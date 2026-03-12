Vineri 13 martie 2026, zi norocoasă pentru trei zodii. Nativii care scapă de ghinioane și necazuri

Ziua de 13 este considerată ghinionistă, mai ales dacă pică într-o zi de vineri. Cu toate acestea, pentru trei zodii ghinionul dispare și norocul le bate la ușă. Lucrurile se vor așeza în viața lor începând cu ziua de 13 martie.

Intențiile sunt foarte importante în această perioadă. Chiar dacă în ultimul timp, lucrurile nu au mers așa cum și-au dorit, ritmul, se schimbă și totul va merge într-o direcție favorabilă pentru ei.

Cei care au marcaje în aceste zodii vor apărea noi oportunități și își vor lărgi orizonturile. Din acest moment, vor putea pune în aplicare idei care se dovedesc a fi excelente.

Care sunt zodiile lipsite de ghinion în ziua de vineri 13

Chiar dacă se spune că în această zi nu merge nimic bine, astrologia dovedește contrariul. Ei spun că începând cu această zi vor avea parte numai de bucurii și de oportunități care le vor face viața mai frumoasă. Zodiile despre care experții spun că vor avea noroc sunt Balanță, Vărsător și Pești.

Nativii născuți sub semnul Balanței trebuie să își asume riscuri pentru a trăi viața la care visează de atâta timp. Balanțele trebuie să își impună anumite limite, iar tot ce și-au planificat o să devină realitate. Este momentul să acționezi pentru că Universul te susține în această perioadă. Începând cu 13 martie, lucrurile încep să se alinieze pentru tine.

Vărsătorii au simțit că eforturile depuse în ultimul timp nu dau roade. Acest lucru nu s-a întâmplat pentru că nu erai pregătit din anumite puncte de vedere. Totul se schimbă cu această dată, ghinionul se sparge, iar de acum te simți mai puternic. Din acest motiv, viața ta se va schimba, în sfârșit, în bine. Poți vizualiza viitorul și cum să ajungi la el.

Pentru cei care au marcaje în Pești trebuie să știe că inspirația este cea mai importantă. Cu ajutorul ei și a încrederii vei fi impulsionat spre ceea ce ai nevoie. Fiindcă încă este sezonul tău te poți simți plin de energie, nu există limite, iar Universul îți scoate în cale cei mai potriviți oameni pentru ca orizonturile tale să fie depășite. Din 13 martie, totul merge într-o direcție bună pentru tine.

VEZI ȘI: Zodia care va avea triplu noroc la sfârșitul săptămânii: bani,carieră și iubire. Universul e de partea ei!

Trei zodii primesc un ajutor neașteptat de la Divinitate. Problemele lor încep să se rezolve chiar la finalul lunii