Câte mii de lei costă ceasul lui Cătălin Bordea. Nelu Cortea l-a dat de gol în fața bunicii Aspazia: „Nu ai minte”

Un moment savuros a devenit viral pe TikTok după ce Nelu Cortea a postat un clip în care apare la masă alături de Cătălin Bordea și de bunica lui, doamna Aspazia.
Totul a pornit de la ceasul purtat de Bordea la mână, un accesoriu care a stârnit imediat curiozitatea și uimirea celor prezenți. Cortea, cunoscut pentru umorul său spontan, nu a ratat ocazia să-l „dea de gol” pe colegul și prietenul său.
În clip, Nelu Cortea îi atrage atenția bunicii Aspazia asupra ceasului lui Bordea și o întreabă dacă își poate imagina cât valorează. Momentul a devenit instantaneu memorabil datorită reacțiilor autentice și glumelor care au urmat.
Nelu Cortea începe discuția direct, întrebând-o pe bunica lui Cătălin Bordea:
„Știți cât costă ceasul ăsta de la mâna lui?”
Doamna Aspazia, curioasă, răspunde:
„Stai să vedem ce fel.”
Cortea insistă:
„Aveți idee?”
În timp ce atmosfera devine tot mai amuzantă, cei de la masă glumesc pe seama posibilității ca ceasul să fie unul extrem de scump:
„Uau, dacă-i Rolex, îți cumpărăm, tanti Aspazia, și la lemne, și la nu știu câte sobe, dacă-i Rolex.”
Cătălin Bordea intervine glumeţ, încercând să calmeze spiritele:
„Dar nu e original.”
Nelu Cortea continuă să-l provoace:
„Zi, Cătăline, cât e ceasul ăla? Exact ăla, da. Ia, cât scrie acolo?”
Inevitabil, se află şi suma ceasului, care este numai puţin de 77.366 de lei. Cortea repetă:
„77.000, cât e ăsta, Cătăline?”
Doamna Aspazia încearcă o estimare:
„10 milioane?”
Răspunsul vine imediat:
„Nu! 777 de milioane.”
Reacția bunicii este una pe măsură:
„Doamne, Maica Domnului! N-ai minte.”
Bordea, încercând iar să se scoată, alege să joace cartea că nu a cumpărat el ceasul:
„L-am primit cadou.”
În final, Cortea încheie momentul cu o replică savuroasă:
„You’re welcome, Cătălin!”
