Ce afaceri are Cosmin Olăroiu. Vrea să dea un tun și lângă Obor!

De: Irina Maria Daniela 22/11/2025 | 09:36
Ce afaceri are Cosmin Olăroiu. Vrea să dea un tun și lângă Obor!
Sursa foto Mediafax
Fostul jucător de fotbal, devenit în prezent un antrenor foarte căutat în Asia, are mai multe afaceri peste hotare și o avere estimată la 50 de milioane de dolari. Banii vin din contracte babane în fotbal, dar și din afacerile în care a investit. Ce surse de venit are și ce tun financiar pregătește în România? Află detalii în rândurile următoare!

Cosmin Olăroiu s-a făcut remarcat în fotbal după ce a devenit antrenor. A început să înregistreze victorii pe „bandă rulantă” și notorietatea sa l-a propulsat în rândul echipelor de fotbal internaționale, unde banii se învârt cu lopata. Încă din 2007, antrenorul are o carieră de succes în Asia, unde a antrenat echipe ca Al Hilal, Al Ain, Al Ahli sau Jiangsu Suning.

Ce afaceri are Cosmin Olăroiu

Pe lângă trofeele câștigate în fotbal, Cosmin Olăroiu a pus și ban pe ban din diverse contracte și prime. Așa se face că are dolărei la ciorapi, pentru zile negre, dar a și investit cu cap. Actualul antrenor deține două restaurante de top în Dubai – „Amelia” și „Amaru”. Dar nu se ocupă el personal de ele, ci partenerii săi. Ca asociat, acesta primește sume de bani care par să îi fie pe plac.

Ba mai mult, Cosmin Olăroiu are planuri mari în România! Acesta se urcă pe valul de afaceri imobiliare în care tot mai multe vedete se implică și vrea să facă o investiție notabilă. Se pare că antrenorul vrea să ridice un complex de blocuri în zona Obor.

„Nu sunt patron, sunt asociat. Nu mă ocup eu direct. Partenerii se ocupă (n.r. de afacerile din Dubai). Iar în țară construiesc un complex de blocuri în apropiere de Obor”, a explicat tehnicianul, într-un interviu recent.

Ce salariu are Cosmin Olăroiu

Cosmin Olăroiu are 56 de ani în prezent, dar deja se gândește la „pensionare”. Antrenorul susține că nu vrea să își petreacă bătrânețile pe banca tehnică, motiv pentru care face investiții menite să îi aducă un venit pasiv.

„Am făcut investițiile și pentru că nu mă văd antrenând până la 80 de ani, cum o face Mircea Lucescu”, a mai dezvăluit Cosmin Olăroiu.

Iar dacă vă întrebați de unde are Cosmin Olăroiu atâția bani de băgat în diverse afaceri, ei bine, aflați că are un salariu de 5.500.000 de dolari ca selecționer al Emiratelor Arabe Unite. Salariile pe care le-a încasat în anii de antrenorat l-au făcut să întreacă nume celebre ca Bert van Marwijk ,Alberto Zaccheroni sau Roy Hodgson.

