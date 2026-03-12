Acasă » Teste IQ » Test IQ numai pentru genii | Identificați cifra 5 din această imagine, în maximum 7 secunde

De: Irina Vlad 12/03/2026 | 16:07
CANCAN.RO ți-a pregătit un test IQ special pentru genii. Ai la dispoziție 7 secunde să identifici cifra 5 în imaginea de mai jos. Crezi că te încadrezi în timp? Dacă da, spor la treabă! doar 1% din oameni reușesc să rezolve provocarea de astăzi. 

Testele IQ au fost create și perfecționate de psihologul francez Alfred Binet. Provocările de acest fel există sub diferite forme, precum iluzii optice, șiruri de numere, puzzle-uri, ecuații matematice sau imagini cu diverse cerințe, așa cum este aceasta.

Provocarea de astăzi este ideală pentru cei care își doresc o evaluarea a coeficientului de inteligență. Deși poate părea simplu, la prima vedere, pentru rezolvarea testului este nevoie de atenție la detalii sporită și de o gândire ageră. Ai la dispoziție 7 secunde să identifici cifra 5 în imaginea de mai jos.

Acest test de inteligență poate fi un instrument bun de interacțiune cu grupul de prieteni. Puteți să îl trimiteți mai departe apropiaților pentru a vedea cum se descurcă. Mai mult decât atât, pentru a face jocul și mai distractiv, aflați în cât timp au reușit să deslușească provocarea. Dacă încă nu au reușit să idenfitici cifra 5, noi îți oferim și un mic indiciu. Concentrează-ți privirea în partea din dreapta a imaginii.

Indiferent de rezultat, acest tip de iluzie optică stimulează gândirea logică și capacitatea de analiză. Iar pentru cei curioși de răspunsul final, în imaginea de mai sus se poate observa unde a fost ascuns șarpele.

Ce reprezintă nivelul IQ al unui individ

Persoanele cu IQ mai mare tind să fie mai sănătoase, să se descurce mai bine la școală și să câștige mai mult. Cu toate acestea, scorurile IQ nu prezic neapărat succesul în viață. Unii oameni pot avea dificultăți într-un domeniu și pot avea o slăbiciune în unul sau mai multe tipuri de inteligență, dar ar putea excela în alte domenii.

Experții cred că există și alți factori care contribuie la succesul în viață. Acestea includ factori sociali și emoționali, precum și ambiție, motivație și oportunități. Este important să rețineți că testele IQ măsoară doar inteligența și majoritatea oamenilor pot învăța indiferent de scorul lor IQ.

