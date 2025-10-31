Colegul Ștefaniei Szabo a spus adevărul despre fiola de anestezic găsită lângă medic. Ce a declarat la audieri

Ies la iveală detalii cutremurătoare despre Ștefania Szabo, medicul chirurg care s-a stins din viață la vârsta de 37 de ani, la Spitalul Județean din Buzău. Un coleg al Ștefaniei Szabo a rupt tăcerea și a spus adevărul despre fiola de anestezic găsită lângă medic. Informația ar da peste cap ancheta!

Vestea ca Ștefania Szabo s-a stins din viață a căzut ca un fulger peste toată lumea. Toți cei care au cunoscut-o sunt în stare de șoc și nu înțeleg cum s-a putut întâmpla această tragedie. Medicul chirurg a fost găsit fără suflare în camera de garda a spitalului din Buzău, de către unul dintre colegii săi.

Colegul Ștefaniei Szabo a spus adevărul despre fiola de anestezic găsită lângă medic

Surse din anchetă spun că un coleg al Ștefaniei Szabo ar fi declarat la audieri că, înainte de tragedie, aceasta ar fi luat din farmacia Unității de Primiri-Urgențe o fiolă de anestezic puternic. În mod normal, acest aspect ar fi trebuit trecut oficial în acte, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

Ulterior, acest anestezic extrem de puternic ar fi ajuns la Ștefania Szabo, care a fost găsită fără viață, marți dimineață, în Camera de Gardă a spitalului. Până în acest moment nu este finalizat raportul toxicologic. După ce va fi gata, acesta va arăta care a fost, de fapt, cauza decesului directorului medical.

Până în prezent, zece angajați ai Spitalului Județean din Buzău, atât medici, cât și asistente, au fost audiați. Două dintre cadrele medicale ar fi oferit informații contradictorii cu privire la traseul unor medicamente. Din acest motiv, anchetatorii vor verifica stocurile, iar aceștia vor fi din nou audiați.

Acest anestezic găsit lângă Ștefania Szabo a devenit cunoscut în spațiul public după decesul lui Michael Jackson. Propofolul injectabil este un intravenos cu acțiune rapidă, folosit în spitale pentru inducerea și menținerea anesteziei generale sau pentru sedare. În doze mari sau administrat rapid, acest anestezic poate suprima complet centrul respirator, ducând la insuficiență respiratorie și stop cardiac dacă pacientul nu este ventilat artificial.

