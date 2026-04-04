De ce crapă ouăle la fiert. Metoda corectă pentru ouă perfecte de Paște

Greșeala pe care o fac majoritatea gospodinelor este legată de temperatura și modul de fierbere a ouălor. Pentru ca ouăle să iasă încondeiate uniform, vă prezentă trucul esențial pentru a evita crăparea lor.

Pentru a fierbe ouăle corect fără ca ele să crape, gospodinele trebuie să țină cont de câteva trucuri. Pare o sarcină simplă, însă în majoritatea cazurilor pregătirile provoacă destul de mult stres și nervi pe măsură.

Cum se fierb ouăle ca să nu crape

Pregătirea ouălor pentru masa de Paște ridică adesea semne de întrebare, în special în rândul celor care se trezesc cu ouă sparte sau crăpate după fierbere. Schimbarea bruscă de temperatură poate afecta coaja în timpul gătitului. Majoritatea pun ouăle direct în apa clocotită sau le fierb prea mult, ceea ce duce la crăparea cojii. De asemenea, răcirea corectă a ouălor la final joacă un rol esențial ca acestea să rămână intacte.

Înainte de fierbere, scoate ouăle din frigider cu aproximativ 30 de minute. Dacă sunt reci, șocul termic poate duce la crăparea lor. Pune ouăle într-o cratiță și acoperă-le complet cu apă rece. Pune cratița pe foc și adu apa la punctul de fierbere ușor, fără să clocotească. Fierbe ouăle aproximativ 9-12 minute, apoi, imediat după fierbere, pune-le imediat în apă rece sau cu gheață. Acest truc împiedică crăparea și ajută coaja să se desprindă mai ușor.

După acest proces de fierbere corect, ouăle sunt pregătite pentru vopsire. Coaja intactă va prelua culoarea uniform, iar rezultatul va fi unul spectaculos, exact cum își doresc toate gospodinele pentru masa de Paște.

