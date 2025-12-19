Imagini sfâșietoare la mormântul Ștefaniei Szabo, în prag de Crăciun. Omagiul care îți rupe sufletul

Într-un mesaj video postat în mediul online, Daniel Balaș a vorbit deschis despre legătura pe care a avut-o cu fostul director medical al Spitalului Județean din Buzău. Printre altele, el a amintit și despre scandalul dintre Ștefania Szabo și fostul soț.

„Mulți m-ați întrebat și foarte mulți vă întrebați de ce sufăr după moartea Ștefaniei Szabo, fostul director medical de la Spitalul Județean din Buzău și cel mai devotat chirurg pe care l-am întâlnit. Ce fel de relație am avut? De ce sufăr după ea? Ce s-a întâmplat? Am avut o relație de prietenie, acea relație pe care mulți din zilele noastre nu o mai au, mulți o au și își bat joc de ea, iar foarte mulți nici nu știu de ea, n-au gustat-o și nici nu cred în așa ceva. Noi am avut acea relație care s-a bazat pe respect, pe armonie, pe înțelegere și pe aport frumos adus unul în viața celuilalt. Să trag un semnal de alarmă pentru persoanele care stau în relații și căsătorii nefericite.

Chiar mi-a zis mie pe live, într-o seară, să am grijă ce spun despre el, ca și cum mă dă în judecată pentru ceea ce spun. Bă, tu știi ce ești pentru mine, mă? Să nu ai impresia că vorbești cu pup*** tăi de la Buzău sau unde ai tu influență. Că aici a greșit Ștefi! Că i-a fost frică de influența ta. Pe mine știi unde mă doare de influența ta, la 2 metri în fața p***. Deci de acolo începe durerea. De la 2 metri încolo de influența ta și a lumii tale. Pentru mine sunteți doar niște infecți, și tu și ea (n.r. mama lui). Ați înțeles? Și trebuie să știe lumea adevărul despre voi”, a mărturisit Daniel Balaș, în mediul online.

Daniel Balaș a mai declarat că scandalul cu fostul soț o epuizase pe Ștefania Szabo. Mai mult decât atât, fostul preot ar fi avertizat-o să nu continue în acest stil, însă medicul credea că va reuși să rezolve problemele.

„Dragă mea, Ștefi, din păcate, n-ai mai putut să te ridici. N-am vrut să cobesc când ți-am spus că te bagă în pământ, dar am simțit. I-am spus la telefon când am vorbit ultima oară: ‘Ștefania, în stilul ăsta, tu nu prinzi sfârșitul anului’. A avut câteva secunde de tăcere și a zis: ‘O să rezolv eu’. Când nu rezolvăm la timp, mai târziu va fi prea târziu”, a mai spus Daniel Balaș.

