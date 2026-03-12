Acasă » Știri » Cât costă casa din Dubai a lui Cosmin Olăroiu. Selecționerul Emiratelor Arabe Unite are o avere impresionantă

De: David Ioan 12/03/2026 | 20:49
Foto: Mediafax

Dumitru Dragomir, în vârstă de 79 de ani, susține că selecționerul Emiratelor Arabe Unite, Cosmin Olăroiu, ar deține în Dubai o locuință evaluată la aproximativ 20 de milioane de dolari.

Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal afirmă că tehnicianul român a acumulat o avere considerabilă în perioada petrecută în Golf.

Cât costă casa lui Cosmin Olăroiu din Dubai

Cosmin Olăroiu a ratat calificarea Emiratelor la Cupa Mondială, însă a rămas la conducerea naționalei.

Cosmin Olăroiu. Foto: Facebook

De-a lungul carierei, în care a câștigat numeroase trofee, acesta a pregătit echipe precum FC Național, FCSB, Poli Timișoara, Al-Hilal, Al-Sadd, Al Ain, selecționata Arabiei Saudite sau Sharjah.

“Oli e cel mai tare antrenor (n.r: român). Păi dacă are cel mai tare preţ. Asta e şmecheria adevărată. Să fii antrenorul Emiratelor. Când intri în Emirate, ţi se taie respiraţia, crezi că nu eşti pe pământ. Oli e de o viaţă acolo. Fiu-meu a fost la el acasă. Are o casă… O casă de 20 de milioane. Mi-a zis fiu-meu că face casa lui uşor peste 15 milioane de euro. Îţi dai seama. Unde? În Dubai. A făcut atâtea afaceri. 2-300 de milioane are”, a declarat Dumitru Dragomir.

Cosmin Olăroiu, unul dintre cei mai titraţi antrenori din Emirate

Olăroiu și-a direcționat o parte importantă din câștigurile obținute în fotbal către investiții imobiliare și restaurante. Mirel Rădoi, apropiat al antrenorului, a povestit că a discutat cu acesta înainte de a reveni la FCSB, subliniind că discuțiile nu s-au limitat la fotbal.

“(n.r.: Ați vorbit cu Cosmin Olăroiu înainte de a lua decizia?) Da, dar nu a contat dacă să vin sau nu. Sunt și alte situații care se întâmplă în Dubai. Nu am vorbit doar despre fotbal”, a spus Mirel Rădoi în conferința de prezentare la FCSB.

