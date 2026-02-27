Jeff Bezos, declarație controversată despre anxietate: „Provine de la lene. Eu scap de stres imediat ce fac primul pas”

Din ce în ce mai mulți oameni se confruntă cu anxietate și stres cronic, dar fondatorul Amazon, Jeff Bezos, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, spune că asemenea probleme îi afectează mai degrabă pe oamenii „leneși”.

Bezos îi sfătuiește pe oameni să nu amâne momentul în care trebuie să înceapă munca, deoarece acest lucru le va reduce motivația și îi va face să aibă tot mai multe dubii, ceea ce poate spori anxietatea, scrie Yahoo.

„Am constatat că, dacă sunt stresat de ceva, de obicei este pentru că nu fac nimic în privința asta. Îmi ascult corpul ca pe un semnal că ceva este în neregulă și constat că stresul dispare în secunda în care fac primul pas”, a spus fondatorul Amazon, Jeff Bezos, în 2017, în timpul unei vizite la Muzeul Zborului din Seattle.

Bezos, care are o avere netă de 234 de miliarde de dolari și este al patrulea cel mai bogat om din lume, a experimentat, fără îndoială, stresul în timp ce construia ceea ce este acum compania numărul 1 în topul Fortune 500. La urma urmei, a înființat Amazon într-un garaj închiriat și a trebuit să participe la 60 de întâlniri pentru a strânge primul milion de dolari în capital inițial pentru compania sa aflată la început de drum, la mijlocul anilor 1990.

Jeff Bezos spune că anxietatea trebuie să fie transformată în motivație

În loc să lase stresul să-l afecteze, Bezos spune că alege să-și transforme anxietatea în motivație.

„Dacă sunt stresat de ceva, încerc să-mi dau seama de ce sunt stresat. Îmi ascult corpul, semnalele pe care mi le dă”, spune el.

Pentru a gestiona situațiile stresante, Bezos recomandă ca oamenii să comunice și să caute aliați cu care să rezolve problemele. El a spus că acest lucru poate transforma o situație care induce anxietate într-una care este cu adevărat „distractivă”.

„Dacă poți găsi prieteni care sunt interesați de lucruri similare sau vor să te ajute să rezolvi o problemă, rezolvarea problemelor este o sursă de inspirație pentru mine în sine. Nu este nimic mai distractiv decât să intri într-o cameră cu un grup de inventatori și să spui: «Uite, iată problema. Hai să inventăm o soluție la ea». Și de îndată ce începi să faci asta, constat că se transformă din ceva care ar putea crea stres în ceva care creează distracție”, a spus el.

