Marina Dina se pregătește să plece la Survivor. Cum se simte că își lasă copiii acasă: „Nu mi-am permis să caut scuze”

Marina Dina se pregătește să plece în curând în aventura emisiunii Survivor, iar perioada care urmează se anunță extrem de intensă pentru fosta asistentă TV. După ce și-a construit o carieră solidă în televiziune și a devenit mamă, blondina se confruntă acum cu noi provocări. Show-ul va fi unul intens și doar cei mai puternici vor putea să reziste în junglă.

Marina Dina, cunoscută anterior ca una dintre cele mai apreciate asistente TV, și-a schimbat complet viața în ultimii ani. Ea a făcut senzație pe micile ecrane în trecut, iar de când a devenit mamă și-a regândit parcursul profesional, orientându-se către domeniul sportului și al sănătății. Astăzi, lucrează ca profesor de yoga și pilates, dedicându-se atât propriei dezvoltări, cât și celor care îi calcă pragul la cursuri.

Întoarcerea sa într-un show TV a fost însă o provocare emoțională, mai ales în contextul rolului de mamă. Ea are doi copii gemeni în vârstă de 8 ani. Decizia de a participa la emisiune a fost luată pe moment, fără a cântări în detaliu toate implicațiile, iar treptat Marina a realizat cât de dificil va fi să fie departe de cei dragi.

„Am acceptat provocarea înainte de a analiza pe deplin ce presupune. Ulterior, nu mi-am permis să caut scuze care să mă facă să renunț, ci am ales să caut soluții. Totuși, pe măsură ce plecarea se apropie, sentimentul de vinovăție a devenit tot mai puternic”, a declarat Marina Dina.

Pentru Marina, separarea de copii reprezintă cea mai grea parte a experienței. Micuții ei nu înțeleg pe deplin ce înseamnă participarea ei la emisiune, știind doar că mama va lipsi pentru o perioadă îndelungată și că comunicarea va fi limitată.

„Copiii nu înțeleg exact ce înseamnă participarea mea la emisiune, știu doar că mama va lipsi o perioadă lungă, timp în care nu vom putea comunica. M-au rugat să mă întorc mai repede. Din păcate, nu voi fi alături de ei nici de Crăciun, nici de ziua lor, în ianuarie. Mi-aș dori să le pregătesc o surpriză înainte de plecare și, eventual, cu ajutorul familiei, să le transmit un mesaj chiar de ziua lor”, a mai spus vedeta.

