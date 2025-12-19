Acasă » Știri » Marina Dina se pregătește să plece la Survivor. Cum se simte că își lasă copiii acasă: „Nu mi-am permis să caut scuze”

Marina Dina se pregătește să plece la Survivor. Cum se simte că își lasă copiii acasă: „Nu mi-am permis să caut scuze"

De: Andreea Stăncescu 19/12/2025 | 15:16
Marina Dina se pregătește să plece la Survivor. Cum se simte că își lasă copiii acasă: „Nu mi-am permis să caut scuze”
Ce spune Marina Dina despre Survivor / Sursa foto: Social media
Marina Dina se pregătește să plece în curând în aventura emisiunii Survivor, iar perioada care urmează se anunță extrem de intensă pentru fosta asistentă TV. După ce și-a construit o carieră solidă în televiziune și a devenit mamă, blondina se confruntă acum cu noi provocări. Show-ul va fi unul intens și doar cei mai puternici vor putea să reziste în junglă. 

Marina Dina, cunoscută anterior ca una dintre cele mai apreciate asistente TV, și-a schimbat complet viața în ultimii ani. Ea a făcut senzație pe micile ecrane în trecut, iar de când a devenit mamă și-a regândit parcursul profesional, orientându-se către domeniul sportului și al sănătății. Astăzi,  lucrează ca profesor de yoga și pilates, dedicându-se atât propriei dezvoltări, cât și celor care îi calcă pragul la cursuri.

Întoarcerea sa într-un show TV a fost însă o provocare emoțională, mai ales în contextul rolului de mamă. Ea are doi copii gemeni în vârstă de 8 ani. Decizia de a participa la emisiune a fost luată pe moment, fără a cântări în detaliu toate implicațiile, iar treptat Marina a realizat cât de dificil va fi să fie departe de cei dragi.

„Am acceptat provocarea înainte de a analiza pe deplin ce presupune. Ulterior, nu mi-am permis să caut scuze care să mă facă să renunț, ci am ales să caut soluții. Totuși, pe măsură ce plecarea se apropie, sentimentul de vinovăție a devenit tot mai puternic”, a declarat Marina Dina.

Sursa foto: Social media

Pentru Marina, separarea de copii reprezintă cea mai grea parte a experienței. Micuții ei nu înțeleg pe deplin ce înseamnă participarea ei la emisiune, știind doar că mama va lipsi pentru o perioadă îndelungată și că comunicarea va fi limitată.

„Copiii nu înțeleg exact ce înseamnă participarea mea la emisiune, știu doar că mama va lipsi o perioadă lungă, timp în care nu vom putea comunica. M-au rugat să mă întorc mai repede. Din păcate, nu voi fi alături de ei nici de Crăciun, nici de ziua lor, în ianuarie. Mi-aș dori să le pregătesc o surpriză înainte de plecare și, eventual, cu ajutorul familiei, să le transmit un mesaj chiar de ziua lor”, a mai spus vedeta.

