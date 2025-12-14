Iuliana Pepene i-a luat locul soției și a închis seara cu „Făt-Frumos” în mașină. Știristei de la Antena 1 nu i-a păsat de starea civilă?

Timpul a demonstrat, de fiecare dată, că unele apropieri nu sunt deloc întâmplătoare. Nu știm cu certitudine dacă acesta este și cazul Iulianei Pepene. Nu tragem concluzii pripite, ci prezentăm o poveste încurcată, pe care am surprins-o seara trecută la Uanderful. Personajul principal, după cum v-ați dat deja seama, este știrista Antenei 1, însă, așa cum orice idilă se scrie în doi, celebra blondină are și ea propriul „Făt-Frumos”. Și nu exagerăm deloc: nu degeaba vedeta trustului Intact a pus ochii pe el. Doar că aici apare un detaliu care schimbă complet datele problemei. Unul mic… sau mare, depinde din ce unghi privești lucrurile: bărbatul este însurat. CANCAN.RO, ca de fiecare dată, vă prezintă toate detaliile acestei apariții care ridică multe semne de întrebare.

Iuliana Pepene nu trece niciodată neobservată, iar farmecul pe care îl afișează pare să lase urme oriunde apare. Nimic nu-i stă în cale atunci când își dorește ceva, asta a demonstrat mereu foarte clar, nici măcar o căsnicie. Dar până să discutăm despre asta, nu putem să trecem atât de ușor peste look-ul cu care a întors toate privirile la club. Merită puțin mai multe atenție pentru efortul pe care l-a depus.

Iuliana Pepene, apariție răvășitoare lângă „Făt-Frumos”

Vedeta Antenei 1 a ales să poarte o rochie midi, mulată, care i-a pus în valoare silueta (are cu ce să se mândrească), completată de un sacou purtat lejer pe umeri, detaliu care i-a accentuat look-ul de divă care știe clar ce-și dorește de la viață. Ținuta a fost accesorizată cu o geantă mică, purtată nonșalant, și pantofi cu toc. Machiajul a fost unul discret, dar atent lucrat, iar părul blond, aranjat impecabil, i-a completat apariția. Dar de departe cea mai importantă a fost atitudinea: Iuliana Pepene părea degajată, sigură pe ea, cu privirea atentă la tot ce se întâmplă în jur, dar fără să lase impresia că ar fi deranjată că este observată în prezența lui „Făt-Frumos” care n-a dus-o acasă călare pe cal ci cu unul dintre bolizii pe care-i deține.

Seara trecută n-a mai stat soția în dreapta, ci Iuliana, iar imaginile surprinse de CANCAN.RO spun mai mult decât o mie de cuvinte.

Cei doi au pornit împreună spre zona Pipera, acolo unde, potrivit surselor noastre, se află locuința Iulianei. Ajunși la destinație, nu s-au grăbit să se despartă. Dimpotrivă. Au rămas aproximativ 10 minute în mașină, timp în care atmosfera a părut una… mult mai apropiată decât ar lăsa să se înțeleagă o simplă relație de amiciție.

La momentul plecării, cei doi nu și-au luat rămas bun oricum. Iuliana Pepene și Bogdan s-au aplecat unul spre celălalt, iar gestul lor a părut un sărut.

Cine este „Făt-Frumos” din povestea știristei de la Antena 1

Ne-am luat cu vorba și am uitat să vă spunem cine este „Făt-Frumos” din povestea Iulianei. Ei bine, Bogdan activează de peste 17 ani în industria auto, cu un parcurs solid în vânzarea de autoturisme și consultanță financiară. Și-a extins afacerile și în alte domenii, iar dacă aruncăm un ochi pe rețelele de socializare ne dăm seama cu ușurință că-i merge foarte bine. Cu alte cuvinte are cașcaval suficient să facă față cu brio stilului extravagant cu care este obișnuită știrista de la Antena 1.

Tot de pe rețele am aflat că Bogdan este un romantic incurabil. Cum? Foarte simplu. După mesajele de dragoste pe care i le dedică soției sale, o brunetă superbă cu care pare că are, cel puțin din postările din online, o relație sudată.

În ceea ce privește „situația” cu Iuliana Pepene, nu putem să ne pronunțăm deocamdată, dar rămâneți cu ochii pe CANCAN.RO!

