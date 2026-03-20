Câte ouă trebuie să mâncăm maximum, pe săptămână. Mihaela Bilic a făcut calculul

Consumul de ouă rămâne un subiect frecvent discutat în nutriție, mai ales în contextul recomandărilor legate de un stil de viață echilibrat. De-a lungul timpului, au existat numeroase opinii despre cât de des ar trebui consumate ouăle, unele mai restrictive, altele mai permisive, în funcție de evoluția cercetărilor din domeniul alimentar.

De asemenea, contextul în care sunt consumate ouăle joacă un rol esențial. Există perioade în care tradițiile sau obiceiurile culinare duc la un consum mai ridicat, cum ar fi sărbătorile. În astfel de situații, o creștere temporară a cantității nu reprezintă, în mod obișnuit, un motiv de îngrijorare, atât timp cât, ulterior, alimentația revine la un ritm echilibrat.

Câte ouă trebuie să mâncăm maximum, pe săptămână

Specialiștii în nutriție atrag atenția că nu există o regulă universal valabilă pentru toată lumea, însă se conturează anumite repere generale. În mod obișnuit, un consum moderat de ouă, situat în jurul a câtorva bucăți pe săptămână, este considerat adecvat pentru majoritatea persoanelor sănătoase. Totuși, acest interval nu trebuie privit ca o limită rigidă, ci mai degrabă ca un ghid orientativ.

Un aspect important ține de modul în care organismul reacționează la consumul repetat al aceluiași aliment. Există o tendință naturală a corpului de a regla apetitul în funcție de necesități. Astfel, atunci când un aliment este consumat în cantitate mai mare într-o anumită perioadă, poate apărea ulterior o scădere a dorinței pentru acel produs. Acest mecanism contribuie la menținerea unui echilibru alimentar fără a fi nevoie de restricții stricte.

„Cred că 2-5 pe săptămână și nu trebuie să ne punem o cifră fixă că poate nu știu de Paște mâncă mai multe, apoi este saturație. Adică, după ce ai mâncat mult timp un aliment o perioadă nu îți mai trebuie, deci ți-ai făcut pofta, plinul și probabil în următoarele săptămâni nu îți mai trebuie”, a spus Mihaela Bilic.

Ouăle sunt apreciate pentru conținutul lor nutritiv bogat. Acestea furnizează proteine de calitate, vitamine esențiale și grăsimi sănătoase, fiind considerate un aliment complet. Din acest motiv, eliminarea lor completă din dietă nu este, în general, necesară pentru persoanele fără probleme medicale specifice. În schimb, accentul este pus pe diversitate și pe alternarea surselor de nutrienți.

NU RATA – Cum arată casa de vacanță a dr. nutriționist Mihaela Bilic. Și-a construit propria oază de liniște pe Valea Prahovei

Care este cea mai sănătoasă cafea, de fapt, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic: „Te întinerește și are beneficii maxime”