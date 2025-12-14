Acasă » Exclusiv » Iuliana Pepene i-a luat locul soției și a închis seara cu „Făt-Frumos” în mașină. Știristei de la Antena 1 nu i-a păsat de starea civilă?

Iuliana Pepene i-a luat locul soției și a închis seara cu „Făt-Frumos” în mașină. Știristei de la Antena 1 nu i-a păsat de starea civilă?

De: Maria Iancu 14/12/2025 | 23:20
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Timpul a demonstrat, de fiecare dată, că unele apropieri nu sunt deloc întâmplătoare. Nu știm cu certitudine dacă acesta este și cazul Iulianei Pepene. Nu tragem concluzii pripite, ci prezentăm o poveste încurcată, pe care am surprins-o seara trecută la Uanderful. Personajul principal, după cum v-ați dat deja seama, este știrista Antenei 1, însă, așa cum orice idilă se scrie în doi, celebra blondină are și ea propriul „Făt-Frumos”. Și nu exagerăm deloc: nu degeaba vedeta trustului Intact a pus ochii pe el. Doar că aici apare un detaliu care schimbă complet datele problemei. Unul mic… sau mare, depinde din ce unghi privești lucrurile: bărbatul este însurat. CANCAN.RO, ca de fiecare dată, vă prezintă toate detaliile acestei apariții care ridică multe semne de întrebare.

Iuliana Pepene nu trece niciodată neobservată, iar farmecul pe care îl afișează pare să lase urme oriunde apare. Nimic nu-i stă în cale atunci când își dorește ceva, asta a demonstrat mereu foarte clar, nici măcar o căsnicie. Dar până să discutăm despre asta, nu putem să trecem atât de ușor peste look-ul cu care a întors toate privirile la club. Merită puțin mai multe atenție pentru efortul pe care l-a depus.

TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Iuliana Pepene, apariție răvășitoare lângă „Făt-Frumos”

Vedeta Antenei 1 a ales să poarte o rochie midi, mulată, care i-a pus în valoare silueta (are cu ce să se mândrească), completată de un sacou purtat lejer pe umeri, detaliu care i-a accentuat look-ul de divă care știe clar ce-și dorește de la viață. Ținuta a fost accesorizată cu o geantă mică, purtată nonșalant, și pantofi cu toc. Machiajul a fost unul discret, dar atent lucrat, iar părul blond, aranjat impecabil, i-a completat apariția. Dar de departe cea mai importantă a fost atitudinea: Iuliana Pepene părea degajată, sigură pe ea, cu privirea atentă la tot ce se întâmplă în jur, dar fără să lase impresia că ar fi deranjată că este observată în prezența lui „Făt-Frumos” care n-a dus-o acasă călare pe cal ci cu unul dintre bolizii pe care-i deține.

Bărbatul îi deschide portiera Iulianei Pepene

Seara trecută n-a mai stat soția în dreapta, ci Iuliana, iar imaginile surprinse de CANCAN.RO spun mai mult decât o mie de cuvinte.

Cei doi au pornit împreună spre zona Pipera, acolo unde, potrivit surselor noastre, se află locuința Iulianei. Ajunși la destinație, nu s-au grăbit să se despartă. Dimpotrivă. Au rămas aproximativ 10 minute în mașină, timp în care atmosfera a părut una… mult mai apropiată decât ar lăsa să se înțeleagă o simplă relație de amiciție.

La momentul plecării, cei doi nu și-au luat rămas bun oricum. Iuliana Pepene și Bogdan s-au aplecat unul spre celălalt, iar gestul lor a părut un sărut.

Cine este „Făt-Frumos” din povestea știristei de la Antena 1

Ne-am luat cu vorba și am uitat să vă spunem cine este „Făt-Frumos” din povestea Iulianei. Ei bine, Bogdan activează de peste 17 ani în industria auto, cu un parcurs solid în vânzarea de autoturisme și consultanță financiară. Și-a extins afacerile și în alte domenii, iar dacă aruncăm un ochi pe rețelele de socializare ne dăm seama cu ușurință că-i merge foarte bine. Cu alte cuvinte are cașcaval suficient să facă față cu brio stilului extravagant cu care este obișnuită știrista de la Antena 1.

Bogdan este un antreprenou de succes (sursă foto: Instagram)
Bogdan este un antreprenou de succes (sursă foto: Instagram)

Tot de pe rețele am aflat că Bogdan este un romantic incurabil. Cum? Foarte simplu. După mesajele de dragoste pe care i le dedică soției sale, o brunetă superbă cu care pare că are, cel puțin din postările din online, o relație sudată.

În ceea ce privește „situația” cu Iuliana Pepene, nu putem să ne pronunțăm deocamdată, dar rămâneți cu ochii pe CANCAN.RO!

CITEȘTE ȘI: Iuliana Pepene și-a oripilat fanii! Știrista de la Antena 1 s-a filmat în timp ce mânca carne crudă: ”De asta nu m-am măritat!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Ema Uta și Andrei Barbu s-au încins pe ringul de dans. N-au mai văzut pe nimeni în jur
Exclusiv
Ema Uta și Andrei Barbu s-au încins pe ringul de dans. N-au mai văzut pe nimeni în jur
Nedezlipiți. BDLP și Vanessa ies peste tot împreună
Exclusiv
Nedezlipiți. BDLP și Vanessa ies peste tot împreună
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
Mediafax
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului...
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cazul fetiței chinezoaice cu păr blond și ochi albaștri: misterul genetic, elucidat de testele ADN
Adevarul
Cazul fetiței chinezoaice cu păr blond și ochi albaștri: misterul genetic, elucidat de...
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din...
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini și terenuri
Mediafax
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini...
Parteneri
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani!...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Click.ro
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie....
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă explicație și are legătură și cu China
Digi 24
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă...
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”
Digi24
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război...
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 15 decembrie 2025. Zodia care pierde mulți bani în febra cumpărăturilor pentru sărbători
Horoscop 15 decembrie 2025. Zodia care pierde mulți bani în febra cumpărăturilor pentru sărbători
Ema Uta și Andrei Barbu s-au încins pe ringul de dans. N-au mai văzut pe nimeni în jur
Ema Uta și Andrei Barbu s-au încins pe ringul de dans. N-au mai văzut pe nimeni în jur
Ce seriale și filme vezi la HBO Max în 2026. „Casa Dragonului” și „Epoca de Aur” sunt tot ...
Ce seriale și filme vezi la HBO Max în 2026. „Casa Dragonului” și „Epoca de Aur” sunt tot mai aproape
Regizor de la Hollywood, condamnat după ce a cheltuit 11 milioane de dolari primiți de la Netflix pe ...
Regizor de la Hollywood, condamnat după ce a cheltuit 11 milioane de dolari primiți de la Netflix pe mașini de lux și bunuri extravagante
Nedezlipiți. BDLP și Vanessa ies peste tot împreună
Nedezlipiți. BDLP și Vanessa ies peste tot împreună
Legendarul Dick Van Dyke a împlinit 100 de ani. Care sunt secretele longevității actorului
Legendarul Dick Van Dyke a împlinit 100 de ani. Care sunt secretele longevității actorului
Vezi toate știrile
×