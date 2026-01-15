Acasă » Exclusiv » Cătălin Bordea e alt om! Puștoaica cu care s-a combinat l-a potolit

Cătălin Bordea e alt om! Puștoaica cu care s-a combinat l-a potolit

De: Adrian Vâlceanu 15/01/2026 | 05:50
Cătălin Bordea e alt om! Puștoaica cu care s-a combinat l-a potolit
Cătălin Bordea, 41 de ani, începe anul cu gânduri de sănătate și mai ales modestie asumată! El se ferește de ochii curioși ai fanilor și își acoperă fața cu o glugă. E greu de crezut că în imaginile surprinse de CANCAN.RO este aceeași persoană de pe contul său de Instagram, unde postează fără sfială poze la bustul gol cu sumedenia de tatuaje! Oare l-a cumințit puștoaica de 20 de ani cu care iese?! 

Cătălin Bordea a fost reperat în Băneasa Shopping City. Artistul de stand-up e exagerat de low-profile în aceste zile. Nici vorbă de dat în spectacol, cum ne-a obișnuit în mediul online, unde face show mai ceva ca pe scenă în fața fanilor. Deși pe contul de Instagram e de-a dreptul flamboaiant, de data asta Bordea se acoperă cu o glugă, de parcă s-ar fi pocăit și a intrat într-un an sabatic, pe cumințenie și pioșie. Poate îl vedem și în vreun pelerinaj la Athos în vara asta!

Cătălin Bordea, „incognito” în mall

În imagini observăm cum Bordea iese din mașină, se îndreaptă spre mall și aici aflăm obiectul dorințelor sale: niște pește plin de Omega 3, pe sănătate, pe proteine ușoare, dar mai ales pe direcția colesterolului bun, așa-numitul LDL, care subțiază sângele și se bate cu nocivul HDL. Și, vorba ceea, de HDL nu duce nimeni lipsă în aceste zile de după abuzurile alimentare (și poate și bahice) de Sărbători.

Cătălin Bordea a încercat să treacă neobservat în unul dintre cele mai populate malluri
Cătălin Bordea a încercat să treacă neobservat în unul dintre cele mai populate malluri

Așadar, nu e niciun mister că Bordea vrea să-și ajute ficatul să mai ducă o perioadă. Peștele pentru ficat e ca sifonul la șpriț, ca să folosim o comparație adecvată. În mall, Bordea se simte ca peștele în apă, e într-o anonimitate călduță, nu trebuie aproape deloc să simuleze că e într-un apel telefonic ca să-l lase lumea în pace. E pur și simplu un muritor de rând. Și ca să sublinieze asta, din imagini pare că tot hamsia îl atrage pe românașul nostru. Nici nu se uită la creveți! Păcat că nu e și un dozator cu mămăligă și mujdei în mall, să intre hamsiile alea cum trebuie. Sau bine, poate că Bordea se vede după cu domnișoara a cărei mamă are 45 de ani ( vezi aici) și atunci e normal să refuze orice l-ar putea îndepărta de tinerică.

Comediantul a fost punct ochit, punct lovit

În timp ce comandă, se vede că reflexele dobândite în stand-up dispar greu. El face din când în când câte o pauză ca să-i permită vânzătoarei de la tejghea să râdă de ce zice, exact cum face pe scenă. Pentru că secretul comediei este timingul.

Comediantul și-a pus gluga pe cap pentru a nu fi recunoscut
Comediantul și-a pus gluga pe cap pentru a nu fi recunoscut

De data asta, Cătălin Bordea poartă niște pantaloni de om normal, o geacă grej și un hanorac pe dedesubt, ca băieții ieșiți de la sală. Nici vorbă de ochelarii ăia de mafiot sicilian cu care ieșise ultima oară, împreună cu amicul său Nelu Cortea, să-și cumpere țoale de la Adina Buzatu, de a scris presa că părea că dau o spargere la magazin.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected]

