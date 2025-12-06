Acasă » Exclusiv » Burtica Franciscăi nu a fost în prim-plan! TJ Miles și-a scos „copilul blănos” la mall

Burtica Franciscăi nu a fost în prim-plan! TJ Miles și-a scos „copilul blănos” la mall

De: Dumitru Cristian 06/12/2025 | 16:07
Burtica Franciscăi nu a fost în prim-plan! TJ Miles și-a scos copilul blănos la mall
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

TJ Miles (37 de ani) și Francisca (31) au intrat în febra cumpărăturilor de sărbători. Au luat cu asalt magazinele din Mall Băneasa, pentru o sesiune de shopping. Dar nu oricum, ci înarmați cu multă răbdare, printre raioanele de haine și nu numai. Ea, cu burtica de gravidă la vedere, el cu un „accesoriu” în brațe care a atras toată atenția. CANCAN.RO vă prezintă imagini în exclusivitate cu cei doi, după nunta avută în urmă cu nicio lună.

Magazinele au fost pline-ochi în zilele premergătoare sosirii lui Moș Nicolae, care vine și umple ghetele cu dulciuri dar și cu cadouri costisitoare, în funcție de posibilități. În peisaj și-au făcut apariția și deja celebrul cuplu format din TJ Miles și Francisca, surprinși în Mall Băneasa într-o sesiune serioasă de shopping, cu o energie demnă de un maraton de reduceri.

TJ Miles și Francisca au ieșit cu cățelul la shopping

TJ Miles, cu un „accesoriu” viu în brațe

El, îmbrăcat într-un trening albastru, cu un imprimeu sugestiv pe spate și un mesaj pentru soția sa: „True love” (Dragoste adevărată). O ținută comodă, potrivită pentru o zi de alergat printre rafturi, de stat la coadă la cabine, la casă, la reduceri, la orice. Dar partea cea mai tare? Vedeta din brațele sale, cățelul lor mic și pufos de care cei doi soți par să nu se dezlipească nici măcar atunci când în programul lor nu sunt incluse doar plimbările în aer liber. Transportat ca un VIP, „bulgărele de zăpadă”, pigmentat cu câteva pete negre, a atras mai multe priviri decât vitrinele decorate cu globuri multicolore.

Rugăciune de Sfântul Nicolae. Se rostește în seara de 6 decembrie
Rugăciune de Sfântul Nicolae. Se rostește în seara de 6 decembrie
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

La un moment dat, artistul a ieșit dintr-un magazin, lăsându-și partenera să discute cu vânzătoarele sau să probeze haine. A primit un apel important, dar chiar și așa, cu telefonul la ureche, brațele i-au fost ocupate de micuțul patruped. Iar la finalul ședinței de shopping, și cu câteva pungi pline.

Francisca, cu burtica de gravidă la vedere

Dar să revenim și la viitoarea mămică. Francisca, însărcinată în șase luni cu o fetiță. Artista a optat pentru o ținută casual, cofortabilă și modernă, perfectă pentru scopul vizitei lor din mall. Relaxată, cu burtica de gravidă ce i se vedea discret, aflată într-o formă excelentă!

Se vede clar că sărbătorile de anul acesta sunt mai speciale ca oricând! Mai ales că 2025 le-a adus cam tot ce și-au dorit. TJ Miles și Francisca au făcut cununia civilă în octombrie, apoi nunta în noiembrie, și doar peste câteva luni vor deveni părinții primului lor copil.

Citește și: Francisca și TJ Miles, cununie civilă cu 4 persoane! Nici măcar nașii nu au fost prezenți: ”A fost într-o joi, ploua de rupea afară”

Francisca și Tj Miles, despre momentul dificil din relație și marile nebunii din dragoste, dar și… E cel mai tare din România: ”Nimeni nu face…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Noi detalii despre ”puiuțul” fostei ministrese a Justiției! Și-a părăsit iubita medic (60 de ani) pentru Rodica Stănoiu (86 de ani)
Exclusiv
Noi detalii despre ”puiuțul” fostei ministrese a Justiției! Și-a părăsit iubita medic (60 de ani) pentru Rodica Stănoiu…
Cum să-ți pregătești mașina pentru iarnă! Dorian Popa, Cati Vijelie și Cristina Ștefania au tactici TOP
Exclusiv
Cum să-ți pregătești mașina pentru iarnă! Dorian Popa, Cati Vijelie și Cristina Ștefania au tactici TOP
Sesizare: Miros de gaze într-o școală din Capitală unde sunt amenajate secții de votare
Mediafax
Sesizare: Miros de gaze într-o școală din Capitală unde sunt amenajate secții de...
Când te pensionezi dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Simulări după noua lege
Gandul.ro
Când te pensionezi dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Simulări...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Cum au reușit ucrainenii să învingă ceața și să respingă un asalt mecanizat rus asupra Mirnograd
Adevarul
Cum au reușit ucrainenii să învingă ceața și să respingă un asalt mecanizat...
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
Digi24
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul...
Prahova: În unele localități apa nu a ajuns încă. În altele au fost înregistrate avarii
Mediafax
Prahova: În unele localități apa nu a ajuns încă. În altele au fost...
Parteneri
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului XX |FOTO
Click.ro
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului...
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn
Digi 24
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor...
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
Digi24
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate...
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
Un EXPERT spune că modelele lingvistice mari nu vor fi niciodată cu adevărat INTELIGENTE
Descopera.ro
Un EXPERT spune că modelele lingvistice mari nu vor fi niciodată cu adevărat INTELIGENTE
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Când te pensionezi dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Simulări după noua lege
Gandul.ro
Când te pensionezi dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Simulări după noua...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Noi detalii despre ”puiuțul” fostei ministrese a Justiției! Și-a părăsit iubita medic (60 de ...
Noi detalii despre ”puiuțul” fostei ministrese a Justiției! Și-a părăsit iubita medic (60 de ani) pentru Rodica Stănoiu (86 de ani)
Suma uriașă cu care Irina Columbeanu și-a vândut primul tablou. Cum arată pictura
Suma uriașă cu care Irina Columbeanu și-a vândut primul tablou. Cum arată pictura
Ce s-a ales de Adriela Morar, fosta parteneră a lui Smiley de la Dansez pentru tine. Cu ce se ocupă ...
Ce s-a ales de Adriela Morar, fosta parteneră a lui Smiley de la Dansez pentru tine. Cu ce se ocupă în prezent
O chelneriță a răbufnit după ce a primit un bacșiș de 200 de dolari. Motivul neașteptat pentru ...
O chelneriță a răbufnit după ce a primit un bacșiș de 200 de dolari. Motivul neașteptat pentru care a fost nemulțumită
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Transformarea şocantă a fiicei fostului preşedinte al României
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Transformarea şocantă a fiicei fostului preşedinte al României
Un șofer beat de 20 de ani, din Botoșani, a omorât un biciclist. Ireal ce a făcut imediat după
Un șofer beat de 20 de ani, din Botoșani, a omorât un biciclist. Ireal ce a făcut imediat după
Vezi toate știrile
×