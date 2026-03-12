Cum a reușit Melek, văduva lui Dani Vicol, să slăbească 26 de kilograme: ”Mâncam mai mult decât un bărbat”

La doar 27 de ani, Melek a pierdut lupta cu kilogramele în plus. Pentru că sănătatea îi era pusă în pericol, văduva lui Dani Vicol a reușit să topească toate kilogramele în plus cu ajutorul unei operații de micșorare a stomacului.

În urmă cu un an, Melek a decis să își schimbe viața și să le declare război kilogramelor în plus. Ajunsese să cântărească 80 de kilograme, greutate care ajunsese să îi pună sănătatea în pericol. Gurmandă din fire, Melek nu a reușit să slăbească din propria ambiție, motiv pentru care a apelat la „ajutoare”.

Melek a fost mustrată de medicul care a operat-o la stomac

A mers pe mâinile medicilor și a efectuat o intervenție chirurgicală de micșorare a stomacului. După o asemenea operație, pacienții trebuie să urmeze un regim alimentar strict, esențial pentru vindecarea rapidă, evitarea complicațiilor și asigurarea pierderii în greutate pe termen lung.

Chiar dacă rezultatele nu au întârziat să apară în cazul tinerei, Melek recunoaște că nu a ținut prea mult cont de indicațiile primite din partea medicului care a operat-o și nu a respectat cu sfințenie regimul alimentar. La doar un an de la operație, Melek a reușit să slăbească 26 de kilograme.

„Oficial, un an de zile de când m-am operat la stomac. Am slăbit 26 de kilograme. Am fost astăzi la doctor, de la 80 de kilograme, astăzi am avut 53 sau 54, îmbrăcată. Sunt foarte mulțumită de cum arăt, dar ce mi s-a reproșat acolo, la doctor, e că n-am ținut regimul corespunzător”, le-a explicat Melek urmăritorilor săi de pe Tiktok.

Melek recunoaște că înainte de operație mânca extrem de mult cantitativ, vremuri care au apus odată cu intervenția la stomac. În prezent, văduva lui Dani Vicol s-a adaptat noului stil de viață, s-a dezobișnuit să înfulece pe nerăsuflate și are grijă la cantitatea de alimente pe care o consumă.