Sportivii care domină financiar Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Venituri de până la 20 de milioane de dolari anual

Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina reunesc aproximativ 2.900 de concurenți din peste 90 de țări, care participă la 116 probe, iar pentru majoritatea acestor sportivi, chiar și unii dintre cei mai talentați, sportul ales nu este suficient pentru a acoperi costurile.

De fapt, luând în considerare costurile substanțiale de călătorie și antrenament, gloria pe scena globală ar putea fi considerată o pierdere netă, scrie Forbes.

Dar la Jocurile din 2026 există un grup select de sportivi care câștigă sume foarte mari de bani.

În primul rând, deși Jocurile Olimpice de iarnă nu vor avea vedete din NBA, golf și tenis, ale căror venituri exorbitante le plasează frecvent pe lista anuală Forbes a celor mai bine plătiți sportivi din lume, turneul masculin de hochei de la Milano va include 146 de jucători din NHL.

Liga, care nu le-a mai permis jucătorilor săi să participe la Jocurile Olimpice din 2014, are un salariu minim de 775.000 de dolari în acest sezon, iar nouă dintre cei zece membri ai clasamentului Forbes al celor mai bine plătiți jucători din NHL – care ia în considerare și sponsorizările și alte venituri din afaceri – participă la Jocuri.

Cine sunt cei mai bogați sportivi de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina

În fruntea listei de jucători de hochei se află atacantul echipei SUA, Auston Matthews, căruia Toronto Maple Leafs îi plătește peste 15 milioane de dolari în acest sezon și care câștigă, de asemenea, aproximativ 5 milioane de dolari în afara terenului. Chiar și suma totală de 20 de milioane de dolari nu este suficientă pentru a-l face cel mai bine plătit sportiv olimpic din acest an.

Această onoare îi aparține lui Eileen Gu, o schioare freestyle născută în America, dar care reprezintă China în competițiile internaționale. Forbes estimează că superstarul în vârstă de 22 de ani a încasat 23 de milioane de dolari de pe pârtii în ultimele 12 luni (împreună cu aproximativ 100.000 de dolari în premii).

Gu și colegii ei și-ar putea spori și mai mult profitul cu o performanță pe podium în această lună. Contractele de sponsorizare în sporturile olimpice conțin uneori stimulente financiare pentru sportivii care câștigă medalii, iar o victorie poate atrage noi sponsori, cum ar fi Wheaties, în perioada de după Jocurile Olimpice.

În plus, anumite țări sunt dispuse să le plătească sportivilor bonusuri pentru câștigarea medaliilor. Comitetul Olimpic și Paralimpic al SUA, de exemplu, a promis 37.500 de dolari pentru fiecare medalie de aur, 22.500 de dolari pentru fiecare medalie de argint și 15.000 de dolari pentru fiecare medalie de bronz la Jocurile din acest an. Pentru sportivii din țara gazdă, Italia, cifrele variază între aproximativ 71.000 și 213.000 de dolari – iar alte două delegații sunt dispuse să cheltuiască aproape 800.000 de dolari pentru un campion.

Cele mai bine plătite vedete pe discipline

Schi freestyle: Eileen Gu – 23 de milioane de dolari

Hochei: Auston Matthews – 20 de milioane de dolari

Schi alpin: Lindsey Vonn – 8 milioane de dolari

Snowboarding: Chloe Kim – 4 milioane de dolari

Patinaj artistic: Ilia Malinin – aproximativ 700.000 de dolari.

