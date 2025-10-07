Acasă » Exclusiv » Andreea Bălan și Victor Cornea, pasul cel mare cu Temișan în rol special! Celebra artistă își schimbă din nou starea civilă!

Andreea Bălan și Victor Cornea, pasul cel mare cu Temișan în rol special! Celebra artistă își schimbă din nou starea civilă!

De: Andreea Archip 07/10/2025 | 23:40
Andreea Bălan și Victor Cornea vor ajunge la altar în 2026. Îndrăgostiții au reușit să găsească o perioadă, în care atât jucătorul de tenis, cât și artista să aibă o perioadă relaxată în care să ducă relația la alt nivel. Se pare că au căzut de acord asupra datei și deja persoanele apropiate au primit detaliile importante. Printre ei se numără și familia  Temișan – Davidescu, cei doi asumându-și rolul de părinți spirituali în 2019, atât pentru botezul mezinei – Clara, cât și pentru nunta artistei cu George Burcea, tatăl fiicelor sale. Aurelin Temișan a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, că, de această data nu a mai fost cerut ca naș, dar că va avea un rol important la nunta Andreei Bălan și că și-a eliberat agenda pentru a le fi alături îndrăgostiților în ziua cea mare.

 

Pe Andreea Bălan și pe Aurelian Temișan îi leagă o prietenie longevivă, iar din 2019 au devenit nași și fini. Artistul o știe pe Andreea încă de la debut, iar anii petrecuți ca jurați la “Te cunosc de undeva” i-au apropiat și mai mult. De altfel, după înregistrarea unei ediții a show-ului transformărilor, Temișan a fost cerut ca naș de către artistă, care, la vremea respectivă era împreună cu George Burcea. Chiar dacă mariajul ei s-a destrămat, Monica Davidescu și Aurelian Temișan i-au rămas aproape atât în momentele fericite, cât mai ales în cele grele.

Aurelian Temișan: “Nașii îi va alege el am înțeles, iar eu o voi duce la altar

Între timp, Andreea Bălan și-a găsit fericirea alături de sportivul Victor Cornea, care, a surprins-o, de altfel, la finalul anului trecut cu o cerere inedită în căsătorie chiar în avion. Nunta va fi anul viitor, pentru a avea timp suficient pentru pregătiri. Mirii vor avea alți părinți spirituali, însă Temișan va avea un rol special la fericitul eveniment. “M-a cerut, dar să o duc la altar. Nașii îi va alege el am înțeles, iar eu o voi duce la altar. Așa mi-a spus: să nu-mi fac program. Mi-am și pus în agendă pentru anul viitor. Va fi o bucurie să văd doi oameni atât de fericiți că își unesc destinul. Va fi până în vara anului următor, cred că undeva în mai”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Aurelian Temișan.

Aurelian Temișan, rol important la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Artistul o va conduce la altar.

Aurelian Temișan: “Este cel mai greu proiect teatral în care am fost implicat

Artistul a fost prezent, luni seara, la Teatrul Național, la premiera filmului “Pădurea de molizi” regizat de Tudor Giurgiu.  Pelicula este inspirată din tragedia tragedia de la Fântâna Albă din 1 Aprilie 1941 și dezvăluie povestea unei generații condamnate la tăcere și a unei iubiri frânte de deportări și exil. Cu această ocazie, soțul Monicăi Davidescu ne-a mărturisit că a demarat pregătirile pentru două proiecte importante: spectacolul “O scrisoare pierdută” și concertul său anual.

Este cel mai greu proiect teatral în care am fost implicat până acum și nu e vorba de multitudinea de text pe care o am de spus, ci de stările prin care trebuie să treacă Ștefan Tipătescu, prefectul orașului. Pentru mine e o premieră dublă. Pe 18 noiembrie aducem teatrul la operă, avem premieră cu “O scrisoare pierdută” la Opera Națională și pe 19 noiembrie, o seară mai târziu, aici, în Teatrul Național, aducem muzica la teatru, concert pentru Horia Moculescu, așa cum l-am făcut pentru Marius Țeicu anul trecut. Deci sper să fiu liniștit, odihnit și cu vocea bună ca să pot să le duc pe amândouă” a mai spus, pentru CANCAN.RO, Aurelian Temișan.

Ca de fiecare dată, artistul va avea invitați aleși pe sprânceană. “Niciodată nu-i spun ca să surprind lumea. Voi avea invitați speciali la concertul de pe 19 noiembrie”, a adăugat el.

NU RATA: De ce a plecat Andreea Bălan de la „Te cunosc de undeva”, de fapt. Naşul Aurelian Temişan rupe tăcerea: „Sunt primul căruia i-a spus”

CITEȘTE ȘI: Monica Davidescu, dezvăluiri sincere după 30 de ani de conviețuire cu Aurelian Temișan: „Cel mai greu de suportat sunt criticile”

×