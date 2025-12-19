Acasă » Exclusiv » Imagini sfâșietoare la mormântul Ștefaniei Szabo, în prag de Crăciun. Omagiul care îți rupe sufletul

Imagini sfâșietoare la mormântul Ștefaniei Szabo, în prag de Crăciun. Omagiul care îți rupe sufletul

19/12/2025 | 16:30
Imagini sfâșietoare la mormântul Ștefaniei Szabo, în prag de Crăciun. Omagiul care îți rupe sufletul
Mama Ștefaniei Szabo și fratele ei au transformat locul în care se odihnește tânăra doctoriță într-un colț aparte al cimitirului Tudor Vladimirescu, unul care îți atrage privirea și îți strânge inima în același timp. Este, fără îndoială, un gest care vorbește despre o iubire profundă și o legătură extrem de strânsă, păstrată vie chiar și după despărțirea definitivă.

Mormântul ei este plin de flori și verdeață, îngrijit cu o atenție rar întâlnită, ca și cum familia ar refuza să accepte tăcerea lăsată în urmă. Iar acum, în prag de sărbători, durerea s-a împletit cu dorul: mama și fratele Ștefaniei au împodobit locul de veci cu coronițe din brad, crenguțe verzi și un brăduț decorat delicat cu mărgele albe, așezat deasupra, ca un simbol al unei sărbători care nu mai este la fel pentru ei.

Lângă cruce, florile proaspete completează o imagine emoționantă, dar și tulburătoare – un mormânt care pare mai degrabă un mesaj tăcut către cea care a plecat prea devreme și care, chiar și acum, continuă să adune în jurul ei gesturi de iubire și detalii care nu pot trece neobservate.

Fostul preot Daniel Balaș a făcut dezvăluiri surprinzătoare după moartea Ștefaniei Szabo, fostul director medical al Spitalului Județean din Buzău. Acesta a mărturisit că avea o relație de prietenie foarte strânsă cu regretata doctoriță și cunoaște detalii despre viața ei. Printre altele, el a precizat cine sunt persoanele de care se temea medicul chirurg.

Marți, 28 octombrie 2025, Ștefania Szabo a fost găsită fără viață în camera de gardă Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. Managerului unității medicale a transmis că doctorița a fost găsită moartă cu puțin timp înainte de ora 6:00. Chirurgul împlinise 37 de ani pe data de 1 octombrie și ocupa funcția de director al unității sanitare din 2021. Printre cei care și-au exprimat regretul după moartea ei se numără și fostul preot Daniel Balaș.

Ștefania Szabo a murit la vârsta de 37 de ani

Într-un mesaj video postat în mediul online, Daniel Balaș a vorbit deschis despre legătura pe care a avut-o cu fostul director medical al Spitalului Județean din Buzău. Printre altele, el a amintit și despre scandalul dintre Ștefania Szabo și fostul soț.

„Mulți m-ați întrebat și foarte mulți vă întrebați de ce sufăr după moartea Ștefaniei Szabo, fostul director medical de la Spitalul Județean din Buzău și cel mai devotat chirurg pe care l-am întâlnit. Ce fel de relație am avut? De ce sufăr după ea? Ce s-a întâmplat? Am avut o relație de prietenie, acea relație pe care mulți din zilele noastre nu o mai au, mulți o au și își bat joc de ea, iar foarte mulți nici nu știu de ea, n-au gustat-o și nici nu cred în așa ceva. Noi am avut acea relație care s-a bazat pe respect, pe armonie, pe înțelegere și pe aport frumos adus unul în viața celuilalt. Să trag un semnal de alarmă pentru persoanele care stau în relații și căsătorii nefericite.

Chiar mi-a zis mie pe live, într-o seară, să am grijă ce spun despre el, ca și cum mă dă în judecată pentru ceea ce spun. Bă, tu știi ce ești pentru mine, mă? Să nu ai impresia că vorbești cu pup*** tăi de la Buzău sau unde ai tu influență. Că aici a greșit Ștefi! Că i-a fost frică de influența ta. Pe mine știi unde mă doare de influența ta, la 2 metri în fața p***. Deci de acolo începe durerea. De la 2 metri încolo de influența ta și a lumii tale. Pentru mine sunteți doar niște infecți, și tu și ea (n.r. mama lui). Ați înțeles? Și trebuie să știe lumea adevărul despre voi”, a mărturisit Daniel Balaș, în mediul online.

Daniel Balaș a mai declarat că scandalul cu fostul soț o epuizase pe Ștefania Szabo. Mai mult decât atât, fostul preot ar fi avertizat-o să nu continue în acest stil, însă medicul credea că va reuși să rezolve problemele.

„Dragă mea, Ștefi, din păcate, n-ai mai putut să te ridici. N-am vrut să cobesc când ți-am spus că te bagă în pământ, dar am simțit. I-am spus la telefon când am vorbit ultima oară: ‘Ștefania, în stilul ăsta, tu nu prinzi sfârșitul anului’. A avut câteva secunde de tăcere și a zis: ‘O să rezolv eu’. Când nu rezolvăm la timp, mai târziu va fi prea târziu”, a mai spus Daniel Balaș.

Citește și: Colegiul Medicilor Buzău, indignat de ura primită după moarte de Ștefania Szabo! Ce sacrificiu făcea săptămânal, dar oamenii nu au ținut cont

Doi colegi ai medicului Ștefania Szabo, rechemați la audieri! Anchetatorii sunt suspicioși

