Cât costă ouăle înainte de Paște 2026. Magazinele unde le găsești mai ieftin

Pentru că se apropie perioada sărbătorilor pascale, mulți români se pregătesc să cumpere cantități mari de ouă, fie pentru vopsit, fie pentru pregătirea preparatelor tradiționale. Cu cât cererea este mai mare, cu atât retailerii din România profită.

Diferențele de preț sunt date de mai mulți factori: dimensiunea lor, modul de creștere al găinilor, brandul, ambalajul și magazinul în care sunt vândute. În perioada Paștelui, carnea de miel, cozonacul și ouăle sunt printre cele mai vândute și consumate alimente, iar creșterea prețurilor îi determină pe români să fie mai calculați și să analizeze de două ori ofertele de pe piață. Prețurile pot fluctua semnificativ din cauza cererii ridicate, de aceea experții recomandă ca achizițiile să fie făcute din timp.

Cât au ajuns să coste ouăle înainte de Paște 2026

Ouăle sunt nelipsite de pe mesele românilor, iar în această perioadă sunt prezente în toate magazinele alimentare, supermarketurile și kipermarketurile din țară. Prețurile acestora au crescut, iar modificările sunt rapid observate de cumpărători.

Printre cele mai mici prețuri pentru un ou se regăsește cel de 0,65 de lei (ouă cod 2 sau 3) într-un magazin Lidl din România. Vorbim despre ouăle standard. Variantele bio sau cele provenite din sisteme free-range sunt mai scumpe.

În prezent, prețul unui ou variază între 0,80 lei/buc pentru varianta standard (adică 10-18 lei un cofraj de 12 ouă) și peste 1,3 – 1,5 lei/buc pentru variantele bio sau free-range. De asemenea, magazinele Penny lansează o varietate de promoții și oferte înainte de sărbători. Ouăle se găsesc la prețuri între 10-18 lei pentru o cutie de 12 bucăți.

Kaufland rămâne, de asemenea, un important competitor pe piața locală. Spre exemplu, în săptămâna Mare, un cofraj cu 10 oură costă 9,49 de lei. În supermarketurile de proximitate, unde cumpărătorul econimisește timp, în anumite cazuri, un cofraj cu 10 ouă poate depăși 13-14 lei.

De ce crapă ouăle la fiert. Metoda corectă pentru ouă perfecte de Paște

Țara europeană care a rămas fără ouă din cauza bolilor aviare. Criza vine chiar înainte de Paște