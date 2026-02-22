Desertul recomandat de Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă. Cât de ușor se prepară

Carmen Brumă este recunoscută pentru stilul ei de viață sănătos și pentru iubirea față de activitatea fizică. Nu numai că este o persoană care ar prefera mâncarea sănătoasă în detrimentul junk food, dar aceasta găsește și alternative sănătoase pentru cei care vor să se resfețe în momentul dietei.

Carmen Brumă are 48 de ani și este pasionată, ba chiar o adeptă a modului de viață echilibrat. Asta este ușor de observat, pentru că a ieșit din stereotipuri și a demonstrat ca indiferent de vârstă, dacă ai un regim de viață sănătos și faci mișcare, te poți menține ca la 20 de ani.

Aceasta a împărtășit recent unul dintre deserturile bune pentru sănătate. Este un desert care se poate face cu ce ai în frigider și care nu necesită mult timp de execuție. Chiar dacă un desert este considerat nesănătos, Carmen Brumă desființează acest mit.

Bun pentru digestie și sănătate

O gustare dulce puterea de a-ți reduce nivelul ridicat de cortizol și de a te face să te simți mai bine. Ar părea greu de crezut că un desert poate fi și sănătos, și bun, și dulce. Totuși, Carmen Brumă a arătat cum într-un desert poți găsi fibre și proteine, dar și senzația mult căutată de sațietate.

Ingredientele necesare sunt unele pe care s-ar putea să le găsești în frigider. Se face rapid, fără prea multă nevoie de pregătire înainte și vase de spălat. Pentru execuție vei avea nevoie de banană, măr, scorțișoară, semințe de chia, iaurt, un ou, miere sau iaurt și pudră proteică.

Potrivit lui Carmen, acest dulce este plin de substanțe nutritive: „Fibre multe (mai ales solubile) – chia formează un gel care încetinește digestia, adică sațietate mai bună. Tranzit mai bun – fibrele ajută la regularitate (dar crește cantitatea treptat). Prebiotic natural – susține microbiota (bacteriile bune iubesc fibrele). Omega-3 (ALA) – grăsimi bune pentru sănătate metabolică. Mai multă densitate nutritivă – ai și proteine + minerale (ex. magneziu, calciu, fosfor)”, spune aceasta prin intermediul contului ei de Instagram.

„Nu e mare scofală. E foarte simplu de făcut. E foarte gustos și sănătos”

În ceea ce privește modul de preparare, trebuie să:

Zdrobești banana și să tai în cubulețe un măr. Mai apoi, le transferi într-un bol. Peste ele adaugi pudra proteică și scorțișoara. Adaugi în iaurt semințele de chia și să le lași pentru scurt timp. Ulterior, adaugi iaurtul cu semințele de chia și un ou peste fructele din bol. Amesteci compoziția. Transferi compoziția în forme pentru brioșe și le bagi în cuptorul preîncălzit la 180°C pentru 20-30 de minute.

În funcție de preferințe, aceste brioșe pot fi mâncate așa cum au fost scoase din cuptor, ori cu iaurt sau miere. Bineînțeles că, în funcție de dorințele și preferințele fiecăruia, acestea pot fi adaptate.

Vezi și: