Ce mesaje i-a trimis medicul Ștefania Szabo lui Daniel Balaș. Fostul preot le-a făcut publice: „Nu sunt bine deloc”

Ștefania Szabo avea o relație de prietenie cu fostul preot Daniel Balaș. Bărbatul îi era alături în cele mai grele momente din viața ei, iar ea i se confesa ori de câte ori simțea nevoia. Daniel Balaș, răpus de durere după moartea medicului chirurg, a publicat o serie de mesaje pe care aceasta i le trimitea și în care îi spunea despre stările grele prin care trecea. Ce scria în acele mesaje vedeți în rândurile de mai jos.

Daniel Bălaș a revenit în spațiul public cu mărturisiri incredibile despre Ștefania Szabo, medicul chirurg care s-a stins din viață zilele trecute în Camera de Gardă a spitalului din Buzău. Fostul preot a vorbit deschis despre legătura pe care a avut-o cu aceasta, dar și despre conflictul izbucnit cu fostul soț al Ștefaniei.

Ce mesaje i-a trimis medicul Ștefania Szabo lui Daniel Balaș

În mesajele pe care Ștefania Szabo i le trimitea lui Daniel Balaș, aceasta sublinia constant momentele grele prin care trece și sentimentul profund de tristețe. Ștefania Szabo se simțea tot timpul deprimată, lipsită de energie și abia își găsea puterea să facă față unei zile pline în spitalul în care activa.

„Cea mai urâta și grea perioadă din viața mea aceasta este. Sunt atât de confuză, pierdută, rătăcită și nu imi găsesc absolut deloc calea. Nu vreau să trag pe nimeni după mine, nu vreau să sufere nimeni nu vreau să îmi bat joc de nimeni. Vreau să mă regăsesc să văd în ce moment m-am pierdut si unde mă voi regăsi. Cu toții am făcut, facem și vom face greșeli, este firea omului si nu suntem fără de păcat. Este atât de usor în teorie sau să dau sfaturi insă când vine momentul să le pun in practică mă bate viața rău. Nu știu ce și cum să fac, ca pentru toată lumea să fie bine. Îmi doresc si eu pe cineva lângă mine să mă spriiine să mă încurajeze, dar singuri ne nastem singuri trăim singuri murim”, a fost unul dintre mesajele trimise de Ștefania Szabo.

Prin aceste cuvinte, ea își exprima dorința de a nu răni pe nimeni și de a-și regăsi puterea interioară. Mesajele ei dezvăluie lupta interioară, dorința de a fi înțeleasă și sprijinită în momentele grele. Aceasta era copleșită de problemele pe care nu mai putea să le facă față și se confrunta cu stări frecvente de rău.

