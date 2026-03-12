Un italian de 48 de ani are interdicție să intre în 32 de orașe. Motivul halucinant

Alfonso Patrizio Russo, în vârstă de 48 de ani, a primit nu mai puțin de 13 condamnări pentru același tip de fraudă. Italianul pretindea că este manager al unor companii importante. Ulterior, se caza în hoteluri de lux unde nu achita niciodată nota de plată.

Conform adevarul.ro, ultima condamnare a bărbatului, de către Tribunalul din Bolzano, a fost la două luni de închisoare pentru insolvență frauduloasă. Mai mult decât atât, instanța a mai decis că Alfonso Patrizio Russo trebuie să plătească suma de 4.000 de euro părții civile, cât și 3.000 de euro drept cheltuieli de judecată.

60 de plângeri penale în întreaga Italie

Bărbatul s-a cazat, de-a lungul timpului, în hoteluri de lux din nordul și centrul Italiei. El se prezenta drept manager de top în domenii precum moda sau comunicarea. Italianul susținea că va plăti totul la finalul sejurului. În schimb, se sustrăgea de fiecare dată fără să achite nici măcar un singur euro.

Originar din regiunea Campania, Russo a acumulat 60 de plângeri penale în întreaga Italie. Jumătate dintre acestea sunt din regiunea Alto Adige.

Autoritățile din Italia i-au interzis bărbatului să mai intre în 32 de orașe. În ciuda faptului că bărbatul a mai aplicat această metodă de atât de multe ori, judecătorul nu a reținut recidiva în acest caz.

Prin prisma faptelor sale, Alfonso Patrizio Russo a devenit cunoscut în hotelurile din Italia, de-a lungul anilor. Bărbatul obișnuia să se bucure de toate serviciile oferite, de la spa și până la minibar, fără să achite nimic.

În regiunea Trentino-Alto Adige, el a lăsat în urmă o factură de 1.850 de euro. De asemenea, în Trentino, a lăsat o factură de aproape 3.000 de euro. În prima lună a anului curent, el a fost condamnat și de un tribunal din Como. Cazuri similare au fost raportate și în alte zone, cum ar fi în regiunea Valtellina.

