Iuliana Pepene și-a oripilat fanii! Știrista de la Antena 1 s-a filmat în timp ce mânca carne crudă: ”De asta nu m-am măritat!”

Iuliana Pepene a stârnit un val de reacții în mediul online cu cea mai recentă postare! Prezentatoarea de la Antena 1 s-a filmat în timp ce mânca carne crudă și a mărturisit că aceasta este plăcerea ei nevinovată. Cum au reacționat oamenii? Toate detaliile în articol.

Iuliana Pepene este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare din Antene. Prin urmare, blondina are o comunitate mare de fani cărora le împărtășește activitățile ei, ba chiar și cele mai…bizare.

Iuliana Pepene și-a dezvăluit plăcerea ascunsă

Recent, vedeta TV s-a postat în timp ce mănâncă carne crudă. Iuliana Pepene a început prin a mânca carnea simplă, iar mai apoi s-a gândit să adauge spanac și ulei de măsline, pentru a transforma preparatul într-o salată.

„Știu că probabil o să fiți oripilați, dar mie asta îmi place să mănânc, carne crudă. Ca să nu fie doar proteină în stare crudă, am zis să fac o sălățică cu niște spanac și mai pun niște balsamic. Este o rețetă proprie. Carne crudă cu spanac! La gătit sunt ceva… d-asta nu m-am măritat!”, a spus Iuliana Pepene.

Cu toate că nu este prima persoană care apare în mediul online cu astfel de plăceri culinare, românii încă nu se pot obișnui cu această idee și o consideră total bizară. Au existat și persoane care au spus că îi împărtășesc plăcerea, dar mai mulți au fost cei care au rămas de-a dreptul surprinși.

„Carnea crudă este plină de bacterii chiar și paraziți, care doar prin gătire se distrug.” „Și eu mâncam, până am făcut Salmonella” „Doamne ferește! Eu dacă văd puțin că este carnea nefăcută, nu mai mănânc.”, au fost doar unele dintre comentarii.

