De ce nu vrea Lidia să bage divorț de Florin Prunea. Ce spune despre avere și despre partaj: „Eu stau acasă și nu mă grăbesc nicăieri"

De: Simona Vlad 27/02/2026 | 22:47
Sursa foto: Facebook
În platoul emisiunii Dan Capatos Show, discuția dintre Lidia Prunea și Dan Capatos a intrat direct în zona sensibilă a divorțului. Deși este încă legal soția lui Florin Prunea, ruptura este deja asumată emoțional. Tensiunile legate de bani, case și partaj mocnesc, iar împăcarea nu mai este o opțiune pentru ea. CANCAN.ro are toate detaliile la cald!

Lidia ne-a spus că divorțul nu este încă oficializat. Din punct de vedere legal, sunt în continuare căsătoriți. Totuși, spune clar că despărțirea este inevitabilă. Lidia Prunea a declarat că inițiativa trebuie să vină din partea soțului, mai ales dacă el este atât de hotărât să meargă mai departe. Vezi emisiunea integrală aici!

„Să bage divorț. Nu am bani de taxă de timbru ca să facem evaluare și partaj. Dacă e atât de mare dragostea între ei, el trebuie să fie cel grăbit, nu eu. Eu stau acasă și nu mă grăbesc nicăieri.”

De ce nu vrea Lidia să bage divorț de Florin Prunea

Discuția a alunecat rapid spre împărțirea bunurilor. Vorbim despre casă, terenuri, apartament și eventuale conturi bancare. Lidia susține că totul a fost construit împreună și nu acceptă variante convenabile doar pentru soțul său.

„Casă, terenuri, apartament și probabil bani, dacă sunt conturi. Eu n-am avut niciodată card. Tot ce s-a construit, s-a construit împreună. Am spus clar că vindem tot și împărțim. Mi se pare corect și pentru el, dar și pentru mine.”

Ce i-a oferit Florin Prunea soției, ca să se despartă

Mai mult, Lidia a dezvăluit o discuție care a pus-o pe gânduri. Spune că i s-ar fi propus o variantă financiară prin intermediul familiei. O casă pe numele ei și o sumă lunară fixă primită din partea lui Florin Prunea: 3.000 de euro. Ea vede însă altceva în spatele acestei oferte și nu pare dispusă să accepte.

„S-a dus la ginerele meu acasă, să-i spună că îmi face casă unde vreau eu și că îmi dă 3.000 de euro pe lună. Iar casa o închiriază el. Păi stai puțin, tu îmi dai mie banii din chirie ca să o închiriezi cu mai mulți bani? Nu, nu ai cu cine să discuți.”

Întrebată dacă mai există vreo șansă de împăcare, răspunsul a fost tăios. Lidia susține că trădarea soțului a rupt ceva definitiv în ea.

„Sincer, eu nu-l mai vreau înapoi. Sufletul meu nu mai poate să mai intre vreodată acolo. Eu nu pot să uit când cineva mă rănește. Noi am convenit de la început să fim corecți. Dacă s-a rupt, pentru mine s-a rupt definitiv.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Soția lui Florin Prunea, adevărul despre căsnicia cu fostul internațional. Dezvăluiri de senzație la Dan Capatos Show, de la ora 18

Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, „Hanțu” se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani

