Bărbatul care s-a lăsat crucificat timp de 37 de ani renunță la tradiția din Vinerea Mare. Care este motivul

De: Paul Hangerli 10/04/2026 | 06:10
Ruben Enaje s-a oprit din legământul său, sursa-colaj CANCAN.RO

Ruben Enaje plănuia de 4 ani să renunțe la un obicei crud, dar care l-a făcut celebru. Anul acesta, în Vinerea Mare catolică, a fost răstignit pentru ultima dată, un obicei început în 1986.

Ruben Enaje, un lipitor de afișe și zugrav din San Fernando, Filipine, a ajuns la vârsta de 65 de ani și a decis să se retragă din legământul luat în fața lui Dumnezeu și a comunității în anul 1986, după ce a supraviețuit unei căderi în gol de la etajul trei.

Atunci, considerând că Dumnezeu a făcut o minune, a decis să se lase răstignit de viu în procesiunile catolice de Paște, în semn de mulțumire, timp de 9 ani. După acei 9 ani, Ruben a decis să continue panata (jurământul) pentru încă alți 18 ani, pentru fiica și soția sa care erau bolnave.

Pentru ritualul din acest an, Ruben i-a rugat pe soldații romani să se abțină de la loviturile aplicate pe viu sau de la alte forme de violență, iar crucea pe care a purtat-o pe un deal asemănător Golgotei a cântărit, anul acesta, doar 20 de kilograme, față de cele 37 de kilograme obișnuite.

Tot din pricina vârstei, lui Ruben nu i-au mai fost străpunse anul acesta decât palmele, nu și picioarele, cu piroanele lungi sterilizate în alcool. Soția sa, Juanita, povestește că l-a implorat ani de zile să oprească acest obicei, din pricina vârstei, dar și a plămânilor slăbiți din cauza muncii sale cu vopsele.

Primii 27 de ani au fost prelungiți cu încă nouă ani, deoarece autoritățile statului încercau din răsputeri, dar fără succes, să găsească un nou „Kristo” (Hristos) voluntar, din comunitate, fără vicii și onorabil, care să continue această tradiție culturală din Filipine. În cadrul răstignirii din acest an, Ruben Fernando s-a rugat pentru pacea mondială, declarând că mai multe state se află în prezent în conflict militar.

Odată cu ultima răstignire, consiliul legislativ al orașului a decis să îi acorde lui Ruben Enaje titlul de ”comoara culturală Ferndando”, prin Rezoluția nr. 071.

Fem Dela Cruz, președinta barangayului, a declarat că, în sfârșit, s-a găsit un continuator al tradiției în persoana lui Arnold Maniago în vârstă de 47 de ani. Maniago spune că este nerăbdător să îl înlocuiască pe Ruben Enaje și că așteaptă de mult timp această ocazie. Odată cu el, alți 7 bărbați s-au înscris pentru a fi crucificați în viitor, iar acum sunt evaluați din punct de vedere medical.

Ritualul de crucificare practicat ca penitență în perioada pascală, devenit celebru la nivel mondial, a început în 1962. A fost pornit de către un vraci local pe nume Artemio Anoza. Potrivit șefului oficiului de turism local, între 5.000 și 10.000 de persoane participă la acest ritual, unii dintre ei auto-flagelându-se în timp ce îi însoțesc pe cei care vor fi răstigniți.

CITEȘTE ȘI: De ce Paștele catolic și ortodox pică în zile diferite. Explicația pe care puțini o știu

Cât costă ouăle înainte de Paște 2026. Magazinele unde le găsești mai ieftin

Recomandarea video

Iți recomandăm
Marele absent de la omagierea lui Mircea Lucescu. Cine a lipsit de la ceremonie
Știri
Marele absent de la omagierea lui Mircea Lucescu. Cine a lipsit de la ceremonie
De la bumbăceala cu Aris Eram, la somnul pe preș: toate scandalurile lui Gabi Tamaș, într-un singur loc
Știri
De la bumbăceala cu Aris Eram, la somnul pe preș: toate scandalurile lui Gabi Tamaș, într-un singur loc
Zăpada mieilor. Drumarii fac apel ca în minivacanța de Paște să se circule cu prudență, în condiții de iarnă
Mediafax
Zăpada mieilor. Drumarii fac apel ca în minivacanța de Paște să se circule...
Vinerea Mare, ziua în care Iisus Hristos a fost judecat, condamnat și răstignit pe cruce. Preot: „Rememorăm această dramă”
Gandul.ro
Vinerea Mare, ziua în care Iisus Hristos a fost judecat, condamnat și răstignit...
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Prosport.ro
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de...
Tradiții în Vinerea Mare. Ce se face și ce nu. Până când se ține post negru
Adevarul
Tradiții în Vinerea Mare. Ce se face și ce nu. Până când se...
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza: „Când celălalt simte miros de sânge, ești terminat”
Digi24
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza:...
Lumina albastră a telefonului nu afectează somnul. Ce recomandă experții
Mediafax
Lumina albastră a telefonului nu afectează somnul. Ce recomandă experții
Parteneri
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în...
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
Prosport.ro
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, „evadare” într-o destinație de vis! Cum se răsfață cei doi în orașul lui Picasso
Click.ro
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, „evadare” într-o destinație de vis! Cum se răsfață cei doi...
Reacția premierului Groenlandei după ce Trump a numit insula „o bucată imensă de gheață, prost administrată”
Digi 24
Reacția premierului Groenlandei după ce Trump a numit insula „o bucată imensă de gheață, prost...
De ce China poate câștiga războiul din Iran fără să tragă un singur foc
Digi24
De ce China poate câștiga războiul din Iran fără să tragă un singur foc
Radare fixe 2026: cand devin active si cum calculeaza viteza medie
Promotor.ro
Radare fixe 2026: cand devin active si cum calculeaza viteza medie
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Decizie șoc! Digi, obligată să primească rivalii în mii de localități din România
go4it.ro
Decizie șoc! Digi, obligată să primească rivalii în mii de localități din România
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Descopera.ro
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Go4Games
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Vinerea Mare, ziua în care Iisus Hristos a fost judecat, condamnat și răstignit pe cruce. Preot: „Rememorăm această dramă”
Gandul.ro
Vinerea Mare, ziua în care Iisus Hristos a fost judecat, condamnat și răstignit pe cruce....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Marele absent de la omagierea lui Mircea Lucescu. Cine a lipsit de la ceremonie
Marele absent de la omagierea lui Mircea Lucescu. Cine a lipsit de la ceremonie
De la bumbăceala cu Aris Eram, la somnul pe preș: toate scandalurile lui Gabi Tamaș, într-un singur ...
De la bumbăceala cu Aris Eram, la somnul pe preș: toate scandalurile lui Gabi Tamaș, într-un singur loc
Mircea Lucescu, pe ultimul drum. Imagini copleșitoare de la ceremonia în care lumea fotbalului își ...
Mircea Lucescu, pe ultimul drum. Imagini copleșitoare de la ceremonia în care lumea fotbalului își ia adio de la un titan
Test IQ cu chibrituri | Corectați 7 – 5 = 6, mutând un singur băț
Test IQ cu chibrituri | Corectați 7 – 5 = 6, mutând un singur băț
Cea mai mare petrecere din lume, care a dus la căderea șahului Iranului. Nicolae și Elena Ceaușescu ...
Cea mai mare petrecere din lume, care a dus la căderea șahului Iranului. Nicolae și Elena Ceaușescu au fost prezenți
Motivul pentru care Aris apare doar în tricou la Survivor. A fost ironizat de Lucian că nu-și dă ...
Motivul pentru care Aris apare doar în tricou la Survivor. A fost ironizat de Lucian că nu-și dă tricoul jos. Și acum am aflat ce ascunde, de fapt
Vezi toate știrile