Monica Davidescu, dezvăluiri sincere după 30 de ani de conviețuire cu Aurelian Temișan: „Cel mai greu de suportat sunt criticile”

Monica Davidescu a participat miercuri seară la premiera de gală a peliculei “Dragoste fără cuvinte”, primul film românesc în care actori cu deficiențe de auz joacă roluri principale. Actrița i-a avut alături pe Aurelian Temișan și pe fiica lor, Dora, dar și pe nașa și una dintre finele sale. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, actrița a făcut dezvăluiri despre relația de 3 decenii alături de îndrăgitul artist, cei doi dezvoltând, în timp, o sinceritate, uneori greu de suportat. Monica Davidescu ne-a povestit și despre un moment din copilăria ei și dorința care, peste ani, s-a materializat.

Monica Davidescu a revenit pe marele ecran în “Dragoste fără cuvinte”, care a avut premiera de gală miercuri seara la Cineplexx Băneasa, iar din 19 septembrie filmul va fi disponibil în toate cinematografele din țară.

Monica Davidescu: “Toți avem idei despre personajele noastre și cum ne-am dori ca ele să-și continuie drumul”

CANCAN.RO: Suntem la premiera de gală a filmului Dragoste pără cuvinte. Cine este alături de tine în această seară?

Monica Davidescu: Sunt alături de familia mea: Aurelian și Dora. Aurelian o să facă și introducerea oamenilor care ne-au ajutat în scenă. Alături de mine mai sunt și nașa mea și una dintre finuțe. E foarte multă lume astăzi la premiera de gală și am reușit să-mi aduc acești invitați cu mine.

CANCAN.RO: După atâtea ani, mai ai emoții când e vorba de o premiera de film sau de teatru?

Monica Davidescu: Emoțiile la o premieră de teatru sunt foarte mari, pentru că atunci vrei, nu vrei, ești live în scenă și bineînțeles că emoțiile te pot copleși. La film au fost emoții mai mult la filmare.

Acum am emoții pentru că trebuie să văd filmul în întregime, după ce a fost post-procesat, după ce a fost colorizat, după ce a muncit regizorul cu întreaga echipă tehnică și a făcut să fie bine.

CANCAN.RO: Urmează și partea a doua a filmului “Dragoste fără cuvinte?”

Monica Davidescu: Nu știm încă, noi ne dorim, regizorul cel puțin își dorește să existe și o parte a doua și am zis că va trebui să ne întâlnim, pentru că toți avem idei despre personajele noastre și cum ne-am dori ca ele să-și continuie drumul. Dar vom vedea, asta depinde și de sponsori, depinde de foarte multe lucruri.

Monica Davidescu: “Între soți, cel mai greu de suportat sunt criticile”

CANCAN.RO: De-a lungul filmului, Aurelian Temișan a fost un pic mai critic legat de munca ta?

Monica Davidescu: Între soți, cel mai greu de suportat sunt criticile, dar crede-mă că noi facem acest lucru la fiecare spectacol în parte. Întotdeauna îmi spune dacă a fost ceva sub ton, peste ton, dacă am greșit, dacă am uitat. Întotdeauna îi spun. Deci, da, ne acceptăm criticile pe care le facem unul celuilalt.

CANCAN.RO: De la începutul relației a fost această sinceritate sau pe măsură ce v-ați maturizat, v-ați permis-o?

Monica Davidescu: Suntem împreună de la 22 de ani. Am crescut și ne-am modelat unul pe celălalt împreună. Sunt 30 de ani de când ne cunoaștem și suntem căsătoriți de 18-19 ani.

CANCAN.RO: A existat un moment în care ți-ai dat seama că el va fi tatăl copilului tău?

Monica Davidescu: Da. La începutul relației nu știam dacă ne dorim sau nu un copil. Aveam 22 de ani și am zis mai vedem, dar după vreo câțiva ani ne-am zis: da, ne dorim un copil. Dar Dora a venit atunci când a venit, când a vrut ea.

CANCAN.RO: Crezi în destin? Ai avut parte de vreo întâmplare în acest sens?

Monica Davidescu: Această meserie în care eu exist și pe care o fac cu toată ființa mea. Cred că soarta m-a ales pentru această meserie. Când eram foarte mică, mă urcam într-un nuc dintr-o grădină de unde vedeam la înălțime drumul care aducea autobuzul în sat.

În autobuzul ăla, în mintea mea, erau absolut toți artiștii pe care îi auzeam la radio și la televiziune. Erau artiști din filme străine și eu aveam conversații imaginare cu ei și aveam senzația că suntem prieteni la catarama. Acele gânduri s-au materializat. Da, am dezvoltat niște prietenii nemaipomenite cu mari oameni pe care îi auzeam în cutia magică.

Profesorul meu a fost Dem Rădulescu, pe care l-am auzit acolo, Ileana Stana Ionescu, Carmen Stănescu, Mișu Fotino, Radu Beligan, Marin Moraru, Gheorghe Dinică și lista continuă.

CANCAN.RO: Apropo de Victor Rebengiuc, care s-a retras din activitate, zilele trecute, ați avut ocazia să jucați împreună?

Monica Davidescu: Nu, n-am avut nicio piesă, l-am urmărit în piesele pe care le-am avut la Teatrul Național sau la Bulandra. Ne cunoșteam, ne știam, ne aplaudam, ne vorbeam când ne întâlneam. Ultima dată m-am întâlnit cu doamna Mihuț, cu soția dumnealui pe stradă, așa, ieșind de la cumpărături.

