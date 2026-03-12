Care este cea mai sănătoasă cafea, de fapt, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic: „Te întinerește și are beneficii maxime”

Cafeaua rămâne una dintre cele mai consumate băuturi din lume. Ea continuă să fie nelipsită din rutina zilnică a milioane de oameni. De la primele ore ale dimineții și până la întâlnirile de după-amiază, aroma intensă a cafelei nu oferă doar un plus de energie, ci și un moment de pauză într-un ritm de viață tot mai alert. În ultimii ani, interesul pentru calitatea boabelor, metodele de preparare și originea cafelei a crescut considerabil. Astfel, a transformat această băutură într-o adevărată experiență pentru consumatori.

În cadrul unui nou episod al podcastului „Cafea cu visuri”, moderat de Oana Andoni, nutriționistul Mihaela Bilic face dezvăluiri cu privire la beneficiile cafelei, dar vine și cu câteva sugestii referitoare la cele mai sănătoase alegeri.

Espresso nu are efecte asupra somnului

Nutriționistul susține că este foarte importantă modalitatea de preparare a cafelei. În cazul în care pasionații de cafea vor ca efectele să fie reduse asupra somnului și asupra agitației, Mihaela Bilic mărturisește că alegerea ideală este un espresso scurt.

„Dacă vrei cantitatea de cafeină să fie minimă, atunci espresso trebuie să fie scurt. Cu cât prelungim timpul de fierbere, de expunere a cafelei la apa fierbinte, cu atât ceașca va avea mai multă cafeină. Espresso trebuie să fie o gură. Atunci are beneficii maxime și efect minime asupra somnului și asupra agitației”, susține Mihaela Bilic.

Mai mult decât atât, potrivit spuselor nutriționistului, cafeaua nu deshidratează, mai ales cea băută într-o cantitate mare de apă. Pe de altă parte, cafeaua „pune tubul digestiv la treabă” și chiar are un mic aport în ceea ce privește slăbitul.

Experții atrag atenția că beneficiile apar cu precădere când cafeaua este consumată simplă, fără zahăr, frișcă sau siropuri bogate în calorii. Chiar și așa, nutriționiștii subliniază că, deși cafeaua poate sprijini procesul de slăbire, aceasta nu este o soluție miraculoasă.

„Slăbim mai bine. Cafeaua taie pofta de mâncare, mobilizează grăsimea de depozit. E un tonus bun în organism”, mai adaugă Mihaela Bilic.

