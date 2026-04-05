Acasă » Știri » Cât costă ouăle înainte de Paște 2026. Magazinele unde le găsești mai ieftin

Cât costă ouăle înainte de Paște 2026. Magazinele unde le găsești mai ieftin

De: Irina Vlad 05/04/2026 | 16:38
Cât costă ouăle înainte de Paște 2026. Magazinele unde le găsești mai ieftin
Sursa foto: Profimedia

Pentru că se apropie perioada sărbătorilor pascale, mulți români se pregătesc să cumpere cantități mari de ouă, fie pentru vopsit, fie pentru pregătirea preparatelor tradiționale. Cu cât cererea este mai mare, cu atât retailerii din România profită.

Diferențele de preț sunt date de mai mulți factori: dimensiunea lor, modul de creștere al găinilor, brandul, ambalajul și magazinul în care sunt vândute. În perioada Paștelui, carnea de miel, cozonacul și ouăle sunt printre cele mai vândute și consumate alimente, iar creșterea prețurilor îi determină pe români să fie mai calculați și să analizeze de două ori ofertele de pe piață. Prețurile pot fluctua semnificativ din cauza cererii ridicate, de aceea experții recomandă ca achizițiile să fie făcute din timp.

Cât au ajuns să coste ouăle înainte de Paște 2026

Ouăle sunt nelipsite de pe mesele românilor, iar în această perioadă sunt prezente în toate magazinele alimentare, supermarketurile și kipermarketurile din țară. Prețurile acestora au crescut, iar modificările sunt rapid observate de cumpărători.

Printre cele mai mici prețuri pentru un ou se regăsește cel de 0,65 de lei (ouă cod 2 sau 3) într-un magazin Lidl din România. Vorbim despre ouăle standard. Variantele bio sau cele provenite din sisteme free-range sunt mai scumpe.

sursă foto: Pixabay

În prezent, prețul unui ou variază între 0,80 lei/buc pentru varianta standard (adică 10-18 lei un cofraj de 12 ouă) și peste 1,3 – 1,5 lei/buc pentru variantele bio sau free-range. De asemenea, magazinele Penny lansează o varietate de promoții și oferte înainte de sărbători. Ouăle se găsesc la prețuri între 10-18 lei pentru o cutie de 12 bucăți.

Kaufland rămâne, de asemenea, un important competitor pe piața locală. Spre exemplu, în săptămâna Mare, un cofraj cu 10 oură costă 9,49 de lei. În supermarketurile de proximitate, unde cumpărătorul econimisește timp, în anumite cazuri, un cofraj cu 10 ouă poate depăși 13-14 lei.

De ce crapă ouăle la fiert. Metoda corectă pentru ouă perfecte de Paște

Țara europeană care a rămas fără ouă din cauza bolilor aviare. Criza vine chiar înainte de Paște

 

Iți recomandăm
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Știri
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Știri
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în...
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
Gandul.ro
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii...
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Ce spun astrele despre persoanele născute pe 5, 11, 16 și 24
Adevarul
Ce spun astrele despre persoanele născute pe 5, 11, 16 și 24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest...
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical...
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
Click.ro
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia...
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Digi 24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea...
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
Digi24
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la...
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
Gandul.ro
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul...
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Horoscop 6 aprilie 2026. Zodia care trebuie să ia o decizie importantă
Horoscop 6 aprilie 2026. Zodia care trebuie să ia o decizie importantă
Andreea Bănică a primit un cadou special înainte de Paște. Cântăreața s-a emoționat când a văzut: ...
Andreea Bănică a primit un cadou special înainte de Paște. Cântăreața s-a emoționat când a văzut: „Bine ai venit în familie”
El este Laurențiu, pompierul care a murit carbonizat în propria locuință. Doi copii au rămas orfani ...
El este Laurențiu, pompierul care a murit carbonizat în propria locuință. Doi copii au rămas orfani de tată
Răzvan Lucescu a ajuns în România: „Este o situțaie grea”
Răzvan Lucescu a ajuns în România: „Este o situțaie grea”
Vezi toate știrile