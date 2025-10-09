Francisca și TJ Miles, cununie civilă cu 4 persoane! Nici măcar nașii nu au fost prezenți: ”A fost într-o joi, ploua de rupea afară”

Francisca și TJ Miles au parte de bucurii succesive. După ce au împărtășit vestea că la anul vor deveni părinți, îndrăgostiții au mai făcut un pas în relație. S-au căsătorit civilă luna asta. Artista este în 4 luni și jumătate de sarcină și se simte excelent. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, ea ne-a mărturisit că evenimentul a fost unul restrâns, alături de ei fiind doar părinții, în total 6 persoane. Francisca ne-a explicat și de ce nașii nu au fost prezenți la Starea Civilă.

Francisca și TJ Miles sunt oficial soț și soție o săptămână. Artista a preluat numele partenerului său de viață – Jordache și este fericită. Ca toate evenimentele frumoase din viața lor, și cununia civilă a fost organizată într-un timp relativ scurt.

Francisca: „Exact 6 persoane am fost la cununia civilă”

CANCAN.RO: Felicitări și casă de piatră! Cununia civilă a fost o surpriză pentru tine?

Francisca: Ne-am hotărât, ne-am căsătorit civil. N-a fost niciun mega eveniment. Am fost noi cu părinții, atât.

CANCAN.RO: În total ați fost 6 persoane?

Francisca: Exact 6 persoane am fost în ziua aia. Am făcut cununia civilă, că așa ne plănuisem cu scurt timp înainte. Hai să o facem acum, de ce să mai așteptăm? Și cam asta a fost.

Dar nu vreau să se confunde că e o nuntă. Că n-a fost asta vreo nuntă. Pur și simplu am făcut actele acum. Așa am zis că e mai bine să fie înainte de a veni bebelușul. Nu mai așteptăm până la nuntă. Că nu am plănuit nimic cu nunta. O să dureze până o facem. Nu e așa de simplu de organizat o nuntă. Și mai bine să avem cununia civilă făcută.

CANCAN.RO: Data de 8 octombrie are vreo semnificație pentru voi?

Francisca: N-a fost pe 8 octombrie. A fost fix cu o săptămână în urmă. Pe 2 octombrie am făcut. N-am vrut să zicem nimănui, ne-am bucurat doar noi. Evenimentele importante le ținem pentru noi de obicei și după aceea le împărtășim cu alții.

Francisca: „Mi-am schimbat numele. Numele înseamnă și schimbare de destin”

CANCAN.RO: S-a lăsat cu lacrimi de fericire momentul?

Francisca: Părinții erau emoționați și noi eram emoționați. Mi-am schimbat numele. Numele înseamnă și schimbare de destin. Nume pe care, apropo, toată lumea l-a preluat greșit. Pe mine mă cheamă Francisca Andreea Jordache. Așteptăm să facem și cununia în biserică, cununia religioasă care e la fel de importantă ca asta.

CANCAN.RO: Ai parte de o sarcină ușoară? Ești într-o formă foarte bună.

Francisca: Sunt foarte activă. Sunt super relaxată. Fac toate activitățile pe care le făceam și înainte, fără nicio restricție. Mă țin de filmări, de sport în continuare. N-am renunțat la nimic. Nu cred că trebuie să mănânci pentru doi. Nu, la mine totul se desfășoară normal. Sunt în patru luni jumate de sarcină. Nu am avut stări de rău, n-am avut nimic până acum. Dorm chiar puțin pentru o gravidă. Acum am început să dorm mai mult cu vremea asta, să simt nevoia de mai multă odihnă. Dar totul ok.

CANCAN.RO: La anul practic vor fi și nunta și botezul copilului?

Francisca: Nu știm dacă la anul, noi nu am plănuit absolut nimic. Copilul va fi botezat în biserică, că nu lăsăm copilul nebotezat. Dar petrecerea, evenimentul în sine, nu știm. N-am planificat absolut nimic. Nu pot să zic că la anul. Poate noi vrem la anul și nu găsim sală disponibilă. Noi suntem oamenii momentului. Noi nu ne luăm nici vacanțele cu nu știu câte luni înainte. Le luăm cu o săptămână, două înainte. Și cununia la fel am făcut-o. Timpul e prețios. Oricum și oamenii care ne sunt alături sunt oamenii care ne iubesc, care ne sunt aproape și vor înțelege absolut orice. Adică vor înțelege și un eveniment intim și unul mai mare. Nu contează. Important este să facem exact cum ne place nouă.

Francisca: „Săptămâna asta ne vedem cu nașii să sărbătorim, dar nu s-a nimerit în ziua aia”

CANCAN.RO: La cununie au fost martori părinții?

Francisca: Părinții.

CANCAN.RO: Mă gândeam dacă v-ați ales nașii.

Francisca: Nașii sunt Cătălin Moroșanu cu Georgiana, soția lui. I-am invitat, ei sunt cu treburi, cu organizări. Noi ne-am hotărât să facem asta (n.r. cununia civilă) random într-o zi. Și i-am întrebat dacă se supără dacă mergem, semnăm și plecăm, pentru că nu facem niciun eveniment. Și au zis că nu se supără. Ei vor veni la cununia religioasă. Sunt alături de noi. Noi ne vedem cu ei. Și săptămâna asta ne vedem cu ei să sărbătorim. Dar nu s-a nimerit în ziua aia. A fost într-o joi, ploua de rupea afară, era frig. Și am fost, am semnat și aia a fost.

