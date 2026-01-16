Acasă » Știri » Vedeta din România care vrea să își vândă casa pentru bani de operație pe cord deschis: „Medicii mi-au descoperit o malformație”

16/01/2026 | 17:33
Actorul Constantin Zamfirescu, cunoscut publicului și sub apelativul „Gogoașă”, se confruntă cu o situație delicată din punct de vedere medical și financiar. După ce a trecut cu succes printr-o luptă dificilă cu cancerul, care i-a necesitat extirparea rinichiului drept în 2020, actorul se pregătește acum pentru o intervenție chirurgicală complexă pe cord deschis, cauzată de o malformație congenitală a inimii.

Malformația cardiac congenitală a lui Zamfirescu a rămas nediagnosticată până recent, iar după experiența cancerului, starea sa de sănătate s-a complicat. Actorul a dezvoltat hipertensiune arterială și se confruntă cu diabet de tip 2, ceea ce face ca intervenția chirurgicală să fie una cu risc crescut. În plus, medicii i-au recomandat să urmeze o serie de pași pregătitori înainte de operație, inclusiv scăderea în greutate, reglarea nivelului glicemiei și eliminarea oricăror probleme dentare, pentru a preveni infecțiile care ar putea afecta inima.

Din punct de vedere financiar, situația actorului este complicată. Operația la un spital privat, unde dotările și condițiile medicale sunt considerate superioare, are un cost estimat la aproximativ 16.000 de euro. Salariul pe care îl încasează în prezent îi permite doar acoperirea cheltuielilor zilnice, astfel încât achiziționarea acestei intervenții devine o provocare majoră. În consecință, actorul ia în calcul mai multe variante pentru a putea suporta costurile, inclusiv vânzarea apartamentului pe care îl deține.

Constantin Zamfirescu, celebrul „Gogoașă” din Trăsniți în NATO / Sursă foto: Facebook

„La momentul acesta, sursa mea de bani este apartamentul. Cred că voi face pasul acesta, în cazul în care voi ajunge să fac operația pe sistem privat. În sistemul privat avem parte de aparatură, ca să mă asigur că intervenția va fi de succes, mai bine cheltui acum niște bani, să fie bine. Serviciul pe care îl am nu îmi asigură decât traiul de zi cu zi și facturile. Să fac un credit nu vreau”, a spus Constantin Zamfirescu.

Dacă alegerea se va orienta către sistemul de stat, operația ar putea fi acoperită prin asigurările de sănătate, însă există preocupări legate de condițiile și resursele disponibile în spitalele publice. Aceasta ridică întrebări cu privire la echilibrul între accesibilitate și siguranța procedurii medicale, o dilema cu care se confruntă mulți pacienți care au nevoie de intervenții complexe.

În ciuda dificultăților, actorul se menține optimist și se concentrează pe etapele pregătitoare operației. El beneficiază de sprijinul familiei și al prietenilor apropiați, ceea ce îi oferă o bază emoțională solidă în aceste momente dificile. Suportul acestora contribuie la reducerea stresului și la menținerea unei perspective pozitive asupra evoluției viitoare a stării sale de sănătate.

„Nu-mi permit să mă operez la privat, costă vreo 16.000 de euro operația mea, din câte am aflat, așa că mă voi opera la un spital de stat. Plătesc asigurările de sănătate, așa că, de ce să nu profit?

Eu lucrez ca taximetrist, și, la un moment dat, am avut un client anestezist, chiar s-a oferit să participe la operație. Încet-încet, echipa medicală se adună„, a povestit Constantin Zamfirescu pentru Click.ro.

