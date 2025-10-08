Tj Miles și Francisca s-au căsătorit, după ce au anunțat că vor deveni părinți. Primele imagini de la cununia civilă

Tj Miles și Francisca s-au căsătorit în mare secret în urmă cu puțin timp. După ce au anunțat pe data de 16 septembrie că vor deveni părinți, cei doi au avut și cununia civilă. Fanii au fost încântați de veștile acestea și le-au oferit numeroase apreciere.

Tj Miles și Francisca formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. Pe 16 septembrie, cântăreața a făcut un anunț emoționant că ea și influencerul se pregătesc să devină părinți. Artista a împărtășit cu fanii primele imagini în care se putea observa burtica de gravidă, iar vestea a stârnit mult entuziasm în rândul urmăritorilor.

Tj Miles și Francisca s-au căsătorit civil

La mai puțin de o lună distanță, pe 8 octombrie, cei doi au transmis o nouă veste care i-a încântat pe fanii lor. Ei s-au căsătorit civil în urmă în luna septembrie. Tj Miles și Francisca s-au afișat cu certificat de căsătorie în mână, fiind extrem de fericiți în urma evenimentului.

„Ne-am căsătorit! Am făcut starea civilă, adică ne-am căsătorit oficial cu acte. Nu vă panicați! Urmează să facem și nuntă și botez, dar aveți răbdare! De acum încolo noi suntem domnul și doamna Iordache!”, a scris Francisca pe pagina sa de Instagram.

Ce spune Francisca despre sarcina sa

Francisca a vorbit deschis despre experiența ei de viitoare mamă, mărturisind cum temerile inițiale legate de sarcină au fost complet nefondate. În loc să o încetinească, sarcina i-a oferit un imbold neașteptat de energie și motivație, determinând-o să rămână activă în carieră, să continue proiectele muzicale, filmările și chiar sportul.

„Înainte, când mă gândeam la sarcină, mă speria faptul că voi fi mai leneșă, că nu voi avea chef să mai fac mare lucru, că voi deveni mai neglijentă. Ei bine, m-am speriat degeaba! Nu doar că activitatea mea nu a avut deloc de suferit, ba dimpotrivă, am avut atâta motivație să fac cât mai multe lucruri, să mă țin de filmări, de muzică, de sport, încât nici nu știu cum a trecut timpul”, a povestit Francisca.

