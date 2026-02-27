Acasă » Exclusiv » Victoraș Micula și-a găsit țap ispășitor! Pe cine aruncă vina și cum încearcă să-și amâne condamnarea la închisoare

Victoraș Micula și-a găsit țap ispășitor! Pe cine aruncă vina și cum încearcă să-și amâne condamnarea la închisoare

De: Keva Iosif 27/02/2026 | 22:15
Victoraș Micula și-a găsit țap ispășitor! Pe cine aruncă vina și cum încearcă să-și amâne condamnarea la închisoare
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Condamnat inițial la 3 ani și o lună de închisoare cu executare pentru că a accesat ilegal baza de date a Ministerului de Interne (cu ajutorul unor polițiști), Victoraș Micula, fiul milionarului Viorel Miculaîși joacă ultima carte înainte de a se pronunța apelul în acest caz, pe 19 martie. Se agață practic de ”un fir de ață”, o confuzie strecurată de instanță în condamnarea inițială, dar și de un…”țap ispășitor”! Despre cine este vorba, aflați în rândurile de mai jos. 

Se pregătește nota de plată pentru distracția fără limite a lui Victoraș Micula, cel acuzat că în 2018 a comis o serie de infracțiuni cu ajutorul unor polițiști. A fost un alt nivel de harfe: ar fi accesat baza de date a MAI unde a căutat date despre o cântăreață, dar și despre un individ cu care a avut o altercație. După care a încercat să-i intimideze cu legăturile lui din Poliție.

Și nu s-a oprit aici. Tânărul milionar a participat la misiuni ale trupelor speciale după ce s-a îmbrăcat în polițist. Trei dintre polițiștii care l-au ajutat să facă toate astea au primit și ei condamnări cu executare, la care au făcut apel.

Victoraș Micula, cât și una dintre polițistele acuzate în acest dosar, au încercat schimbarea încadrării cerând ca faptele de acces ilegal la un sistem informatic și instigare să fie schimbate, fără varianta agravată. Miza? O eventuală reducere a gravității faptelor și, implicit, a riscurilor penale.

Judecătorii au fost însă categorici printr-o decizie emisă la finalul lunii ianuarie: cererile sunt nefondate. Asta înseamnă că acuzațiile rămân exact așa cum au fost formulate inițial, iar jocul continuă, pentru că …Victoraș Micula nu se lasă și își joacă ultima carte!

Victor Micula

Avocatul său se agață de o ”chichiță”, o confuzie strecurată în sentința inițială, unde s-a notat faptul că polițista învinuită i-ar fi facilitat lui Micula Jr. accesul la.. un calculator, și nu la ”un sistem informatic”. Iar la final aruncă vina exclusivă pe ea!

”Menționează și faptul că la fondul cauzei a avut loc și o subtilă, dar importantă modificare a acuzației față de ceea ce este în rechizitoriu și cu ocazia susținerii cererii de schimbare a încadrării juridice a criticat încadrarea juridică plecând de la acuzație așa cum apare ea în rechizitoriu. Instanța de fond nu s-a raportat neapărat la faptele din rechizitoriu, pentru că s-ar fi putut discuta despre accesarea a două sisteme informatice, respectiv baza de date și calculatorul inculpatei Erdei. Potrivit rechizitoriului, acuzația inculpatului Micula consta strict în accesarea bazei de date și despre calculator nu s-a spus nimic.

În schimb, în sentință se vorbește despre calculator, despre faptul că inculpata Erdei i-a permis accesul inculpatului Micula la calculator. Atunci, din punctul său de vedere față de infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic, situațiile sunt diferite între calculator și baza de date, și se întreabă la ce s-a referit instanța de apel când a respins cererea de schimbare de încadrare juridică la ce s-a raportat, la ceea ce scrie în rechizitoriu sau la ceea ce scrie în sentință. Prin hotărârea instanței de fond spre deosebire de rechizitoriu, se arată că depășirea sistemelor de securitate o face inculpata Erdei, însă această este condamnată pentru complicitate, iar în rechizitoriu nu aceasta este teza, susținând că are o nelămurire cu privire la această situație”.

”Nu tergiversăm” – zice avocatul care cere amânări

Unii ar putea spune că toate aceste aspecte indică o tergiversare a condamnării, însă avocatul lui Micula Jr susține despre clientul său, arogant ce-i drept, că nu o face… deși ar putea!

”Nu în ultimul rând, arată că nu dorește tergiversarea cauzei, pentru că dacă dorea cu adevărat putea să o facă”.

Avocatul lui Victoraș Micula insistă chiar de mai multe ori că nu se încearcă ”tergiversarea dosarului”, astfel încât să intervină prescripția, și asta din cauza presiunii publice.

”Apărător ales al inculpatului apelant MICULA VICTOR apreciază că se impune încuviințarea acestor solicitări formulate în cauză, susținând că nu se încearcă o tergiversare a cauzei chiar dacă există și o presiune publică față de instanță cu privire la intervenirea prescripției răspunderii penale (n.r. procesul a început în 2020), însă se impune admiterea acestor solicitări raportat la motivele invocate de către colegii săi”.

În mod paradoxal, avocatul lui Micula, care neagă tragerea de timp, a cerut mai multe amânări ale procesului, pe motiv că intră în concediu sau că pleacă pe la conferințe.

NU RATA: Un nou caz Iorgulescu? În ce țară ar fi fugit Victoraș Micula după ce a fost condamnat la închisoare: “Se află sub tratament”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine l-a scăpat, de fapt, pe Dorian Popa de închisoare. Mesajele de pe WhatsApp care au înclinat balanța
Exclusiv
Cine l-a scăpat, de fapt, pe Dorian Popa de închisoare. Mesajele de pe WhatsApp care au înclinat balanța
Zsolt Csergo, gentleman de nota 10, mai puțin pe iaht. Nicoleta Luciu și-a lăudat mariajul „perfect” după două decenii
Exclusiv
Zsolt Csergo, gentleman de nota 10, mai puțin pe iaht. Nicoleta Luciu și-a lăudat mariajul „perfect” după două…
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Mediafax
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile...
Ministerul Afacerilor Externe retrage personalul neesențial din Israel. Familiile diplomaților români revin în țară
Gandul.ro
Ministerul Afacerilor Externe retrage personalul neesențial din Israel. Familiile diplomaților români revin în...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Ultimele clipe ale asistentei de 23 de ani care a murit la locul de muncă. O colegă a prins-o în brațe în momentul în care a început să își piardă cunoștința
Adevarul
Ultimele clipe ale asistentei de 23 de ani care a murit la locul...
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva zile înainte de a fi arestat, în 2019
Digi24
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva...
Paramount cumpără Warner Bros pentru 31 de dolari pe acțiune: Netflix s-a retras din cursă
Mediafax
Paramount cumpără Warner Bros pentru 31 de dolari pe acțiune: Netflix s-a retras...
Parteneri
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu...
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui
Click.ro
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Digi 24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după...
Răsturnare de situație. Miliardarul ucrainean cu cetățenie română care a căzut de la fereastră ar fi fost ucis chiar de către fiul său
Digi24
Răsturnare de situație. Miliardarul ucrainean cu cetățenie română care a căzut de la fereastră ar...
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins nici măcar Top 10, în ianuarie
Promotor.ro
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Avioanele Mirage, dezlănțuite împotriva rușilor: Ucraina le-a dat „verde” pentru aceste atacuri
go4it.ro
Avioanele Mirage, dezlănțuite împotriva rușilor: Ucraina le-a dat „verde” pentru aceste atacuri
Ce se ascunde în „inima” Căii Lactee?
Descopera.ro
Ce se ascunde în „inima” Căii Lactee?
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Ministerul Afacerilor Externe retrage personalul neesențial din Israel. Familiile diplomaților români revin în țară
Gandul.ro
Ministerul Afacerilor Externe retrage personalul neesențial din Israel. Familiile diplomaților români revin în țară
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce s-ar întâmpla dacă Florin Prunea s-ar întoarce acasă. Lidia Prunea nu are de ales: „Nu știu ...
Ce s-ar întâmpla dacă Florin Prunea s-ar întoarce acasă. Lidia Prunea nu are de ales: „Nu știu cum o să gestionăm situația”
Ce se întâmplă cu influencerul Adonis, după ce l-a bătut pe fratele lui Rareș Ion și a transmis ...
Ce se întâmplă cu influencerul Adonis, după ce l-a bătut pe fratele lui Rareș Ion și a transmis totul live. Judecătorii au luat decizia
Ce îi făcea Florin Prunea soției sale, din gelozie. Lidia a povestit prin ce a trecut în acești ...
Ce îi făcea Florin Prunea soției sale, din gelozie. Lidia a povestit prin ce a trecut în acești ani: „Nu poți să îngrădești viața cuiva și să spui că asta e iubire”
Lambada s-a operat! Ce intervenții și-a făcut prima iubire a lui Tzancă Uraganu: „Nu aveam cum ...
Lambada s-a operat! Ce intervenții și-a făcut prima iubire a lui Tzancă Uraganu: „Nu aveam cum să mă las pe mâna oricui”
Jeff Bezos, declarație controversată despre anxietate: „Provine de la lene. Eu scap de stres imediat ...
Jeff Bezos, declarație controversată despre anxietate: „Provine de la lene. Eu scap de stres imediat ce fac primul pas”
De ce nu vrea Lidia să bage divorț de Florin Prunea. Ce spune despre avere și despre partaj: „Eu ...
De ce nu vrea Lidia să bage divorț de Florin Prunea. Ce spune despre avere și despre partaj: „Eu stau acasă și nu mă grăbesc nicăieri”
Vezi toate știrile
×