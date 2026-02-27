Ce relație aveau Lidia și Florin Prunea înainte ca fostul portar să plece la Desafio: Aventura. Soția a spus tot adevărul: „Acum 36 de ani de ce nu m-ai trimis la muncă?”

A fost o seară intensă în platoul emisiunii Dan Capatos Show! Lidia Prunea a vorbit despre relația cu soțul ei, fostul portar al naționalei, Florin Prunea. Declarațiile au venit după ce a aflat că a fost înșelată ani la rând. În fața lui Dan Capatos, Lidia a făcut declarații despre perioada tensionată din căsnicia lor și despre distanțarea dintre ei. CANCAN.ro are toate detaliile!

Lidia Prunea a explicat că momentul care a rănit-o cel mai tare nu a fost doar infidelitatea! Aceasta a fost rănită de felul în care soțul ei a ales să vorbească despre ea în fața unor străini, fără ca ei să fi clarificat situația acasă. Ea a povestit că, deși locuiau în aceeași casă înainte ca el să plece la emisiunea Desafio: Aventura, comunicarea dintre ei era aproape inexistentă, iar relația devenise rece. Vezi emisiunea integrală aici!

„Pe mine m-a șocat, pentru că eu nu știam. Pe oamenii aceia i-a cunoscut acolo… Cum poți să vorbești la niște străini despre soția ta, despre femeia care ți-a fost alături atâția ani? Pentru mine, omul acesta a fost universul meu. Aș fi fost în stare să fac orice pentru el, iar de multe ori l-am apărat în fața tuturor.”

Ce relație aveau Lidia și Florin Prunea înainte de Desafio: Aventura

Lidia a declarat că a fost deranjată în mod special de eticheta de „femeie rănită”. Lidia a ținut să clarifice că își iubește viața, familia și că nu se regăsește în imaginea de victimă.

„Eu nu am vrut să îl jignesc public niciodată, dar a trebuit să vin. A lăsat în suspans, că aș putea să îi fac lui ceva sau un gest necugetat (n.r. împotriva ei). M-a deranjat foarte mult că a zis că sunt o femeie rănită și că o femeie rănită e în stare de orice. Poți să înțelegi orice din asta, în ambele direcții. Eu iubesc viața, îmi iubesc copiii, am pentru ce să trăiesc. Avem ce aveam înainte și cu el, și fără el.”

În discuția cu Dan Capatos, Lidia a vorbit și despre perioada în care Florin Prunea pleca la filmări, în timp ce ei locuiau încă sub același acoperiș. Ea a mărturisit că interacțiunile lor se rezumau la lucruri practice, iar distanța emoțională dintre ei devenise evidentă cu mult înainte ca situația să fie expusă public.

„Nu vorbeam deloc. Îi scriam pe WhatsApp ce era nevoie pentru copii sau pentru casă, atât. În rest, nimic. Eu nu vorbeam nimic cu el. Dacă îi ceream să cumpăr ceva, îmi zicea să mă duc la muncă. I-am zis „Acum 36 de ani de ce nu m-ai trimis la muncă?” Normal că nu puteam să îl iau în brațe… Când am auzit declarațiile, m-a șocat, că eu nu știam nimic și că totul părea planificat. Nu m-am așteptat să povestească în fața întregii țări, fără să fi clarificat lucrurile între noi.”

