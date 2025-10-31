Acasă » Știri » Colegul Ștefaniei Szabo a spus adevărul despre fiola de anestezic găsită lângă medic. Ce a declarat la audieri

Colegul Ștefaniei Szabo a spus adevărul despre fiola de anestezic găsită lângă medic. Ce a declarat la audieri

De: Mirela Loșniță 31/10/2025 | 08:53
Colegul Ștefaniei Szabo a spus adevărul despre fiola de anestezic găsită lângă medic. Ce a declarat la audieri

Ies la iveală detalii cutremurătoare despre Ștefania Szabo, medicul chirurg care s-a stins din viață la vârsta de 37 de ani, la Spitalul Județean din Buzău. Un coleg al Ștefaniei Szabo a rupt tăcerea și a spus adevărul despre fiola de anestezic găsită lângă medic. Informația ar da peste cap ancheta!

Vestea ca Ștefania Szabo s-a stins din viață a căzut ca un fulger peste toată lumea. Toți cei care au cunoscut-o sunt în stare de șoc și nu înțeleg cum s-a putut întâmpla această tragedie. Medicul chirurg a fost găsit fără suflare în camera de garda a spitalului din Buzău, de către unul dintre colegii săi.

Colegul Ștefaniei Szabo a spus adevărul despre fiola de anestezic găsită lângă medic

Surse din anchetă spun că un coleg al Ștefaniei Szabo ar fi declarat la audieri că, înainte de tragedie, aceasta ar fi luat din farmacia Unității de Primiri-Urgențe o fiolă de anestezic puternic. În mod normal, acest aspect ar fi trebuit trecut oficial în acte, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

Ulterior, acest anestezic extrem de puternic ar fi ajuns la Ștefania Szabo, care a fost găsită fără viață, marți dimineață, în Camera de Gardă a spitalului. Până în acest moment nu este finalizat raportul toxicologic. După ce va fi gata, acesta va arăta care a fost, de fapt, cauza decesului directorului medical.

„Ce tot țipați atât? Ne-ați zăpăcit de creieri” Anda Adam, SCANDAL cu producătorii Asia Express!
„Ce tot țipați atât? Ne-ați zăpăcit de creieri” Anda Adam, SCANDAL cu producătorii...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Până în prezent, zece angajați ai Spitalului Județean din Buzău, atât medici, cât și asistente, au fost audiați. Două dintre cadrele medicale ar fi oferit informații contradictorii cu privire la traseul unor medicamente. Din acest motiv, anchetatorii vor verifica stocurile, iar aceștia vor fi din nou audiați.

Acest anestezic găsit lângă Ștefania Szabo a devenit cunoscut în spațiul public după decesul lui Michael Jackson. Propofolul injectabil este un intravenos cu acțiune rapidă, folosit în spitale pentru inducerea și menținerea anesteziei generale sau pentru sedare. În doze mari sau administrat rapid, acest anestezic poate suprima complet centrul respirator, ducând la insuficiență respiratorie și stop cardiac dacă pacientul nu este ventilat artificial.

Ce este propofolul, substanța pe care și-ar fi injectat-o Stefania Szabo cu câteva ore înainte să moară. Anestezicul l-a ucis și pe Michael Jackson

Mesajul găsit în telefonul medicului Ștefania Szabo ridică mari semne de întrebare. Poate confirma una dintre ipotezele triste vehiculate

Tags:
Iți recomandăm
Claudia Puican rupe tăcerea după controversele legate de rochia ei de mireasă. A furat sau nu ideea altei vedete?!
Știri
Claudia Puican rupe tăcerea după controversele legate de rochia ei de mireasă. A furat sau nu ideea altei…
Cine este Corneliu State, partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Are un job important și o avere pe măsură!
Știri
Cine este Corneliu State, partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Are un job important și o avere pe…
Cum justifică Jandarmeria amenda dată organizatorului comemorării de la Colectiv: „Agentul nu a înțeles”
Mediafax
Cum justifică Jandarmeria amenda dată organizatorului comemorării de la Colectiv: „Agentul nu a...
ANM, informații de ultimă oră! Ce ne așteaptă în weekend
Gandul.ro
ANM, informații de ultimă oră! Ce ne așteaptă în weekend
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc...
Kamala Harris, despre relația „complicată” cu Joe Biden: „M-a dezamăgit profund”
Adevarul
Kamala Harris, despre relația „complicată” cu Joe Biden: „M-a dezamăgit profund”
VIDEO. Momentul în care jandarmii îl amendează cu 3,000 de lei pe organizatorul marșului de comemorare Colectiv
Digi24
VIDEO. Momentul în care jandarmii îl amendează cu 3,000 de lei pe organizatorul...
Câți români și-au refinanțat creditele? Folcuț (ARB): „Costurile la care populația și companiile se împrumută sunt influențate de prima de risc a țării”
Mediafax
Câți români și-au refinanțat creditele? Folcuț (ARB): „Costurile la care populația și companiile...
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43...
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
Click.ro
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei...
VIDEO. Momentul în care jandarmii îl amendează cu 3,000 de lei pe organizatorul marșului de comemorare Colectiv
Digi 24
VIDEO. Momentul în care jandarmii îl amendează cu 3,000 de lei pe organizatorul marșului de...
Un avion a pierdut brusc altitudinea în timpul zborului. Mai mulți pasageri au ajuns la spital după aterizarea de urgenţă
Digi24
Un avion a pierdut brusc altitudinea în timpul zborului. Mai mulți pasageri au ajuns la...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Go4Games
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
ANM, informații de ultimă oră! Ce ne așteaptă în weekend
Gandul.ro
ANM, informații de ultimă oră! Ce ne așteaptă în weekend
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Las Fierbinți, noua tribună electorală! După Miruță, și Bolojan intră în scenariul serialului! ...
Las Fierbinți, noua tribună electorală! După Miruță, și Bolojan intră în scenariul serialului! CNA face anchetă!
Claudia Puican rupe tăcerea după controversele legate de rochia ei de mireasă. A furat sau nu ideea ...
Claudia Puican rupe tăcerea după controversele legate de rochia ei de mireasă. A furat sau nu ideea altei vedete?!
Cine este Corneliu State, partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Are un job important și o avere ...
Cine este Corneliu State, partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Are un job important și o avere pe măsură!
Dragoș Săvulescu, trădat în dragoste? Angela Martini i-a spus ADIO după 7 ani de căsnicie
Dragoș Săvulescu, trădat în dragoste? Angela Martini i-a spus ADIO după 7 ani de căsnicie
Joseph, soțul Andei Adam, schimbare radicală de look după Asia Express. „Aquaman” este istorie!
Joseph, soțul Andei Adam, schimbare radicală de look după Asia Express. „Aquaman” este istorie!
Suferință la căpătâiul medicului Ștefania Szabo! Ce au șușotit oamenii care și-au luat adio ...
Suferință la căpătâiul medicului Ștefania Szabo! Ce au șușotit oamenii care și-au luat adio de la ea, la capela din Buzău
Vezi toate știrile
×