Câte mii de lei costă ceasul lui Cătălin Bordea. Nelu Cortea l-a dat de gol în fața bunicii Aspazia: „Nu ai minte”

Un moment savuros a devenit viral pe TikTok după ce Nelu Cortea a postat un clip în care apare la masă alături de Cătălin Bordea și de bunica lui, doamna Aspazia.

Totul a pornit de la ceasul purtat de Bordea la mână, un accesoriu care a stârnit imediat curiozitatea și uimirea celor prezenți. Cortea, cunoscut pentru umorul său spontan, nu a ratat ocazia să-l „dea de gol” pe colegul și prietenul său.

Câte mii de lei costă ceasul lui Cătălin Bordea

În clip, Nelu Cortea îi atrage atenția bunicii Aspazia asupra ceasului lui Bordea și o întreabă dacă își poate imagina cât valorează. Momentul a devenit instantaneu memorabil datorită reacțiilor autentice și glumelor care au urmat.

Nelu Cortea începe discuția direct, întrebând-o pe bunica lui Cătălin Bordea:

„Știți cât costă ceasul ăsta de la mâna lui?”

Doamna Aspazia, curioasă, răspunde:

„Stai să vedem ce fel.”

Cortea insistă:

„Aveți idee?”

În timp ce atmosfera devine tot mai amuzantă, cei de la masă glumesc pe seama posibilității ca ceasul să fie unul extrem de scump:

„Uau, dacă-i Rolex, îți cumpărăm, tanti Aspazia, și la lemne, și la nu știu câte sobe, dacă-i Rolex.”

Cătălin Bordea intervine glumeţ, încercând să calmeze spiritele:

„Dar nu e original.”

Nelu Cortea continuă să-l provoace:

„Zi, Cătăline, cât e ceasul ăla? Exact ăla, da. Ia, cât scrie acolo?”

Nelu Cortea l-a dat de gol în fața doamnei Aspazia

Inevitabil, se află şi suma ceasului, care este numai puţin de 77.366 de lei. Cortea repetă:

„77.000, cât e ăsta, Cătăline?”

Doamna Aspazia încearcă o estimare:

„10 milioane?”

Răspunsul vine imediat:

„Nu! 777 de milioane.”

Reacția bunicii este una pe măsură:

„Doamne, Maica Domnului! N-ai minte.”

Bordea, încercând iar să se scoată, alege să joace cartea că nu a cumpărat el ceasul:

„L-am primit cadou.”

În final, Cortea încheie momentul cu o replică savuroasă:

„You’re welcome, Cătălin!”

CITEŞTE ŞI: Ce făcea Cătălin Bordea când credea că nimeni nu-l vedea. Nu și-a ascuns bine urmele!

Cătălin Bordea e alt om! Puștoaica cu care s-a combinat l-a potolit