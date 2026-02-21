Mario Fresh, acuzat că ar fi călcat strâmb în timpul relației cu Alexia Eram. Dezvăluiri despre presupusa escapadă cu Iuliana Beregoi: “Te faci de rușine”

Este scandalul momentului pe TikTok, după ce o tânără și-a povestit experiența eșuată la Mosh, restaurantul vedetelor din Capitală. Aisa Bacs a făcut o postare în care vorbea cu lux de amănunte despre cât de prost a fost tratată de personal, iar Mario Fresh a intervenit în scandal pentru a-și apăra prietenul care este proprietarul locației de fițe. De aici până la dezvăluiri picante nu a mai durat mult, pentru că șatena care a dat startul a început să arunce cu acuzații spre artist. S-a vorbit despre cuceririle pe care Mario Fresh le-ar fi avut în timpul relației cu Alexia Eram, una dintre ele fiind chiar Iuliana Beregoi. Toate detaliile în articol.

Platforma TikTok nu mai este de mult doar una de entertainment, ci mai degrabă un câmp de luptă deschis. Cel mai recent război a pornit între o tânără care a început prin a-și spune părerea proastă despre un restaurant și a ajuns la aventurile lui Mario Fresh din timpul relației cu fiica Andreei Esca.

Război pe TikTok! Mario Fresh a vrut să își ajute prietenul, dar a pățit-o el

Filmarea tinerei a devenit rapid virală, iar mesajul a ajuns și la urechile lui Mario Fresh. Într-un comentariu lăsat pe TikTok, artistul a intervenit pentru a-i lua apărarea prietenului său.

„Sora mea, nu a vrut Limo cu tine și te-ai haladit. Mai bine erai dulce și poate ieșea ceva cândva.”, i-a spus Mario Fresh.

Artistul a dat startul unui război la care nu s-ar fi așteptat. Enervată de intervenția lui Mario Fresh, Aisa Bacs a făcut o serie de dezvăluiri despre trecutul lui și a amenințat că vine cu probe clare pentru ceea ce susține. Se pare că Iuliana Beregoi și artistul ar fi avut o mică aventură în timp ce acesta se afla într-o relație cu Alexia Eram, iar numărul domnișoarelor în dm-ul cărora Mario ar fi intrat… fără număr. Ea spune, nu noi!

„Uitați-vă, fraților, la videoclipul meu cum Mario Fresh a sărit repede să ia apărarea proprietarului restaurantului Mosh Bar, când domnul Mario Fresh mie îmi scria, acum 3 ani. Și încă mai am screenshot-urile. Mă băiete, patru, stai jos, că te faci de rușine. Vezi că ți-o dădeai cu Iuliana Beregoi în timp ce erai cu Alexia Eram. Și să nu uităm, să nu uităm câte screenshot-uri de la femei la care te-ai dat am eu. Ai grijă că iese totul la suprafață. Sau când făceai ceva (n.r. arată semn către nas). Să nu le postez! Și apropo, tu vii să ne dai nouă lecții de ce facem, dar tu cu Iuliana Beregoi, în tip ce erai cu Alexia Eram împreună cum era? Sau când mi-ai scris acum trei ani și mai am screenshot-urile. Vezi că ai uitat că eu sunt verișoara celui mai bun prieten al lui Lino Golden. Cred că ai uitat cine sunt. Aisa, că te dădeai la mine și îmi scriai chestii în timp ce erai cu Alexia Eram? Stai jos și vezi, nu mă face să postez screenshot-urile.”, a spus Aisa Bacs.

Rămâne de văzut ce urmează în războiul momentului, dacă Mario Fresh va oferi replica și dacă Aisa Bacs va scoate dovezile de la naftalină. CANCAN.RO vă ține la curent cu toate detaliile picante. Rămâneți pe fază!

