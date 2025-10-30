Acasă » Știri » Ce este propofolul, substanța pe care și-ar fi injectat-o Stefania Szabo cu câteva ore înainte să moară. Anestezicul l-a ucis și pe Michael Jackson

Ce este propofolul, substanța pe care și-ar fi injectat-o Stefania Szabo cu câteva ore înainte să moară. Anestezicul l-a ucis și pe Michael Jackson

De: Mirela Loșniță 30/10/2025 | 10:37
Ce este propofolul, substanța pe care și-ar fi injectat-o Stefania Szabo cu câteva ore înainte să moară. Anestezicul l-a ucis și pe Michael Jackson
Ștefania Szabo/Foto: Facebook

Ancheta continuă în cazul medicului chirurg Ștefania Szabo, care a fost găsită fără suflare în camera de gardă de la Spitalul Județean Buzău. Anchetatorii ar fi găsit în încăperea în care zăcea trupul neînsuflețit al doctoriței, o fiolă de Propofol, un anestezic extrem de puternic, dar și mai multe seringi.

Acest anestezic a devenit cunoscut în spațiul public după decesul lui Michael Jackson. Propofolul injectabil este un anestezic intravenos cu acțiune rapidă, folosit în spitale pentru inducerea și menținerea anesteziei generale sau pentru sedare. În doze mari sau administrat rapid, acest anestezic poate suprima complet centrul respirator, ducând la insuficiență respiratorie și stop cardiac dacă pacientul nu este ventilat artificial.

Fiola găsită lângă Ștefania Szabo, medicul chirurg din Buzău

Datorită acțiunii sale rapide și a revenirii rapide a pacientului la starea de conștiență, medicamentul este considerat esențial în blocurile operatorii și în secțiile de terapie intensivă. Mai mult decât atât, acest anestezic își face efectul la doar câteva secunde de la administrare.

Propofolul acționează prin intensificarea efectului GABA, principalul neurotransmițător inhibitor al sistemului nervos central. În acest mod, activitatea cerebrală este redusă, iar pacientul adoarme extrem de repede. Spre deosebire de alte substanțe anestezice, propofolul nu are efect analgezic, motiv pentru care este frecvent administrat împreună cu opioide sau alte medicamente pentru a controla durera.

Mai mult decât atât, Ștefania Szabo ar fi obișnuit să își administreze singură sedative puternice. Cu o seară înainte să se stingă din viață, ea le-ar fi cerut colegilor propofol, un anestezic care încetinește ritmul cardiac și care, dacă nu este dozat corect, poate duce la deces.

„Există posibilitatea de a se ajunge la deces, pentru că acționează foarte rapid. Dacă te auto-injectezi, nu mai poți controla presiunea seringii și, între timp, îți pierzi cunoștința”, a explicat toxicologul Marius Chipurici.

Acest anestezic reprezintă un medicament esențial în medicină și a devenit cunoscut publicului după ce Michael Jackson și-a pierdut viața în urma unei intoxicații acute cu această substanță, care i-a fost administrată în afara unui cadru medical corespunzător, pentru a-l ajuta să adoarmă.

