Fanii au pus „tunurile” pe Mihai Bobonete, după ce i-a dat Golden Buzz pensionarei Doina Andronachi! „Rușine! Ar trebui să dispară din juriu”

Au ieșit scântei după ultima ediție a emisiunii Românii au Talent. Mihai Bobonete a fost impresionat de una dintre concurente și i-a oferit un Golden Buzz. Însă, decizia acestuia a stârnit revolta fanilor care strigă acum în cor că îl vor eliminat de la masa juriului. Cum a reușit Mihai Bobonete să îi enerveze pe fanii emisiunii?

Pe scena Românii au Talent și-a făcut apariția Doina Andronachi, o pensionară de 83 de ani. Acesta și-a spus povestea de viață, subliniind că pasiunea ei pentru muzică a însoțit-o până la această vârstă, însă regretul ei cel mai mare este că nu și-a fructificat talentul și nu a mers la Conservator.

Impresionat de vocea ei, dar și de povestea de viață, Mihai Bobonete a decis să îi ofere Doinei Andronachi o șansă la care mulți concurenți visează. Mai exact, acesta i-a oferit Golden Buzz-ul și a trimis-o direct în semifinale.

Fanii au pus „tunurile” pe Mihai Bobonete

Ei bine, decizia lui Mihai Bobonete nu i-a impresionat deloc pe fanii show-ului, ci dimpotrivă i-a revoltat. Aceștia susțin că juratul nu a dat Golden Buzz-ul pe merit, pentru talentul bătrânei, ci pentru povestea de viață a acesteia.

Decizia i-a înfuriat și mulți s-au pus de acord că această șansă trebuia primită de alți concurenți mai talentați în opinia lor. Mai mult, revolta a fost atât de mare încât fanii emisiunii cere eliminarea lui Mihai Bobonete de la masa juriului.

„Rușine, Bobo… nu ai ce căuta în juriul Românii au Talent! Ești bun doar în domeniul tău. Acest copil merita din plin buzz-ul… Acea doamnă căreia tu, Bobo, i-ai acordat buzz, deși respect maxim pentru ea, care ne-a arătat că vârsta e doar un simplu număr, eu cred cu fermitate că un copil cu un talent ca al lui Lucas merita acel buzz și să i se deschidă calea către o speranță. Păcat. Așa că, Bombonete, lasă locul altuia în juriu și mergi unde te pricepi mai bine”; „De ce nu Buzz chitaristului???? Huooooooooo Bobonete!”; „Rușine dați bani la o bătrână care are un acoperiș, o pensie, nu mai punem o vârstă. În loc unui copil care vrea să ajungă undeva dar n-are cu ce. Rușine juriului, mai ales faimosului Bobonete!”; „Mare greșeală Bobonete ! Ai irosit un Golden Buzz! Atâtea talente au fost aseară și tu ai ales pentru semifinală o doamnă care stau și mă întreb cu ce o să te uimească!?”; „Dacă este să judecăm după cum a cântat această doamna și cum a cântat copilul ăla de 9 ani…Bobonete ar trebui să dispară din juriu”; „Acest moment nu era de Golden Buzz. Au fost momente mai bune de Golden Buzz și nu s-a dat”; „Aruncați cu Golden Buzz-ul degeaba!! Tot respectul pentru doamna dar NU merita un buton auriu!!! Când vor apare talente extraordinare spre final și nu o să mai fie butoane de oferit nu e păcat??! Chiar ce ar putea doamna să ofere mai mult în semifinală față de alte talente care merită ??? Nu cred ca acesta este rolul unui GB în această emisiune, doar pentru faptul ca s-a emoționat domnul Bobonete! Păcat de buton, sincer”, au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor emisiunii.

Cine este Doina Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Mihai Bobonete a fost extrem de impresionat

Ce le-a cerut Carmen Tănase producătorilor de la Românii au Talent: „Nu mi-a dat nimeni”