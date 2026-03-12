Acasă » Știri » Vineri 13 martie 2026, zi norocoasă pentru trei zodii. Nativii care scapă de ghinioane și necazuri

Vineri 13 martie 2026, zi norocoasă pentru trei zodii. Nativii care scapă de ghinioane și necazuri

De: Denisa Crăciun 12/03/2026 | 17:33
Vineri 13 martie 2026, zi norocoasă pentru trei zodii. Nativii care scapă de ghinioane și necazuri
Vineri 13, norocoasă pentru trei zodii

Ziua de 13 este considerată ghinionistă, mai ales dacă pică într-o zi de vineri. Cu toate acestea, pentru trei zodii ghinionul dispare și norocul le bate la ușă. Lucrurile se vor așeza în viața lor începând cu ziua de 13 martie.

Intențiile sunt foarte importante în această perioadă. Chiar dacă în ultimul timp, lucrurile nu au mers așa cum și-au dorit, ritmul, se schimbă și totul va merge într-o direcție favorabilă pentru ei.

Cei care au marcaje în aceste zodii vor apărea noi oportunități și își vor lărgi orizonturile. Din acest moment, vor putea pune în aplicare idei care se dovedesc a fi excelente.

Zodii
Zodii

Care sunt zodiile lipsite de ghinion în ziua de vineri 13

Chiar dacă se spune că în această zi nu merge nimic bine, astrologia dovedește contrariul. Ei spun că începând cu această zi vor avea parte numai de bucurii și de oportunități care le vor face viața mai frumoasă. Zodiile despre care experții spun că vor avea noroc sunt Balanță, Vărsător și Pești.

Nativii născuți sub semnul Balanței trebuie să își asume riscuri pentru a trăi viața la care visează de atâta timp. Balanțele trebuie să își impună anumite limite, iar tot ce și-au planificat o să devină realitate. Este momentul să acționezi pentru că Universul te susține în această perioadă. Începând cu 13 martie, lucrurile încep să se alinieze pentru tine.

Vărsătorii au simțit că eforturile depuse în ultimul timp nu dau roade. Acest lucru nu s-a întâmplat pentru că nu erai pregătit din anumite puncte de vedere. Totul se schimbă cu această dată, ghinionul se sparge, iar de acum te simți mai puternic. Din acest motiv, viața ta se va schimba, în sfârșit, în bine. Poți vizualiza viitorul și cum să ajungi la el.

Pentru cei care au marcaje în Pești trebuie să știe că inspirația este cea mai importantă. Cu ajutorul ei și a încrederii vei fi impulsionat spre ceea ce ai nevoie. Fiindcă încă este sezonul tău te poți simți plin de energie, nu există limite, iar Universul îți scoate în cale cei mai potriviți oameni pentru ca orizonturile tale să fie depășite. Din 13 martie, totul merge într-o direcție bună pentru tine.

VEZI ȘI: Zodia care va avea triplu noroc la sfârșitul săptămânii: bani,carieră și iubire. Universul e de partea ei!

Trei zodii primesc un ajutor neașteptat de la Divinitate. Problemele lor încep să se rezolve chiar la finalul lunii

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Singura pâine care ajută la prevenirea diabetului și a bolilor cardiovasculare, potrivit medicului neurochirurg Vlad Ciurea
Știri
Singura pâine care ajută la prevenirea diabetului și a bolilor cardiovasculare, potrivit medicului neurochirurg Vlad Ciurea
Mănăstirea Voroneț. Cum ajungi, ce poți vedea și istoria unui loc unic în România
Știri
Mănăstirea Voroneț. Cum ajungi, ce poți vedea și istoria unui loc unic în România
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Mediafax
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza...
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Moartea lui Diego Maradona: începe un nou proces, cu șapte persoane acuzate de crimă
Adevarul
Moartea lui Diego Maradona: începe un nou proces, cu șapte persoane acuzate de...
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Digi24
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Mediafax
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Parteneri
Elena Cârstea a suferit un AVC! Cum a ajuns să arate acum solista. A slăbit considerabil!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Cârstea a suferit un AVC! Cum a ajuns să arate acum solista. A slăbit...
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
Click.ro
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este...
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Digi 24
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările care le găzduiesc, să le închidă
Digi24
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările...
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar asta nu e o critică
Promotor.ro
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Fiica dictatorului Kim Jong Un, într-o ipostază periculoasă la 13 ani. Ce tată permite asta?
go4it.ro
Fiica dictatorului Kim Jong Un, într-o ipostază periculoasă la 13 ani. Ce tată permite asta?
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Go4Games
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Singura pâine care ajută la prevenirea diabetului și a bolilor cardiovasculare, potrivit medicului ...
Singura pâine care ajută la prevenirea diabetului și a bolilor cardiovasculare, potrivit medicului neurochirurg Vlad Ciurea
Mănăstirea Voroneț. Cum ajungi, ce poți vedea și istoria unui loc unic în România
Mănăstirea Voroneț. Cum ajungi, ce poți vedea și istoria unui loc unic în România
Mugurel Vrabete va fi incinerat. Anunțul făcut de trupa Holograf: ”Nu va fi ușor!”
Mugurel Vrabete va fi incinerat. Anunțul făcut de trupa Holograf: ”Nu va fi ușor!”
Cum a reușit Melek, văduva lui Dani Vicol, să slăbească 26 de kilograme: ”Mâncam mai mult decât ...
Cum a reușit Melek, văduva lui Dani Vicol, să slăbească 26 de kilograme: ”Mâncam mai mult decât un bărbat”
Doliu în lumea muzicii! Artistul de 30 de ani a murit într-un accident rutier cumplit
Doliu în lumea muzicii! Artistul de 30 de ani a murit într-un accident rutier cumplit
Cum arată viața lui Granded offline. Povestea influencerului care a cucerit TikTok-ul: „Nu trebuie ...
Cum arată viața lui Granded offline. Povestea influencerului care a cucerit TikTok-ul: „Nu trebuie să uităm de unde am plecat”
Vezi toate știrile