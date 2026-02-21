Acasă » Știri » Sport » S-au despărțit în cel mai mare secret! Sportivul și iubita lui actriță și-au spus „Adio!”: „Sunt singur”

De: Alina Drăgan 21/02/2026 | 19:27
Doamnele și domnișoarele se vor bucura la anunțul acestei vești! Pilotul de Formula 1 britanic Lando Norris este acum liber. Sportivul și iubita sa Margarida Corceiro și-au spus adio. Despărțirea a avut loc în mare secret, însă acum totul a fost confirmat de pilotul de formula 1.

Actrița portugheză Margarida Corceiro (23 de ani) și pilotul de Formula 1 britanic Lando Norris (26 de ani) sunt protagoniști în despărțirea anului. Deși la finalul anului 2025 aceștia încă formau un cuplu, se pare că acum lucrurile s-au schimbat. Cei doi erau împreună din anul 2023.

Lando Norris, campionul sezonului 2025 din Formula 1, cu McLaren, este, din nou, un bărbat singur. În decembrie 2025, în pragul sărbătorilor de iarnă, campionul mondial și iubita lui încă formau un cuplu. Însă, în februarie 2026, doar câteva luni mai târziu, situația dintre cei doi s-a schimbat radical.

Deși speculațiile despre o presupusă despărțire circulă de ceva timp, finalul relației a fost confirmat recent, în timpul testelor de la Bahrain, premergătoare sezonului 2026 din Formula 1. Mai exact, Lando Norris a fost întrebat de Carlos Sainz, pilot din echipa Williams Racing, dacă „este totul în regulă între el și Margarida”.

Iar răspunsul a șocat pe toată lumea. Lando Norris a transmis că este singură, iar relația cu actrița Margarida Corceiro a ajuns la final.

„Nu. Sunt singur”, a replicat britanicul.

Lando Norris și Margarida Corceiro nu mai formează un cuplu /Foto: Profimedia

De asemenea, semn cert că nu mai formează un cuplu, Margarida Corceiro a lipsit de la petrecerea dată de pilotul de formula 1 la Bahrain.

„Existau ceva semne care indicau separarea de ceva vreme. Au început să se distanțeze după triumful său din sezonul trecut. Însă, da, cel mai importat indiciu a venit la Bahrain, când el și echipa sau au continuat testele înainte de noul sezon.

Lando a organizat o petrecere pentru a le mulțumi tuturor celor care i-au fost alături de la început și care au contribuit, într-o măsură mai mică sau mai mare, la titlul câștigat de el. Și cu toții au fost prezenți într-o fotografie de grup. Singura care nu a apărut a fost Margarida. Bineînțeles că asta a dat tonul speculațiilor”, a declarat o sursă apropiată cuplului.

