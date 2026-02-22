Acasă » Știri » Iuliana Beregoi, acuzații grave la adresa Andreei Bostănică: „Zăpada este interzisă în Dubai. Dacă află aia ce faci tu în apartament…”

Iuliana Beregoi, acuzații grave la adresa Andreei Bostănică: „Zăpada este interzisă în Dubai. Dacă află aia ce faci tu în apartament…”

De: Maria Roșca 22/02/2026 | 09:52
În plin scandal cu Andreea Bostănică, Iuliana Beregoi iese la înaintare și își spune partea de poveste și adevăr. În spatele succesului rivalei sale s-ar afla persoane influente, un presupus consum de substanțe interzise și oameni cu putere financiară care ar fi „cumpărat-o”.

Scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică ia amploare. După ce a fost făcută cu ou și cu oțet, Iuliana Beregoi s-a decis să își spună și partea ei de poveste. Tensiunile escaladează, iar conflictul capătă proporții neașteptate.

Iuliana Beregoi, acuzații grave la adresa Andreei Bostănică

Dacă până acum Iuliana Beregoi a preferat să fie rezervată și să nu răspundă acuzațiilor rivalei sale, de data aceasta lucrurile au luat o turnură neașteptată. Au început să apară detalii nebănuite despre viața pe care Bostănică o duce în Dubai, dar și despre presupusele planuri pe care le-ar fi făcut împreună cu mama ei, în scopul de a-i distruge imaginea publică.

„Acest scandal nu exista în ianuarie, dar planul era deja început de când au apărut acuzațiile lui Rizea. Se vede clar, în capturile de ecran pe care le-am văzut împreună, că nu o să se lase înjosită de ce se zice la TV de un bărbat care zice adevărul. Și ce am zis eu în tot acest timp, cum a mutat atenția și cum a făcut un plan. Două femei au făcut un plan diabolic și ne-a zis fostul ei iubit că are pe cineva în spate și că îl amenința, așa le promitea și fostelor mele prietene. Că le ajută, că are oameni care să le ajute.

Mă gândeam de unde ai atâta energie să stai pe live în fiecare seară… De la atâta „zăpadă”, care e interzisă în Dubai. Și dacă află ăia din Dubai ce faci la tine în apartament și pe unde mai umbli și ce faci tu, o să intre toată lumea în șoc. Mai trage puțină „zăpadă” să mai ai energie pentru zilele următoare, dacă mai ai de gând să faci live-uri și să îmi ponegrești numele în continuare”, a spus Iuliana Beregoi pe social media.

Iuliana Beregoi, despre Mykonos și brățara Andreei Bostănică

Cu nervii întinși la maximum, Iuliana Beregoi a continuat seria dezvăluirilor despre Andreea Bostănică și mama ei. Artista a dat de înțeles că în spatele luxului pe care îl trăiește rivala ei ar fi, de fapt, o „mână” de persoane influente și cu putere financiară. Mai exact, bărbați la vârsta a treia dispuși să scoată bani grei din buzunar pentru mofturile influenceriței.

”Mi se pare efectiv incredibil cât de diabolice pot fi unele femei. Să facă plan despre cum să-mi distrugă mie imaginea. Tu, fetițo, tu care la 19 ani trimiteai poze nude cu tine unui băiat și îl întrebai de ce el trimite cadouri pe TikTok altor oameni. Tu, unde ai zburat tu în Mykonos? Cu cine, cu care boșorog ai stat tu? Trei boșorogi, într-o vilă privată în Mykonos.

Cu cine ai stat? Ai zburat cu avionul privat, unde? Cine ți-a oferit ție chestiile astea? Te-ai culcat cu un om pentru o brățară din prima seară, o lăsa pe maică-ta să stea nu știu unde prin Dubai, prin hoteluri de lux, și tu mergeai și munceai ca să stea mama ta în hotelul ăla. Să-ți fie ție rușine! Femeie diabolică”, a mai spus Iuliana Beregoi despre Andreea Bostănică.

