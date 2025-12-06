Burtica Franciscăi nu a fost în prim-plan! TJ Miles și-a scos „copilul blănos” la mall

TJ Miles (37 de ani) și Francisca (31) au intrat în febra cumpărăturilor de sărbători. Au luat cu asalt magazinele din Mall Băneasa, pentru o sesiune de shopping. Dar nu oricum, ci înarmați cu multă răbdare, printre raioanele de haine și nu numai. Ea, cu burtica de gravidă la vedere, el cu un „accesoriu” în brațe care a atras toată atenția. CANCAN.RO vă prezintă imagini în exclusivitate cu cei doi, după nunta avută în urmă cu nicio lună.

Magazinele au fost pline-ochi în zilele premergătoare sosirii lui Moș Nicolae, care vine și umple ghetele cu dulciuri dar și cu cadouri costisitoare, în funcție de posibilități. În peisaj și-au făcut apariția și deja celebrul cuplu format din TJ Miles și Francisca, surprinși în Mall Băneasa într-o sesiune serioasă de shopping, cu o energie demnă de un maraton de reduceri.

TJ Miles, cu un „accesoriu” viu în brațe

El, îmbrăcat într-un trening albastru, cu un imprimeu sugestiv pe spate și un mesaj pentru soția sa: „True love” (Dragoste adevărată). O ținută comodă, potrivită pentru o zi de alergat printre rafturi, de stat la coadă la cabine, la casă, la reduceri, la orice. Dar partea cea mai tare? Vedeta din brațele sale, cățelul lor mic și pufos de care cei doi soți par să nu se dezlipească nici măcar atunci când în programul lor nu sunt incluse doar plimbările în aer liber. Transportat ca un VIP, „bulgărele de zăpadă”, pigmentat cu câteva pete negre, a atras mai multe priviri decât vitrinele decorate cu globuri multicolore.

La un moment dat, artistul a ieșit dintr-un magazin, lăsându-și partenera să discute cu vânzătoarele sau să probeze haine. A primit un apel important, dar chiar și așa, cu telefonul la ureche, brațele i-au fost ocupate de micuțul patruped. Iar la finalul ședinței de shopping, și cu câteva pungi pline.

Francisca, cu burtica de gravidă la vedere

Dar să revenim și la viitoarea mămică. Francisca, însărcinată în șase luni cu o fetiță. Artista a optat pentru o ținută casual, cofortabilă și modernă, perfectă pentru scopul vizitei lor din mall. Relaxată, cu burtica de gravidă ce i se vedea discret, aflată într-o formă excelentă!

Se vede clar că sărbătorile de anul acesta sunt mai speciale ca oricând! Mai ales că 2025 le-a adus cam tot ce și-au dorit. TJ Miles și Francisca au făcut cununia civilă în octombrie, apoi nunta în noiembrie, și doar peste câteva luni vor deveni părinții primului lor copil.

