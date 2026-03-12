Acasă » Știri » Alertă de securitate la Premiile Oscar 2026. FBI, despre un posibil atac din partea Iranului

Alertă de securitate la Premiile Oscar 2026. FBI, despre un posibil atac din partea Iranului

De: David Ioan 12/03/2026 | 20:04
Cu doar câteva zile înainte de desfășurarea celei de-a 98-a ediții a Premiilor Academiei, programată pentru duminică seara, autoritățile din Los Angeles, alături de FBI, se află în stare de alertă din cauza riscului unui posibil atac iranian.

Evenimentul, recunoscut pentru atmosfera sa festivă și pentru prezența celor mai mari nume din industria cinematografică, se pregătește anul acesta în condiții de securitate excepționale.

Securitate consolidată la Premiile Oscar

În timp ce ultimele detalii pentru gala Oscar sunt puse la punct – de la meniuri sofisticate cu sushi, caviar și cocktailuri mexicane, până la discursuri pregătite pentru scenă – ediția din 15 martie se va desfășura sub măsuri stricte de supraveghere, pe fondul conflictului dintre Statele Unite, Israel și Republica Islamică Iran, potrivit Mediafax.

Campania aeriană intensă desfășurată de SUA și Israel împotriva Iranului a amplificat tensiunile geopolitice, generând îngrijorări inclusiv pe Coasta de Vest a Statelor Unite.

O alertă FBI transmisă forțelor de ordine din California indică faptul că Teheranul ar putea lua în calcul o reacție la operațiunile americane, vizând un eveniment cu puternică încărcătură simbolică, precum Premiile Oscar.

Alerta FBI-ului despre un posibil atac din partea Iranului

ABC News a publicat o notă FBI redactată înainte de declanșarea conflictului, în care se menționează o posibilă acțiune ofensivă iraniană:

„Iranul ar fi luat în considerare un atac surpriză folosind vehicule aeriene fără pilot, lansate de pe o navă necunoscută în largul coastei Statelor Unite, în special împotriva unor ținte nespecificate din California, în cazul unor operațiuni ofensive americane”.

Documentul subliniază că nu există informații suplimentare privind momentul, metodele sau țintele exacte ale unui eventual atac. Casa Albă, contactată de ABC, nu a oferit comentarii. În contextul acestor avertismente, Departamentul Șerifului din Los Angeles a anunțat menținerea unui „nivel ridicat de pregătire” și a unei „vigilențe sporite”, conform unei declarații citate de Los Angeles Times.

