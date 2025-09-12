Monica Davidescu revine pe marele ecran! Gestul făcut de soția lui Aurelian Temișan a lăsat producția fără cuvinte: “Uite că s-a întâmplat!”

Monica Davidescu începe toamna cu un altfel de rol pe marele ecran, în pelicula “Dragoste fără cuvinte”, unde se transformă într-o femeie severă, fiind mâna de fier într-o companie. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, actrița ne-a povestit cum a ajuns în cărți pentru acest proiect, în care banii nu au fost o miză. Soția lui Aurelian Temișan ne-a explicat și de ce nu o vedem în seriale TV, deși este o actriță consacrată și are o vastă experiență.

Monica Davidescu a fost prezentă aseară la avanpremiera filmului “Dragoste fără cuvinte”, în care are un rol secundar, iar astăzi a decolat spre San Marino, unde va participa la un eveniment cultural, dedicat împlinirii a 150 de ani de la naşterea reginei Maria.

Monica Davidescu: “A dorit de la mine o persoană destul de severă care să fie mâna de fier a companiei”

CANCAN.RO: Îți doreai să joci într-un film și te vedem pe marele ecran în “Dragoste fără cuvinte”. Cum s-au legat lucrurile?

Monica Davidescu: Da, ai dreptate. Îmi doream de ceva vreme să fac un nou film. Încă nu se legase, dar iată că acum s-a legat. Îl cunosc pe Octavian Iacob, regizorul filmului încă din 2019, când am povestit puțin despre evenimentul pe care l-am făcut eu, Maratoc, și mi-a spus ce idee minunată are să facă un film. Apoi el a început preproducția la filmul “O secundă”. Filmul a rămas în continuare în preproducție pentru că nu a găsit suma suficientă și suficienți investitori ca să poată să ducă filmul la final, dar el este scris și este în formă de așteptare.

Apoi a făcut un scurtmetraj “Dragoste fără cuvinte” cu actori cu deficiență de auz și s-a gândit că ar prinde foarte bine să facă un lungmetraj, așa că împreună cu Ana Lambru a dezvoltat subiectul și a făcut scenariu de lungmetraj. Și așa am ajuns să joc în acest film un rol secundar.

CANCAN.RO: Ce rol ai? Te-a scos din zona de confort?

Monica Davidescu: Am rolul doamnei Lovin, este un rol secundar, este cumva mâna dreaptă a directorului companiei, directorul companiei fiind jucat de Bebe Cotimanis. N-aș putea spune că m-a scos din zona de confort, cu toate că de obicei sunt mult mai caldă, mai împăciuitoare. A dorit de la mine o persoană destul de severă, care să fie mâna de fier a companiei. Acum, nu știu, trebuie lumea să vadă filmul și să vedem ce a ieșit.

Monica Davidescu: “Îmi doream atât de mult să-i văd pe platou și să-i văd pur și simplu ieșiți la rampă”

⁠CANCAN.RO: Înainte de a accepta un rol, cât de mult contează identitatea celorlalți colegi dar și partea financiară?

Monica Davidescu: Cu partea financiară, îți spun cinstit că la cât de puțini bani de producție au fost, am fost alături de el și mi-am dorit tare mult să putem să facem acest film să iasă, mai ales că doi dintre actorii din rolurile principale sunt cu deficiențe de auz.

Îmi doream atât de mult să-i văd pe platou și să-i văd pur și simplu ieșiți la rampă. Mai ales că unul dintre ei chiar își dorea să devină actor, dar nu credea că acest lucru este posibil. Însă, uite că s-a întâmplat.

Și da, a contat că voi fi pe platou alături de acești oameni minunați care au dat tot ce au avut ei mai bun. Și m-am bucurat de reîntâlnirea cu Bebe Cotimanis, cu care am avut la Teatru Național o piesă pe care am jucat-o vreo patru ani. M-am bucurat de întâlnirea cu ceilalți colegi, iar lucrul la film a fost intens și scurt, pentru că au durat destul de puțin filmările la părțile mele mă refer.

Monica Davidescu: “Poate că nu întotdeauna sunt actori profesioniști, dar fac lucruri nemaipomenite”

CANCAN.RO: Sunt corecte castingurile la serialele tv? De ce o actriță consacrată ca tine nu poate intra în distribuție?

Monica Davidescu: Regizorii care fac filmele au nevoie de anumite figuri și le aleg. Poate că nu întotdeauna sunt actori profesioniști, dar fac lucruri nemaipomenite. Poate că nu întotdeauna un actor profesionist pe care miza, nu îi aduce publicul pe care și-l dorește în fața micilor ecrane și atunci caută o altă soluție.

Am fost în niște seriale importante, din păcate ele nu mai sunt pe post. Uite, spre exemplu, Cu un pas înainte. Chiar a fost un serial frumos și foarte interesant, dar nu se mai dă nici în reluare, nici nu știu de ce. Și ar merge bine și la adolescenții de astăzi.

Monica Davidescu: “Las foarte multe lucruri la mâna sorții”

CANCAN.RO: De-a lungul carierei, au existat situații când te-ai simțit discrimată?

Monica Davidescu: Tind să dau de foarte multe ori credit persoanei cu care vorbesc. Și dacă am mers la un casting și nu am fost eu luată, am considerat că persoana care nu m-a luat, e îndreptățită să ia pe altcineva din considerente pe care eu nu le cunosc și care nu depind de mine. Și atunci, cel mai bine a fost să consider că acel casting nu a fost pentru mine, nu că m-am simțit discriminată sau că a luat altcineva. Așa a fost să fie. Eu las foarte multe lucruri la mâna sorții.

CANCAN.RO: Dora este liceană. Cum este noua etapă pentru ea? Dar pentru voi?

Monica Davidescu: Mă întrebi prea devreme, avem doar prima săptămână. În prima săptămână ea s-a simțit foarte bine. Este un nou stil de predare. Încearcă încă să-și cunoască noii colegi, pentru că toți sunt noi în această clasă. Încearcă să-și facă prietenii. Pentru asta este clasa noua, un an în care socializează și învață să prindă aripi. Liceul este o perioadă foarte importantă din viața ei.

O perioadă în care își va face prieteni pe viață, sper eu. În care își va face “micile societăți”, să le spun așa, cu care ea va putea să meargă înainte. Iar noi, ca părinți, stăm în spatele ei și încercăm să-i suflăm în aripi, ca să poată să zboare cât mai sus, în direcția pe care ea o va dori.

