Acasă » Știri » Care este cea mai sănătoasă cafea, de fapt, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic: „Te întinerește și are beneficii maxime”

Care este cea mai sănătoasă cafea, de fapt, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic: „Te întinerește și are beneficii maxime”

De: Elisa Tîrgovățu 12/03/2026 | 16:11
Care este cea mai sănătoasă cafea, de fapt, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic: Te întinerește și are beneficii maxime

Cafeaua rămâne una dintre cele mai consumate băuturi din lume. Ea continuă să fie nelipsită din rutina zilnică a milioane de oameni. De la primele ore ale dimineții și până la întâlnirile de după-amiază, aroma intensă a cafelei nu oferă doar un plus de energie, ci și un moment de pauză într-un ritm de viață tot mai alert. În ultimii ani, interesul pentru calitatea boabelor, metodele de preparare și originea cafelei a crescut considerabil. Astfel, a transformat această băutură într-o adevărată experiență pentru consumatori.

În cadrul unui nou episod al podcastului „Cafea cu visuri”, moderat de Oana Andoni, nutriționistul Mihaela Bilic face dezvăluiri cu privire la beneficiile cafelei, dar vine și cu câteva sugestii referitoare la cele mai sănătoase alegeri.

Espresso nu are efecte asupra somnului

Nutriționistul susține că este foarte importantă modalitatea de preparare a cafelei. În cazul în care pasionații de cafea vor ca efectele să fie reduse asupra somnului și asupra agitației, Mihaela Bilic mărturisește că alegerea ideală este un espresso scurt.

„Dacă vrei cantitatea de cafeină să fie minimă, atunci espresso trebuie să fie scurt. Cu cât prelungim timpul de fierbere, de expunere a cafelei la apa fierbinte, cu atât ceașca va avea mai multă cafeină. Espresso trebuie să fie o gură. Atunci are beneficii maxime și efect minime asupra somnului și asupra agitației”, susține Mihaela Bilic.

Mai mult decât atât, potrivit spuselor nutriționistului, cafeaua nu deshidratează, mai ales cea băută într-o cantitate mare de apă. Pe de altă parte, cafeaua „pune tubul digestiv la treabă” și chiar are un mic aport în ceea ce privește slăbitul.

Experții atrag atenția că beneficiile apar cu precădere când cafeaua este consumată simplă, fără zahăr, frișcă sau siropuri bogate în calorii. Chiar și așa, nutriționiștii subliniază că, deși cafeaua poate sprijini procesul de slăbire, aceasta nu este o soluție miraculoasă.

„Slăbim mai bine. Cafeaua taie pofta de mâncare, mobilizează grăsimea de depozit. E un tonus bun în organism”, mai adaugă Mihaela Bilic.

CITEȘTE ȘI: Donald Trump, supărat pentru că președintele Israelului nu l-a grațiat pe Netanyahu. „E slab și patetic. Bibi nu are timp de prostii”

MAE avertizează românii care călătoresc în Belgia. La ce riscuri sunt expuși

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Juratul de la Chefi la cuțite care are un ritual secret. Irina Fodor a făcut dezvăluirea
Știri
Juratul de la Chefi la cuțite care are un ritual secret. Irina Fodor a făcut dezvăluirea
Despăgubiri de 14.000 de euro pentru un angajat al unui supermarket. Motivul este ireal
Știri
Despăgubiri de 14.000 de euro pentru un angajat al unui supermarket. Motivul este ireal
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Mediafax
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Moartea lui Diego Maradona: începe un nou proces, cu șapte persoane acuzate de crimă
Adevarul
Moartea lui Diego Maradona: începe un nou proces, cu șapte persoane acuzate de...
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Digi24
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Mediafax
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Parteneri
Elena Cârstea a suferit un AVC! Cum a ajuns să arate acum solista. A slăbit considerabil!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Cârstea a suferit un AVC! Cum a ajuns să arate acum solista. A slăbit...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
Click.ro
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este...
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Digi 24
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările care le găzduiesc, să le închidă
Digi24
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările...
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar asta nu e o critică
Promotor.ro
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Fiica dictatorului Kim Jong Un, într-o ipostază periculoasă la 13 ani. Ce tată permite asta?
go4it.ro
Fiica dictatorului Kim Jong Un, într-o ipostază periculoasă la 13 ani. Ce tată permite asta?
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Go4Games
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Juratul de la Chefi la cuțite care are un ritual secret. Irina Fodor a făcut dezvăluirea
Juratul de la Chefi la cuțite care are un ritual secret. Irina Fodor a făcut dezvăluirea
Despăgubiri de 14.000 de euro pentru un angajat al unui supermarket. Motivul este ireal
Despăgubiri de 14.000 de euro pentru un angajat al unui supermarket. Motivul este ireal
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 13 martie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 13 martie, de la ora 15.00
Bogdan de la Ploiești, reacție neașteptată după dezvăluirile făcute de Cristina Pucean. Mesajul ...
Bogdan de la Ploiești, reacție neașteptată după dezvăluirile făcute de Cristina Pucean. Mesajul public pe care l-a transmis
Incident grav în stația de metrou Piața Unirii 2. Un bărbat a murit după ce s-ar fi aruncat în ...
Incident grav în stația de metrou Piața Unirii 2. Un bărbat a murit după ce s-ar fi aruncat în fața trenului
BANC | „Alo, iubitule, ai dat de mâncare la copil?”
BANC | „Alo, iubitule, ai dat de mâncare la copil?”
Vezi toate știrile