MAE avertizează românii care călătoresc în Belgia. La ce riscuri sunt expuși

Ministerul Afacerilor Externe a transmis avertizări în ceea ce privește călătoriile din Belgia. Joi, din cauza unei greve generale din această țară, autoritățile au avertizat că traficul va fi afectat. Cetățenii români care se află în statul belgian sau care planifică o viitoare excursie acolo, trebuie să ia la cunoștință că transportul public, incluzând zborurile, trenurile și transportul rutier, ar putea fi perturbat.

Potrivit MAE, mai multe mijloace de transport pot fi influențate de greva națională din Belgia, iar românii sunt îndemnați să verifice informațiile transmise de companiile de transport cu care urmează să se deplaseze. Totodată, MAE îi anunță pe pasageri să fie vigilenți și să ia în calcul și posibilitatea unor întârzieri.

Unde să verifice

Dacă românii întâmpină probleme pe parcursul staționării în Belgia sunt încurajați să apeleze la Ambasada României la Bruxelles pentru informații și asistență consulară. Operatorii Centrului de contact și suport al Cetățenilor Români din Străinătate se ocupă de gestionarea apelurilor telefonice. Numerele de telefon ale instituției sunt următoarele:

+32 (0) 234 753 38

+32 (0) 234 416 58

+32 (0) 234 369 35

Mai mult decât atât, MAE a menționat că cetățenii ar trbui să verifice și site-urile de Internet ale aeroporturilor și firmelor de transport belgiene:

https://www.brusselsairport.be/en/passengers

https://www.brussels-charleroi-airport.com/en

https://www.belgiantrain.be/fr, https://www.stib-mivb.be/

https://www.delijn.be/en/, https://www.letec.be.

În cazul în care unii dintre români se află în situații critice sau speciale, cu caracter de urgență, pot suna la numărul de telefon de permanență al Ambasadei României:

+32 (0) 497 428 663

Citește și:

Vacanțele românilor din Orientul Mijlociu ar putea fi în pericol. Ce se întâmplă cu banii plătiți, de fapt

MAE, prima reacție după acuzațiile în cazul fiicei Dacianei Sârbu: ”Nu apare în evidențele consulare”