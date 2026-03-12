Acasă » Știri » Cum a reușit Melek, văduva lui Dani Vicol, să slăbească 26 de kilograme: ”Mâncam mai mult decât un bărbat”

Cum a reușit Melek, văduva lui Dani Vicol, să slăbească 26 de kilograme: ”Mâncam mai mult decât un bărbat”

De: Irina Vlad 12/03/2026 | 17:51
Cum a reușit Melek, văduva lui Dani Vicol, să slăbească 26 de kilograme: ”Mâncam mai mult decât un bărbat”
Cum a reușit să slăbească Melek 26 de kilograme/ sursă foto: social media
La doar 27 de ani, Melek a pierdut lupta cu kilogramele în plus. Pentru că sănătatea îi era pusă în pericol,  văduva lui Dani Vicol a reușit să topească toate kilogramele în plus cu ajutorul unei operații de micșorare a stomacului. 

În urmă cu un an, Melek a decis să își schimbe viața și să le declare război kilogramelor în plus. Ajunsese să cântărească 80 de kilograme, greutate care ajunsese să îi pună sănătatea în pericol. Gurmandă din fire, Melek nu a reușit să slăbească din propria ambiție, motiv pentru care a apelat la „ajutoare”.

 

Melek ajunsese să cântărească 80 de kilograme/ sursă foto: tiktok

Melek a fost mustrată de medicul care a operat-o la stomac

A mers pe mâinile medicilor și a efectuat o intervenție chirurgicală de micșorare a stomacului. După o asemenea operație, pacienții trebuie să urmeze un regim alimentar strict, esențial pentru vindecarea rapidă, evitarea complicațiilor și asigurarea pierderii în greutate pe termen lung.

Chiar dacă rezultatele nu au întârziat să apară în cazul tinerei, Melek recunoaște că nu a ținut prea mult cont de indicațiile primite din partea medicului care a operat-o și nu a respectat cu sfințenie regimul alimentar. La doar un an de la operație, Melek a reușit să slăbească 26 de kilograme.

„Oficial, un an de zile de când m-am operat la stomac. Am slăbit 26 de kilograme. Am fost astăzi la doctor, de la 80 de kilograme, astăzi am avut 53 sau 54, îmbrăcată. Sunt foarte mulțumită de cum arăt, dar ce mi s-a reproșat acolo, la doctor, e că n-am ținut regimul corespunzător”, le-a explicat Melek urmăritorilor săi de pe Tiktok.

Melek a revenit la silueta dorită/ sursă foto: social media

Melek recunoaște că înainte de operație mânca extrem de mult cantitativ, vremuri care au apus odată cu intervenția la stomac. În prezent, văduva lui Dani Vicol s-a adaptat noului stil de viață, s-a dezobișnuit să înfulece pe nerăsuflate și are grijă la cantitatea de alimente pe care o consumă.

„Nu mă dau înapoi. Înainte, recunosc că mâncam mai mult decât un bărbat. Acum, nu mai mănânc așa mult, mai ales că am și treabă, dar acum așa pe fugă, rapid (…) M-am obișnuit acum și mănânc doar atât cât pot (n.r. mai puțin)“, spunea ea, pe TikTok.

