Bărbatul care s-a lăsat crucificat timp de 37 de ani renunță la tradiția din Vinerea Mare. Care este motivul

Ruben Enaje plănuia de 4 ani să renunțe la un obicei crud, dar care l-a făcut celebru. Anul acesta, în Vinerea Mare catolică, a fost răstignit pentru ultima dată, un obicei început în 1986.

Ruben Enaje, un lipitor de afișe și zugrav din San Fernando, Filipine, a ajuns la vârsta de 65 de ani și a decis să se retragă din legământul luat în fața lui Dumnezeu și a comunității în anul 1986, după ce a supraviețuit unei căderi în gol de la etajul trei.

Bărbatul care s-a lăsat crucificat timp de 37 de ani

Atunci, considerând că Dumnezeu a făcut o minune, a decis să se lase răstignit de viu în procesiunile catolice de Paște, în semn de mulțumire, timp de 9 ani. După acei 9 ani, Ruben a decis să continue panata (jurământul) pentru încă alți 18 ani, pentru fiica și soția sa care erau bolnave.

Pentru ritualul din acest an, Ruben i-a rugat pe soldații romani să se abțină de la loviturile aplicate pe viu sau de la alte forme de violență, iar crucea pe care a purtat-o pe un deal asemănător Golgotei a cântărit, anul acesta, doar 20 de kilograme, față de cele 37 de kilograme obișnuite.

Trupul lui Ruben Enaje e prea fragil

Tot din pricina vârstei, lui Ruben nu i-au mai fost străpunse anul acesta decât palmele, nu și picioarele, cu piroanele lungi sterilizate în alcool. Soția sa, Juanita, povestește că l-a implorat ani de zile să oprească acest obicei, din pricina vârstei, dar și a plămânilor slăbiți din cauza muncii sale cu vopsele.

Primii 27 de ani au fost prelungiți cu încă nouă ani, deoarece autoritățile statului încercau din răsputeri, dar fără succes, să găsească un nou „Kristo” (Hristos) voluntar, din comunitate, fără vicii și onorabil, care să continue această tradiție culturală din Filipine. În cadrul răstignirii din acest an, Ruben Fernando s-a rugat pentru pacea mondială, declarând că mai multe state se află în prezent în conflict militar.

Comoara Culturală Fernando

Odată cu ultima răstignire, consiliul legislativ al orașului a decis să îi acorde lui Ruben Enaje titlul de ”comoara culturală Ferndando”, prin Rezoluția nr. 071.

Fem Dela Cruz, președinta barangayului, a declarat că, în sfârșit, s-a găsit un continuator al tradiției în persoana lui Arnold Maniago în vârstă de 47 de ani. Maniago spune că este nerăbdător să îl înlocuiască pe Ruben Enaje și că așteaptă de mult timp această ocazie. Odată cu el, alți 7 bărbați s-au înscris pentru a fi crucificați în viitor, iar acum sunt evaluați din punct de vedere medical.

Ritualul de crucificare practicat ca penitență în perioada pascală, devenit celebru la nivel mondial, a început în 1962. A fost pornit de către un vraci local pe nume Artemio Anoza. Potrivit șefului oficiului de turism local, între 5.000 și 10.000 de persoane participă la acest ritual, unii dintre ei auto-flagelându-se în timp ce îi însoțesc pe cei care vor fi răstigniți.

