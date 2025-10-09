Acasă » Exclusiv » Francisca și TJ Miles, cununie civilă cu 4 persoane! Nici măcar nașii nu au fost prezenți: ”A fost într-o joi, ploua de rupea afară”

Francisca și TJ Miles, cununie civilă cu 4 persoane! Nici măcar nașii nu au fost prezenți: ”A fost într-o joi, ploua de rupea afară”

De: Andreea Archip 09/10/2025 | 19:33
Francisca și TJ Miles, cununie civilă cu 4 persoane! Nici măcar nașii nu au fost prezenți: ”A fost într-o joi, ploua de rupea afară”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Francisca și TJ Miles au parte de bucurii succesive. După ce au împărtășit vestea că la anul vor deveni părinți, îndrăgostiții au mai făcut un pas în relație. S-au căsătorit civilă luna asta. Artista este în 4 luni și jumătate de sarcină și se simte excelent. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, ea ne-a mărturisit că evenimentul a fost unul restrâns, alături de ei fiind doar părinții, în total 6 persoane. Francisca ne-a explicat și de ce nașii nu au fost prezenți la Starea Civilă.

Francisca și TJ Miles sunt oficial soț și soție o săptămână. Artista a preluat numele partenerului său de viață – Jordache și este fericită. Ca toate evenimentele frumoase din viața lor, și cununia civilă a fost organizată într-un timp relativ scurt.

Francisca: „Exact 6 persoane am fost la cununia civilă”

CANCAN.RO: Felicitări și casă de piatră! Cununia civilă a fost o surpriză pentru tine?

Francisca: Ne-am hotărât, ne-am căsătorit civil. N-a fost niciun mega eveniment. Am fost noi cu părinții, atât.

CANCAN.RO: În total ați fost 6 persoane?

Francisca: Exact 6 persoane am fost în ziua aia. Am făcut cununia civilă, că așa ne plănuisem cu scurt timp înainte. Hai să o facem acum, de ce să mai așteptăm? Și cam asta a fost.

TABEL PENSII | Ce pensie ar trebui să ai în 2025 pentru un trai decent în România, pentru fiecare oraș în parte
TABEL PENSII | Ce pensie ar trebui să ai în 2025 pentru un...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Dar nu vreau să se confunde că e o nuntă. Că n-a fost asta vreo nuntă. Pur și simplu am făcut actele acum. Așa am zis că e mai bine să fie înainte de a veni bebelușul. Nu mai așteptăm până la nuntă. Că nu am plănuit nimic cu nunta. O să dureze până o facem. Nu e așa de simplu de organizat o nuntă. Și mai bine să avem cununia civilă făcută.

Francisca și TJ Milej s-au căsătorit civil în urmă cu o săptămână

CANCAN.RO: Data de 8 octombrie are vreo semnificație pentru voi?

Francisca: N-a fost pe 8 octombrie. A fost fix cu o săptămână în urmă. Pe 2 octombrie am făcut. N-am vrut să zicem nimănui, ne-am bucurat doar noi. Evenimentele importante le ținem pentru noi de obicei și după aceea le împărtășim cu alții.

Francisca: „Mi-am schimbat numele. Numele înseamnă și schimbare de destin”

CANCAN.RO: S-a lăsat cu lacrimi de fericire momentul?

Francisca: Părinții erau emoționați și noi eram emoționați. Mi-am schimbat numele. Numele înseamnă și schimbare de destin. Nume pe care, apropo, toată lumea l-a preluat greșit. Pe mine mă cheamă Francisca Andreea Jordache. Așteptăm să facem și cununia în biserică, cununia religioasă care e la fel de importantă ca asta.

CANCAN.RO: Ai parte de o sarcină ușoară? Ești într-o formă foarte bună.

Francisca: Sunt foarte activă. Sunt super relaxată. Fac toate activitățile pe care le făceam și înainte, fără nicio restricție. Mă țin de filmări, de sport în continuare. N-am renunțat la nimic. Nu cred că trebuie să mănânci pentru doi. Nu, la mine totul se desfășoară normal. Sunt în patru luni jumate de sarcină. Nu am avut stări de rău, n-am avut nimic până acum. Dorm chiar puțin pentru o gravidă. Acum am început să dorm mai mult cu vremea asta, să simt nevoia de mai multă odihnă. Dar totul ok.

CANCAN.RO: La anul practic vor fi și nunta și botezul copilului?

Francisca: Nu știm dacă la anul, noi nu am plănuit absolut nimic. Copilul va fi botezat în biserică, că nu lăsăm copilul nebotezat. Dar petrecerea, evenimentul în sine, nu știm. N-am planificat absolut nimic. Nu pot să zic că la anul. Poate noi vrem la anul și nu găsim sală disponibilă. Noi suntem oamenii momentului. Noi nu ne luăm nici vacanțele cu nu știu câte luni înainte. Le luăm cu o săptămână, două înainte. Și cununia la fel am făcut-o. Timpul e prețios. Oricum și oamenii care ne sunt alături sunt oamenii care ne iubesc, care ne sunt aproape și vor înțelege absolut orice. Adică vor înțelege și un eveniment intim și unul mai mare. Nu contează. Important este să facem exact cum ne place nouă.

Francisca: „Săptămâna asta ne vedem cu nașii să sărbătorim, dar nu s-a nimerit în ziua aia”

CANCAN.RO: La cununie au fost martori părinții?

Francisca: Părinții.

CANCAN.RO: Mă gândeam dacă v-ați ales nașii.

Francisca: Nașii sunt Cătălin Moroșanu cu Georgiana, soția lui. I-am invitat, ei sunt cu treburi, cu organizări. Noi ne-am hotărât să facem asta (n.r. cununia civilă)  random într-o zi. Și i-am întrebat dacă se supără dacă mergem, semnăm și plecăm, pentru că nu facem niciun eveniment. Și au zis că nu se supără. Ei vor veni la cununia religioasă. Sunt alături de noi. Noi ne vedem cu ei. Și săptămâna asta ne vedem cu ei să sărbătorim. Dar nu s-a nimerit în ziua aia. A fost într-o joi, ploua de rupea afară, era frig. Și am fost, am semnat și aia a fost.

Foto: Instagram

NU RATA: Tj Miles și Francisca s-au căsătorit, după ce au anunțat că vor deveni părinți. Primele imagini de la cununia civilă

CITEȘTE ȘI: Francisca și Tj Miles, despre momentul dificil din relație și marile nebunii din dragoste, dar și… E cel mai tare din România: ”Nimeni nu face…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Anda Adam, prinsă cu minciuna după ce a spus că stă nemâncată în emisiunea de la Antena 1! Operatorii de la Asia Express au dat-o de gol
Exclusiv
Anda Adam, prinsă cu minciuna după ce a spus că stă nemâncată în emisiunea de la Antena 1!…
AU, AU, AU, ce idee i-a venit lui Pescobar! Cum vrea milionarul să-şi schimbe Rolls-ul, mai nou: „Nu mai există în România”
Exclusiv
AU, AU, AU, ce idee i-a venit lui Pescobar! Cum vrea milionarul să-şi schimbe Rolls-ul, mai nou: „Nu…
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România...
TABEL PENSII | Ce pensie ar trebui să ai în 2025 pentru un trai decent în România, pentru fiecare oraș în parte
Gandul.ro
TABEL PENSII | Ce pensie ar trebui să ai în 2025 pentru un...
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe...
Minodora recunoaște că nu a călcat niciodată haine: „De 25 de ani nu am mai făcut treburile casnice. Soțul meu se ocupă de tot”
Adevarul
Minodora recunoaște că nu a călcat niciodată haine: „De 25 de ani nu...
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
Digi24
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul...
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România...
Parteneri
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Au divorțat după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Au divorțat după ce...
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
Prosport.ro
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
Click.ro
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus...
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad
Digi 24
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad
O femeie a murit la Disneyland, după ce a vizitat celebra atracție „Haunted Mansion”
Digi24
O femeie a murit la Disneyland, după ce a vizitat celebra atracție „Haunted Mansion”
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar...
Babs, prima reacție după nunta lui Dorian Popa și a Andreei. Incredibil ce declarații a făcut fosta logodnică a artistului: „Mă simt prost”
kanald.ro
Babs, prima reacție după nunta lui Dorian Popa și a Andreei. Incredibil ce declarații a...
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
Igor Cuciuc, declarații despre moartea fiicei sale, în vârstă de 17 ani. Artistul este de părere că o mână criminală i-a luat viața: “S-a ascuns adevărul.”
kfetele.ro
Igor Cuciuc, declarații despre moartea fiicei sale, în vârstă de 17 ani. Artistul este de...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Câţi ani de închisoare ar face Sorin Oprescu dacă va fi extrădat în România
observatornews.ro
Câţi ani de închisoare ar face Sorin Oprescu dacă va fi extrădat în România
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
go4it.ro
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
El este impresarul de top din România care rupe tăcerea: „Dansa trei ore și bea cola! Presa l-a omorât”
Fanatik.ro
El este impresarul de top din România care rupe tăcerea: „Dansa trei ore și bea...
Țara în care s-a născut Kevin Ciubotaru, cea mai mare surpriză a lui Mircea Lucescu de la națională. Nu e România
Fanatik.ro
Țara în care s-a născut Kevin Ciubotaru, cea mai mare surpriză a lui Mircea Lucescu...
Lovitură pentru Călin Georgescu. Se cere arestarea de urgență: Un atac direct la adresa democrației
Capital.ro
Lovitură pentru Călin Georgescu. Se cere arestarea de urgență: Un atac direct la adresa democrației
Mirabela îi dă clasă lui Carmen Iohannis. Îi calcă pe urme Mariei Băsescu și arată că e o super Primă Doamnă. GESTUL de milioane făcut acum de soția lui Nicușor Dan!
Romania TV
Mirabela îi dă clasă lui Carmen Iohannis. Îi calcă pe urme Mariei Băsescu și arată...
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Go4Games
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Decizie importantă pentru Traian Băsescu. Judecătorii dau verdictul astăzi. Ce a decis CCR
Capital.ro
Decizie importantă pentru Traian Băsescu. Judecătorii dau verdictul astăzi. Ce a decis CCR
Proiectul de lege propus de Gigi Becali, respins în unanimitate în Parlament
evz.ro
Proiectul de lege propus de Gigi Becali, respins în unanimitate în Parlament
Cele 3 zodii care își găsesc liniștea în octombrie 2025. Nativii care descoperă pacea și claritatea aduse de Luna în Taur
Gandul.ro
Cele 3 zodii care își găsesc liniștea în octombrie 2025. Nativii care descoperă pacea și...
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
as.ro
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o...
Anunțul Niculinei Stoican a luat prin surprindere o țară întreagă. E CONFIRMAT! Ce se zvonea de luni bune, a devenit realitate. Iată ce a dezvăluit interpreta de muzică populară în văzul tuturor. Fanii sunt fără cuvinte
radioimpuls.ro
Anunțul Niculinei Stoican a luat prin surprindere o țară întreagă. E CONFIRMAT! Ce se zvonea...
Din ce zonă a României e bunica lui Lisav Naif Eissat, jucătorul surpriză convocat de Mircea Lucescu la națională
Fanatik.ro
Din ce zonă a României e bunica lui Lisav Naif Eissat, jucătorul surpriză convocat de...
Din ce trăiește, de fapt, Alina Bica în Italia. Renașterea spectaculoasă a fostei șefe DIICOT, după ce a vândut pizza lângă Bari
Fanatik.ro
Din ce trăiește, de fapt, Alina Bica în Italia. Renașterea spectaculoasă a fostei șefe DIICOT,...
Știrile zilei, 6 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 6 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cele mai virale reacții despre ”nunta de 40 de zile”, care a înnebunit internetul: ”Până se ...
Cele mai virale reacții despre ”nunta de 40 de zile”, care a înnebunit internetul: ”Până se termină nunta asta, o fac și eu pe a mea”
Boala gravă de care suferă Oana Monea de la Insula Iubirii. Diagnosticul care i-a schimbat viața
Boala gravă de care suferă Oana Monea de la Insula Iubirii. Diagnosticul care i-a schimbat viața
Cine a bătut la ușa casei Adrianei Bahmuțeanu în ziua când s-a căsătorit cu George Restivan. Jurnalista ...
Cine a bătut la ușa casei Adrianei Bahmuțeanu în ziua când s-a căsătorit cu George Restivan. Jurnalista a avut un șoc!
Anda Adam, prinsă cu minciuna după ce a spus că stă nemâncată în emisiunea de la Antena 1! Operatorii ...
Anda Adam, prinsă cu minciuna după ce a spus că stă nemâncată în emisiunea de la Antena 1! Operatorii de la Asia Express au dat-o de gol
Fane Văncică a mers la vrăjitoare și a făcut spectacol sub clar de lună! Fanii s-au amuzat copios: ...
Fane Văncică a mers la vrăjitoare și a făcut spectacol sub clar de lună! Fanii s-au amuzat copios: ”Veniți aici la Morgana!”
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 10 octombrie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 10 octombrie, de la ora 15.00
Vezi toate știrile
×