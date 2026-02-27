Acasă » Știri » Știri externe » Jeff Bezos, declarație controversată despre anxietate: „Provine de la lene. Eu scap de stres imediat ce fac primul pas”

Jeff Bezos, declarație controversată despre anxietate: „Provine de la lene. Eu scap de stres imediat ce fac primul pas”

De: Daniel Matei 27/02/2026 | 22:50
Jeff Bezos, declarație controversată despre anxietate: „Provine de la lene. Eu scap de stres imediat ce fac primul pas”
Sursa foto: Shutterstock

Din ce în ce mai mulți oameni se confruntă cu anxietate și stres cronic, dar fondatorul Amazon, Jeff Bezos, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, spune că asemenea probleme îi afectează mai degrabă pe oamenii „leneși”.

Bezos îi sfătuiește pe oameni să nu amâne momentul în care trebuie să înceapă munca, deoarece acest lucru le va reduce motivația și îi va face să aibă tot mai multe dubii, ceea ce poate spori anxietatea, scrie Yahoo.

„Am constatat că, dacă sunt stresat de ceva, de obicei este pentru că nu fac nimic în privința asta. Îmi ascult corpul ca pe un semnal că ceva este în neregulă și constat că stresul dispare în secunda în care fac primul pas”, a spus fondatorul Amazon, Jeff Bezos, în 2017, în timpul unei vizite la Muzeul Zborului din Seattle.

Bezos, care are o avere netă de 234 de miliarde de dolari și este al patrulea cel mai bogat om din lume, a experimentat, fără îndoială, stresul în timp ce construia ceea ce este acum compania numărul 1 în topul Fortune 500. La urma urmei, a înființat Amazon într-un garaj închiriat și a trebuit să participe la 60 de întâlniri pentru a strânge primul milion de dolari în capital inițial pentru compania sa aflată la început de drum, la mijlocul anilor 1990.

Jeff Bezos spune că anxietatea trebuie să fie transformată în motivație

În loc să lase stresul să-l afecteze, Bezos spune că alege să-și transforme anxietatea în motivație.

„Dacă sunt stresat de ceva, încerc să-mi dau seama de ce sunt stresat. Îmi ascult corpul, semnalele pe care mi le dă”, spune el.

Pentru a gestiona situațiile stresante, Bezos recomandă ca oamenii să comunice și să caute aliați cu care să rezolve problemele. El a spus că acest lucru poate transforma o situație care induce anxietate într-una care este cu adevărat „distractivă”.

„Dacă poți găsi prieteni care sunt interesați de lucruri similare sau vor să te ajute să rezolvi o problemă, rezolvarea problemelor este o sursă de inspirație pentru mine în sine. Nu este nimic mai distractiv decât să intri într-o cameră cu un grup de inventatori și să spui: «Uite, iată problema. Hai să inventăm o soluție la ea». Și de îndată ce începi să faci asta, constat că se transformă din ceva care ar putea crea stres în ceva care creează distracție”, a spus el.

CITEȘTE ȘI:

Bill şi Hillary Clinton vor fi audiați în faţa Congresului SUA, în dosarul Epstein. „Vouă nu vă pasă”

Sinuciderea lui Jeffrey Epstein, pusă din nou la îndoială de fratele său. „De ce fac această șaradă?”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Donald Trump își continuă războiul cu vedetele de la Hollywood. Președintele american amenință că îl va deporta pe Robert De Niro
Showbiz internațional
Donald Trump își continuă războiul cu vedetele de la Hollywood. Președintele american amenință că îl va deporta pe…
Hillary Clinton a depus mărturie în fața Congresului SUA. Ce spune despre Jeffrey Epstein: „Vreau ca adevărul să iasă la iveală”
Showbiz internațional
Hillary Clinton a depus mărturie în fața Congresului SUA. Ce spune despre Jeffrey Epstein: „Vreau ca adevărul să…
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Mediafax
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile...
Ministerul Afacerilor Externe retrage personalul neesențial din Israel. Familiile diplomaților români revin în țară
Gandul.ro
Ministerul Afacerilor Externe retrage personalul neesențial din Israel. Familiile diplomaților români revin în...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Ultimele clipe ale asistentei de 23 de ani care a murit la locul de muncă. O colegă a prins-o în brațe în momentul în care a început să își piardă cunoștința
Adevarul
Ultimele clipe ale asistentei de 23 de ani care a murit la locul...
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva zile înainte de a fi arestat, în 2019
Digi24
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva...
Paramount cumpără Warner Bros pentru 31 de dolari pe acțiune: Netflix s-a retras din cursă
Mediafax
Paramount cumpără Warner Bros pentru 31 de dolari pe acțiune: Netflix s-a retras...
Parteneri
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu...
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui
Click.ro
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Digi 24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după...
Răsturnare de situație. Miliardarul ucrainean cu cetățenie română care a căzut de la fereastră ar fi fost ucis chiar de către fiul său
Digi24
Răsturnare de situație. Miliardarul ucrainean cu cetățenie română care a căzut de la fereastră ar...
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins nici măcar Top 10, în ianuarie
Promotor.ro
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Avioanele Mirage, dezlănțuite împotriva rușilor: Ucraina le-a dat „verde” pentru aceste atacuri
go4it.ro
Avioanele Mirage, dezlănțuite împotriva rușilor: Ucraina le-a dat „verde” pentru aceste atacuri
Ce se ascunde în „inima” Căii Lactee?
Descopera.ro
Ce se ascunde în „inima” Căii Lactee?
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Ministerul Afacerilor Externe retrage personalul neesențial din Israel. Familiile diplomaților români revin în țară
Gandul.ro
Ministerul Afacerilor Externe retrage personalul neesențial din Israel. Familiile diplomaților români revin în țară
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce s-ar întâmpla dacă Florin Prunea s-ar întoarce acasă. Lidia Prunea nu are de ales: „Nu știu ...
Ce s-ar întâmpla dacă Florin Prunea s-ar întoarce acasă. Lidia Prunea nu are de ales: „Nu știu cum o să gestionăm situația”
Ce se întâmplă cu influencerul Adonis, după ce l-a bătut pe fratele lui Rareș Ion și a transmis ...
Ce se întâmplă cu influencerul Adonis, după ce l-a bătut pe fratele lui Rareș Ion și a transmis totul live. Judecătorii au luat decizia
Ce îi făcea Florin Prunea soției sale, din gelozie. Lidia a povestit prin ce a trecut în acești ...
Ce îi făcea Florin Prunea soției sale, din gelozie. Lidia a povestit prin ce a trecut în acești ani: „Nu poți să îngrădești viața cuiva și să spui că asta e iubire”
Lambada s-a operat! Ce intervenții și-a făcut prima iubire a lui Tzancă Uraganu: „Nu aveam cum ...
Lambada s-a operat! Ce intervenții și-a făcut prima iubire a lui Tzancă Uraganu: „Nu aveam cum să mă las pe mâna oricui”
De ce nu vrea Lidia să bage divorț de Florin Prunea. Ce spune despre avere și despre partaj: „Eu ...
De ce nu vrea Lidia să bage divorț de Florin Prunea. Ce spune despre avere și despre partaj: „Eu stau acasă și nu mă grăbesc nicăieri”
Cine l-a scăpat, de fapt, pe Dorian Popa de închisoare. Mesajele de pe WhatsApp care au înclinat balanța
Cine l-a scăpat, de fapt, pe Dorian Popa de închisoare. Mesajele de pe WhatsApp care au înclinat balanța
Vezi toate știrile
×