Lovitura primită de Cătălin Măruță înainte de decizia finală a șefilor de la Pro TV. Cum a început, de fapt, sfârșitul pentru „La Măruță”

După 18 ani de glorie în televiziune, inevitabilul s-a întâmplat: emisiunea „La Măruță” va dispărea din grila de programe a Pro TV. Și, se pare, semnalul a venit înainte ca vestea să fie oficială. Surse din interiorul trustului ne-au dezvăluit că primul indiciu că sfârșitul era iminent a fost chiar ignorarea lui Cătălin Măruță la unul dintre cele mai importante evenimente ale postului.

Vorbim despre Revelionul Pro TV, petrecerea la care au fost prezente toate vedetele importante ale trustului, de la gazdele de prime-time, la personalitățile care definesc grila de programe. Și totuși, Măruță nu a fost invitat. O absență importantă care probabil lui i-a dat de gândit încă de atunci.

În ultimele luni, zvonurile despre posibila scoatere a emisiunii de pe post au circulat intens, în special din cauza audiențelor în scădere, care nu mai justificau investiția. Iar acum, după aproape două decenii de prezență constantă în casele românilor, se pare că Pro TV a luat decizia finală: emisiunea va dispărea, iar moderatorul și echipa sunt încurajați să își caute un alt loc de muncă până pe 6 februarie 2026.

Culisele deciziei sunt la fel de spectaculoase ca emisiunea în sine. Surse apropiate lui Măruță susțin că moderatorul ar fi semnat deja demisia în fața CEO-ului trustului, înțelegând că drumurile sale și ale Pro TV se despart.

Pentru cei care l-au urmărit ani de zile, vestea a venit ca un șoc, mai ales că prezentatorul a fost mereu unul dintre pilonii de succes ai postului.

Audiențele au fost pretextul

Rezultatele din ultima perioadă i-ar fi făcut pe șefii Pro TV să ia această decizie, după ce inclusiv echipa de producție părea deja în derivă: două reporterițe și-au anunțat plecarea înainte de anunțul oficial. Inevitabilul s-a produs, iar în 2026, telespectatorii vor spune adio emisiunii „La Măruță”.

Modul în care s-a luat decizia scoaterii formatului de pe post este la fel de spectaculos. Surse CANCAN.RO dezvăluie că, în timp ce Cătălin Măruță era chemat la o discuție cu Aleksandras Cesnavicius, marele „boss” de la Pro TV, echipa de conducere pusese deja totul în mișcare în culise. Unul dintre producători a convocat membrii echipei și le-a spus că trebuie să își caute alte proiecte. Prezentatorul nu avea habar ce avea să urmeze, iar vestea a căzut ca un trăsnet asupra întregii echipe.

