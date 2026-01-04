Cuplul anului 2026 în showbiz: Cătălin Bordea s-a cuplat cu o puștoaică de 20 de ani. Mama ei este de o vârstă cu el

Cătălin Bordea, unul dintre cei mai cunoscuți comedianți din România, revine în atenția publicului nu printr-un nou proiect profesional, ci prin viața sa personală, care continuă să stârnească controverse și curiozitate. Se pare că Bordea are o nouă cucerire. Iată ce declarații a făcut acesta!

După divorțul de Livia, Bordea a trecut printr-o perioadă complicată, marcată de dezamăgiri profunde și de o trădare care a lăsat urme adânci. Relația destrămată, dublată de ruptura de un prieten apropiat, a schimbat radical traiectoria emoțională a actorului. Departe de imaginea bărbatului așezat, acesta pare să fi intrat într-o etapă de explorare și de libertate asumată, încercând să-și redefinească viața sentimentală.

Cătălin Bordea s-a cuplat cu o puștoaică de 20 de ani

În lunile care au urmat separării, numele lui Bordea a fost asociat cu mai multe apariții feminine, atrăgătoare. Totuși, niciuna dintre aceste relații nu a părut să se transforme într-o poveste stabilă. Mai degrabă, pare că a fost o perioadă în care comediantul a testat limitele, a experimentat și a încercat să se vindece.

Recent însă, situația a luat o turnură neașteptată. Bordea a lăsat să se înțeleagă că se află într-o legătură cu o tânără extrem de tânără, aflată în jurul vârstei de 20 de ani. Diferența de vârstă a devenit rapid principalul subiect de discuție, mai ales în contextul în care mama fetei ar avea 45 de ani, o vârstă foarte apropiată de cea a comediantului, care a împlinit 41 de ani.

„Vorbesc cu o fată… și maică-sa… are 45. Ne mai interesează câți ani are fata?”, a spus Bordea în podcastul moderat de el.

Cert este că imaginea lui Cătălin Bordea din prezent diferă semnificativ de cea din anii în care părea stabil și ancorat într-o relație solidă. De la bărbatul rănit, care vorbea deschis despre suferință și dezamăgire, acesta pare să fi devenit mai relaxat, mai lipsit de constrângeri și dispus să-și trăiască viața după propriile reguli, indiferent de reacțiile din exterior.

