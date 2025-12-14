Haos la debutul turneului lui Lionel Messi în India. Fanii furioși au rupt scaunele de pe stadion! Ce i-a nemulțumit grav

CANCAN.ro îți aduce în fiecare zi cea mai fierbinte știre din lumea entertainmentului – tot ce mișcă în film, seriale, muzică, streaming și cultura pop, servit rapid și fără ocolişuri. De la premiere care rup topurile și controversele momentului, până la nominalizări surpriză, scandaluri și dezvăluiri exclusive din culise, aici afli primul ce face valuri astăzi în industria care nu doarme niciodată.

Turneul lui Lionel Messi în India a început cu un incident grav, la Kolkata, unde mii de fani nemulțumiți au aruncat scaune și obiecte pe teren, după ce starul argentinian a apărut doar 20 de minute pe stadion. Autoritățile au intervenit, iar organizatorul evenimentului a fost reținut de poliție.

Haos la debutul turneului lui Lionel Messi în India

Vizita lui Lionel Messi pe stadionul Salt Lake din Kolkata, prima oprire a turneului său din India, s-a transformat rapid într-un episod tensionat. Potrivit agenției ANI, starul argentinian, campion mondial în 2022, a intrat pe gazon, a salutat publicul și a făcut un tur scurt al terenului, fiind în permanență înconjurat de un cordon numeros de persoane.

După aproximativ 20 de minute, Messi a părăsit arena, gest care a declanșat furia suporterilor. Imagini video surprinse de presă arată cum mai mulți fani au smuls scaunele din tribune și le-au aruncat spre teren și pista de atletism, unii escaladând gardurile de protecție. Mulți dintre cei prezenți au acuzat lipsa totală de organizare și măsuri de siguranță, spunând că abia au reușit să îl vadă pe idolul lor, Leo Messi.

„Am călătorit aproape 1.500 de kilometri și nu l-am văzut decât pentru câteva secunde. Cred că s-a simțit în pericol și a plecat”, a declarat un suporter dezamăgit.

Anchetă, scuze oficiale și distanțare din partea federației

Autoritățile indiene au reacționat rapid după izbucnirea haosului. Șeful poliției din Bengalul de Vest a confirmat că principalul organizator al evenimentului a fost reținut și că acesta s-a angajat în scris să returneze banii pe bilete.

De asemenea, premierul statului Bengalul de Vest, Mamata Banerjee, și-a cerut scuze public lui Lionel Messi și fanilor, anunțând deschiderea unei anchete pentru a stabili responsabilitățile și pentru a preveni incidente similare. Federația de Fotbal din India s-a delimitat categoric de eveniment, subliniind că a fost o acțiune privată, organizată de o agenție de PR, fără aprobarea sau implicarea sa.

Incidentul este cu atât mai sensibil cu cât Messi se află în India pentru o serie de evenimente caritabile, clinici de fotbal pentru tineri, concerte și lansări oficiale în mai multe orașe, iar India, deși dominată de cricket, are regiuni precum Bengalul de Vest, Kerala și Goa cu o pasiune istorică pentru fotbal. Turneul, care trebuia să fie o sărbătoare a sportului, a debutat astfel sub semnul scandalului și al nemulțumirii generale.

CITEȘTE ȘI:

Fiul lui Messi, Thiago, a debutat în primul său meci de fotbal. Ce număr are pe tricou micuțul

Cine este Andrada, agentul imobiliar al lui Messi. Românca are o poveste de viață senzațională