Florin Călinescu îi desființează pe șefii de la Pro TV, după înlăturarea lui Măruță: „Sunt oameni acolo cu aceleași salarii de 10–15 ani”

Actorul și prezentatorul Florin Călinescu atacă dur Pro TV după vestea închiderii emisiunii lui Cătălin Măruță, catalogând actuala conducere drept „mediocră” și „lipsită de creativitate”. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Călinescu afirmă că televiziunea nu mai este aceeași de dinaintea preluării de către noii patroni și acuză lipsă de respect față de oamenii săi și tradiția postului.

Anunțul recent al Pro TV privind închiderea emisiunii „La Măruță”, după 18 ani de la lansare, a stârnit reacții puternice în lumea media. Unul dintre cei mai vocali critici este actorul și realizatorul de televiziune Florin Călinescu, care, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, a vorbit fără menajamente despre decizia postului, despre starea actuală a televiziunii și despre ceea ce, în opinia sa, a însemnat cu adevărat perioada de glorie a Pro TV-ului.

Florin Călinescu este unul dintre cei mai emblematici oameni de televiziune și actori ai României, cu o carieră ce a acoperit de la teatru și film până la talk-show-uri de referință. El a debutat la Pro TV în anii `90, fiind parte din echipa care a lansat emisiuni devenite tradiție pentru publicul român, cum ar fi „Te uiți și câștigi” și „Chestiunea Zilei”, care au început la Pro TV încă din 1996–1997. De asemenea, Călinescu a fost jurat al show-ului „Românii au talent” până în 2021, când și-a încheiat oficial colaborarea cu Pro TV după zeci de ani de activitate în televiziune

„ProTV-ul acela este mort de mai mulți ani. Măruță este ultima victimă”

CANCAN.RO: Ce părere aveți despre decizia PRO TV de a închide emisiunea lui Cătălin Măruță, după 18 ani de emisie?

Florin Călinescu: Am spus-o în mai multe rânduri și acum nici măcar nu mai mă mobilizez să mă repet: ProTV-ul acela este mort de mai mulți ani. Măruță este ultima victimă. Nu contează (n.r audiența), astea sunt justificările unor imbecili care nu se uită decât la cifre cu orice preț. Adică disponibilizări, nemajorări de venituri, de salarii și așa mai departe, nu există nicio empatie. ProTV oricum se baza pe toate formatele lăsate de Sârbu.

Când vor crăpa și Vocea României, Las Fierbinți și Românii au talent, atunci, nu știu, să dea reclame cehești, habar nu am. Creativitatea nu există la ProTV de când au venit patronii ăștia și nici nu interesează foarte tare. Probabil că fac afaceri cu alte lucruri, am înțeles, toate domeniile.

Dar ProTV s-a bazat întotdeauna pe creativitate, pe mișcare continuă și chiar dacă, să zicem, un format se blaza, se mobiliza toată lumea și se găseau resurse noi de creativitate. Creativitatea funcțională. ProTV-ul n-a murit decât odată, când a fost vândut către ăștia și de atunci a murit. Și mort sunt și eu, dovadă că la împlinirea celor 30 de ani, nici măcar n-au catadicsit să mă invite. Deci există și o răutate a unor mediocrități acolo, absolut amuzantă. Dar vă dați seama, nu? Ați început să-mi spuneți că am reprezentat ceva?

„Nici măcar la împlinirea a 30 de ani nu m-au mai invitat”

CANCAN.RO: Păi ați fost acolo, ați creat începutul.

Florin Călinescu: Sigur că da. Îmi mai spun unii cetățeni „am crescut cu dumneavoastră”. Vă dați seama, la 30 de ani de existență a ProTV-ului, să nu-l inviți pe Adrian Sârbu. În orice situație. Că trăiește, bă, stai acolo, uite, cu Călinescu al tău într-un colț și veniți de acasă cu două sandwichuri.

E incredibil acest jeg așternut în conștiința unora de acolo. Și aici trebuie să vă spun că sunt români, foști colegi ai noștri. O mică răzbunare merge acum.

Atâta Călinescu, Călinescu. Nu mai contează. Chiar nu mai contează. Ca și cum sunt tatăl lui Brad Pitt. Adică l-am făcut, el își vede de cariera lui și așa de departe. Numai că, repet, nu-și dau seama că el e lider de piață pentru că cea mai mare bătălie a noastră a fost să punem postul pe numărul 1-ul pe telecomandă, știi?

Dar sunt, îți dau o dovadă, Survivor. S-au dat peste cap să-l fure de la Kanal D și n-au știut ce să facă cu el. Și s-au dus la Antenă. Unde, culmea, Antena merge foarte bine pentru că se bazează pe niște oameni care au plecat din ProTV.

„Antena merge bine pentru că se bazează pe oameni plecați din ProTV”

CANCAN.RO: Dar au tot fost racolări la Antenă în ultima vreme. Credeți că ar fi un scenariu și pentru Măruță să migreze în tabără la Antenă?

Florin Călinescu: Antena este ținută astăzi de Ruxandra Ion și de Mona Segal. Nu cred (n.r. că ar fi un scenariu pentru Măruță). Nu, pentru că acolo s-a osificat povestea aia cu niște năpăstuiți, vin tot timpul acolo și expun situațiile pe la 5. Și de la 2 la 5 mi se pare că e ceva gen niște tineri fără rost închiși într-o casă. Când caut câte un meci fotbal, dau de ei, am văzut că și pe Kanal D. Foarte bine dacă există public pentru așa ceva, asta este situația. Dar nu cred că poate acolo. Poate pe Antena Stars, nu-mi dau seama.

CANCAN.RO: Nimeni nu se aștepta la situația asta. Abia împlinise 18 ani de emisie.

Florin Călinescu: Împlinitul nu înseamnă nimic pentru ăștia. Dovadă că sunt oameni acolo care muncesc pentru că orice vede toată lumea de acolo e zero barat fără o echipă. Gândiți-vă că la Românii au talent lucrează vreo 150 de oameni. Gândiți-vă că sunt oameni acolo cu aceleași salarii de 10–15 ani. În schimb, la sfârșitul anului, ca și băncile, se laudă că-s lideri de piață și cu atâtea venituri. Când se termină anul și băncile raportează cu mare greutate și cu părere de rău câteva sute de milioane de euro profit.

CANCAN.RO: Cum ați început anul? Ce gânduri și dorințe aveți în acest nou an?

Florin Călinescu: Nu am nici dorințe. N-am putut trăi niciodată așa. Făcând, de la 20 de ani, în meseriile pe care le-am făcut, totul se rezuma la ce facem astăzi, ce repetăm astăzi, ce înregistrăm astăzi, ce premieră scoatem la teatru, la ce film mai lucrăm.

La televiziune nu te poți gândi pentru că eu am făcut aproape tot timpul emisiuni live, decât să ajungem cu bine la miezul nopții.

De mult n-am weekend-uri, pentru mine lunea sau duminica e același interval de timp. Nu mă duc în Maldive, nu merg nicăieri dacă nu am vreun scop anume, merg cu mașina 14 ore o dată la 7–8 ani. Mă simt bine în contemporaneitatea mea și contemplul ce fac actanții celui mai mare show, ăștia de la Guvern și de la Cotroceni, și nu ăștia de acum neapărat, de 35 de ani încoace. Deci așa o superproducție nu visa nici Adrian Sârbu. Este cel mai tare reality.

VEZI ȘI: Cum l-au „executat” șefii de la Pro TV pe Cătălin Măruță. Manevra din spatele concedierii

VEZI ȘI: Lovitura primită de Cătălin Măruță înainte de decizia finală a șefilor de la Pro TV. Cum a început, de fapt, sfârșitul pentru „La Măruță”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.