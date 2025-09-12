Acasă » Exclusiv » Monica Davidescu revine pe marele ecran! Gestul făcut de soția lui Aurelian Temișan a lăsat producția fără cuvinte: “Uite că s-a întâmplat!”

Monica Davidescu revine pe marele ecran! Gestul făcut de soția lui Aurelian Temișan a lăsat producția fără cuvinte: “Uite că s-a întâmplat!”

De: Andreea Archip 12/09/2025 | 18:06
Monica Davidescu revine pe marele ecran! Gestul făcut de soția lui Aurelian Temișan a lăsat producția fără cuvinte: “Uite că s-a întâmplat!”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Monica Davidescu începe toamna cu un altfel de rol pe marele ecran, în pelicula “Dragoste fără cuvinte”, unde se transformă într-o femeie severă, fiind mâna de fier într-o companie. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, actrița ne-a povestit cum a ajuns în cărți pentru acest proiect, în care banii nu au fost o miză. Soția lui Aurelian Temișan ne-a explicat și de ce nu o vedem în seriale TV, deși este o actriță consacrată și are o vastă experiență.

Monica Davidescu a fost prezentă aseară la avanpremiera filmului “Dragoste fără cuvinte”, în care are un rol secundar, iar astăzi a decolat spre San Marino, unde va participa la un eveniment cultural, dedicat împlinirii a 150 de ani de la naşterea reginei Maria.

Monica Davidescu: “A dorit de la mine o persoană destul de severă care să fie mâna de fier a companiei”

CANCAN.RO: Îți doreai să joci într-un film și te vedem pe marele ecran în “Dragoste fără cuvinte”. Cum s-au legat lucrurile?

Monica Davidescu: Da, ai dreptate. Îmi doream de ceva vreme să fac un nou film. Încă nu se legase, dar iată că acum s-a legat. Îl cunosc pe Octavian Iacob, regizorul filmului încă din 2019, când am povestit puțin despre evenimentul pe care l-am făcut eu, Maratoc, și mi-a spus ce idee minunată are să facă un film. Apoi el a început preproducția la filmul “O secundă”. Filmul a rămas în continuare în preproducție pentru că nu a găsit suma suficientă și suficienți investitori ca să poată să ducă filmul la final, dar el este scris și este în formă de așteptare.

Apoi a făcut un scurtmetraj “Dragoste fără cuvinte” cu actori cu deficiență de auz și s-a gândit că ar prinde foarte bine să facă un lungmetraj, așa că împreună cu Ana Lambru a dezvoltat subiectul și a făcut scenariu de lungmetraj. Și așa am ajuns să joc în acest film un rol secundar.

Când SE RĂCEŞTEVREMEA în România. Veste ŞOC de la METEO
Când SE RĂCEŞTEVREMEA în România. Veste ŞOC de la METEO
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit...
Monica Davidescu joacă în filmul „Dragoste fără cuvinte”

CANCAN.RO: Ce rol ai? Te-a scos din zona de confort?

Monica Davidescu: Am rolul doamnei Lovin, este un rol secundar, este cumva mâna dreaptă a directorului companiei, directorul companiei fiind jucat de Bebe Cotimanis. N-aș putea spune că m-a scos din zona de confort, cu toate că de obicei sunt mult mai caldă, mai împăciuitoare. A dorit de la mine o persoană destul de severă, care să fie mâna de fier a companiei. Acum, nu știu, trebuie lumea să vadă filmul și să vedem ce a ieșit.

Monica Davidescu: “Îmi doream atât de mult să-i văd pe platou și să-i văd pur și simplu ieșiți la rampă”

CANCAN.RO: Înainte de a accepta un rol, cât de mult contează identitatea celorlalți colegi dar și partea financiară?

Monica Davidescu: Cu partea financiară, îți spun cinstit că la cât de puțini bani de producție au fost, am fost alături de el și mi-am dorit tare mult să putem să facem acest film să iasă, mai ales că doi dintre actorii din rolurile principale sunt cu deficiențe de auz.

Îmi doream atât de mult să-i văd pe platou și să-i văd pur și simplu ieșiți la rampă. Mai ales că unul dintre ei chiar își dorea să devină actor, dar nu credea că acest lucru este posibil. Însă, uite că s-a întâmplat.

Și da, a contat că voi fi pe platou alături de acești oameni minunați care au dat tot ce au avut ei mai bun. Și m-am bucurat de reîntâlnirea cu Bebe Cotimanis, cu care am avut la Teatru Național o piesă pe care am jucat-o vreo patru ani. M-am bucurat de întâlnirea cu ceilalți colegi, iar lucrul la film a fost intens și scurt, pentru că au durat destul de puțin filmările la părțile mele mă refer.

Monica Davidescu: “Poate că nu întotdeauna sunt actori profesioniști, dar fac lucruri nemaipomenite”

CANCAN.RO: Sunt corecte castingurile la serialele tv? De ce o actriță consacrată ca tine nu poate intra în distribuție?

Monica Davidescu: Regizorii care fac filmele au nevoie de anumite figuri și le aleg. Poate că nu întotdeauna sunt actori profesioniști, dar fac lucruri nemaipomenite. Poate că nu întotdeauna un actor profesionist pe care miza, nu îi aduce publicul pe care și-l dorește în fața micilor ecrane și atunci caută o altă soluție.

Am fost în niște seriale importante, din păcate ele nu mai sunt pe post. Uite, spre exemplu, Cu un pas înainte. Chiar a fost un serial frumos și foarte interesant, dar nu se mai dă nici în reluare, nici nu știu de ce. Și ar merge bine și la adolescenții de astăzi.

Monica Davidescu: “Las foarte multe lucruri la mâna sorții”

CANCAN.RO: De-a lungul carierei, au existat situații când te-ai simțit discrimată?

Monica Davidescu: Tind să dau de foarte multe ori credit persoanei cu care vorbesc. Și dacă am mers la un casting și nu am fost eu luată, am considerat că persoana care nu m-a luat, e îndreptățită să ia pe altcineva din considerente pe care eu nu le cunosc și care nu depind de mine. Și atunci, cel mai bine a fost să consider că acel casting nu a fost pentru mine, nu că m-am simțit discriminată sau că a luat altcineva. Așa a fost să fie. Eu las foarte multe lucruri la mâna sorții.

Fiica Monicăi și a lui Aurelian Temișan este la liceu

CANCAN.RO: Dora este liceană. Cum este noua etapă pentru ea? Dar pentru voi?

Monica Davidescu: Mă întrebi prea devreme, avem doar prima săptămână. În prima săptămână ea s-a simțit foarte bine. Este un nou stil de predare. Încearcă încă să-și cunoască noii colegi, pentru că toți sunt noi în această clasă.  Încearcă să-și facă prietenii. Pentru asta este clasa noua, un an în care socializează și învață să prindă aripi. Liceul este o perioadă foarte importantă din viața ei.

O perioadă în care își va face prieteni pe viață, sper eu. În care își va face “micile societăți”, să le spun așa, cu care ea va putea să meargă înainte. Iar noi, ca părinți, stăm în spatele ei și încercăm să-i suflăm în aripi, ca să poată să zboare cât mai sus, în direcția pe care ea o va dori.

CITEȘTE ȘI: Monica Davidescu, mesaj de pe patul de spital. Soția lui Aurelian Temișan și-a îngrijorat fanii: ”E multă trudă pentru salvarea unui om”

NU RATA: Fata Monicăi Davidescu și a lui Aurelian Temișan, în fața unei alegeri importante: ”Se îndreaptă către…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

 

Tags:
Iți recomandăm
Lupta Addei cu boala Lyme nu s-a încheiat: durerile cumplite nu-i dau pace nici acum: “Dacă mă diagnosticau mai devreme, poate aveam șanse”
Exclusiv
Lupta Addei cu boala Lyme nu s-a încheiat: durerile cumplite nu-i dau pace nici acum: “Dacă mă diagnosticau…
Coşmarul artistei nu se sfârşeşte de 13 ani! Încearcă în zadar să îşi recupereze fiica: “Niciodată nu va mai putea fi o relație normală”
Exclusiv
Coşmarul artistei nu se sfârşeşte de 13 ani! Încearcă în zadar să îşi recupereze fiica: “Niciodată nu va…
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Când SE RĂCEŞTEVREMEA în România. Veste ŞOC de la METEO
Gandul.ro
Când SE RĂCEŞTEVREMEA în România. Veste ŞOC de la METEO
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să bată străini pe stradă”
Adevarul
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde....
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Digi24
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Parteneri
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au...
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Click.ro
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe...
ULTIMĂ ORĂ: Elev de 12 ani MORT în fața școlii, în timp ce-și aștepta mama! Cum s-a produs tragedia
WOWBiz.ro
ULTIMĂ ORĂ: Elev de 12 ani MORT în fața școlii, în timp ce-și aștepta mama!...
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în...
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de alia
Digi 24
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina...
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă pentru care poți achita contribuția
Digi24
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă...
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Două ore de meditații gratuite pentru elevii din România. Unde se vor desfășura orele suplimentare
kanald.ro
Două ore de meditații gratuite pentru elevii din România. Unde se vor desfășura orele suplimentare
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și...
Dana Roba s-a despărțit de iubitul său! Șocant, ce i-a făcut soțul său, în plin proces de divorț
kfetele.ro
Dana Roba s-a despărțit de iubitul său! Șocant, ce i-a făcut soțul său, în plin...
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
WOWBiz.ro
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce...
Un elev de clasa a VI-a a murit în faţa şcolii, în Maramureş. I s-a făcut rău în timp ce o aştepta pe mama lui
observatornews.ro
Un elev de clasa a VI-a a murit în faţa şcolii, în Maramureş. I s-a...
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Etichetele din UE dezvăluie slăbiciunile noilor iPhone-uri: cum se compară 17 Pro Max și Air cu concurența Android
go4it.ro
Etichetele din UE dezvăluie slăbiciunile noilor iPhone-uri: cum se compară 17 Pro Max și Air...
Care sunt cele mai sănătoase ouă: ALBE sau MARO?
Descopera.ro
Care sunt cele mai sănătoase ouă: ALBE sau MARO?
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus...
Câți ruși au primit cetățenie română de la începutul războiului din Ucraina. Acuzații grave la adresa autorităților române
Fanatik.ro
Câți ruși au primit cetățenie română de la începutul războiului din Ucraina. Acuzații grave la...
Vladimir Screciu, transfer de ultimă oră de la Universitatea Craiova? Echipa care forţează mutarea în ultimele zile de mercato: “Ar fi o lovitură”
Fanatik.ro
Vladimir Screciu, transfer de ultimă oră de la Universitatea Craiova? Echipa care forţează mutarea în...
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Weekend-ul în care dăm ceasul cu o oră înapoi. Ora 4.00 va deveni ora 3.00
Capital.ro
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Weekend-ul în care dăm ceasul cu o oră...
VESTEA MOMENTULUI! Răsturnare de situaţie în cazul lui Emil Gânj. Toată țara este în alertă!
Romania TV
VESTEA MOMENTULUI! Răsturnare de situaţie în cazul lui Emil Gânj. Toată țara este în alertă!
Cine este noua Lara Croft
Go4Games
Cine este noua Lara Croft
Informație pentru proprietarii de case. Distanța legală dintre streașină și linia de hotar. Ce spune Codul Civil. Vecinii te pot da în judecată
Capital.ro
Informație pentru proprietarii de case. Distanța legală dintre streașină și linia de hotar. Ce spune...
Începe noul sezon Vocea României. Care va fi surpriza serii
evz.ro
Începe noul sezon Vocea României. Care va fi surpriza serii
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
Gandul.ro
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta...
Ce femeie frumoasă. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
as.ro
Ce femeie frumoasă. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat...
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește...
Sora profesoarei din Drobeta Turnu Severin găsită moartă în casă alături de fiul ei neagă că și-ar fi ucis copilul. S-a luptat 10 ani să devină mamă:
radioimpuls.ro
Sora profesoarei din Drobeta Turnu Severin găsită moartă în casă alături de fiul ei neagă...
Se schimbă legea “Mitică Dragomir!” Care sunt principalele modificări: dispare zona-tampon, liber la bere şi bannere pe stadioane. Când intră în vigoare
Fanatik.ro
Se schimbă legea “Mitică Dragomir!” Care sunt principalele modificări: dispare zona-tampon, liber la bere şi...
Plângere penală! Gigi Becali, patronul FCSB, are din nou probleme cu legea pentru că ar fi ridicat ilegal o biserică: „Pe terenul meu și în țara mea fac ce vreau”
Fanatik.ro
Plângere penală! Gigi Becali, patronul FCSB, are din nou probleme cu legea pentru că ar...
Știrile zilei, 9 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 9 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
El este ucigașul lui Charlie Kirk: Tyler are doar 22 de ani! IREAL cine l-a convins să se predea
El este ucigașul lui Charlie Kirk: Tyler are doar 22 de ani! IREAL cine l-a convins să se predea
Un elev de 12 ani a murit în fața unei școli din Maramureș, în timp ce își aștepta mama. Băiatul ...
Un elev de 12 ani a murit în fața unei școli din Maramureș, în timp ce își aștepta mama. Băiatul abia ieșise de la ora de sport
Iasmina, adolescenta de 15 ani care s-a electrocutat în baie, a murit. Familia e devastată de durere: ...
Iasmina, adolescenta de 15 ani care s-a electrocutat în baie, a murit. Familia e devastată de durere: ”Îți mulțumim că ne-ai dat șansa să te avem ca fiică!”
Soția lui Charlie Kirk, prima reacție după asasinarea activistului. Erika nu-și poate reveni din ...
Soția lui Charlie Kirk, prima reacție după asasinarea activistului. Erika nu-și poate reveni din șoc: ”Inima mea este zdrobită”
3 zodii își schimbă destinul începând de la 1 octombrie 2025. Oportunități NEAȘTEPTATE în carieră ...
3 zodii își schimbă destinul începând de la 1 octombrie 2025. Oportunități NEAȘTEPTATE în carieră și relații!
Motivul REAL pentru care familia Irynei, ucraineanca de 23 de ani înjunghiată mortal în tren, a refuzat ...
Motivul REAL pentru care familia Irynei, ucraineanca de 23 de ani înjunghiată mortal în tren, a refuzat repatrierea
Vezi toate știrile
×