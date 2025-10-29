Când și unde va fi înmormântată Ștefania Szabo. Sicriul cu trupul neînsuflețit al medicului va fi depus în 3 locații

Familia îndurerată a Ștefaniei Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență din Buzău, se ocupă de ultimele pregătiri pentru înmormântare. Înainte de înhumare, sicriul cu trupul neînsuflețit al doctoriței va fi depus în trei locații cheie. Iată despre ce este vorba!

Reamintim că Ștefania Szabă, medic chirurg și director medical al Spitalului Județean de Urgență din Buzău, a fost găsită fără viață ieri dimineață, 28 octombrie, în camera de gardă a unității sanitare. Moartea fulgetăroare a medicului a stârnit un val de reacții și ipoteze controversate ale cauzei tragediei.

Anchetatorii ar fi găsit în camera unde doctorița se odihnea o seringă, o fiolă de propofol, un anestezic puternic, despre care se crede că femeia și l-ar fi injectat și mai multe cutii cu medicamente.

Atât colegii directorului medical, cât și managerului spitalului Județean de Urgență din Buzău consideră că femeia s-a stins din viață din cauza epuizării fizice și psihice de la locul de muncă. În paralel, Ștefania Szabo ar fi avut probleme și în viața personală, cu fostul soț – de care divorțase în urmă cu un an.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al Ștefaniei Szabo va fi mutat în trei locații

În timp ce anchetatorii conturează primele ipoteze în cazul morții Ștefaniei Szabo, familia îndurerată se ocupă de ultimele pregătiri pentru înmormântare. Potrivit unui mesaj făcut public de un apropiat al femeii, trupul neînsuflețit al Ștefaniei Szabo va fi depus la biserica din curtea Spitalului Județean din Buzău, joi, 30 octombrie 2025, între orele 09:00 – 13:00.

Ulterior, sicriul cu trupul neînsuflețit al medicului va fi transportat la București și va fi depus la capela Bisericii Eroi. Vineri, 31 octombrie, sicriul regretatei doctorițe va fi depus la capela Bălăneanu, sector 2, București.

”Cu profundă durere în suflet, anunţăm depunerea trupului neînsufleţit al iubitei noastre dr. Lavinia Stefania Szabo – directorul medical al Spitalului Judetean de Urgenţă Buzău. Cei care doresc să îşi ia rămas-bun o pot face la Biserica Sfântul Pantelimon (Biserica din curtea Spitalului Judeţean de Urgenta Buzău), unde va fi depusă joi, între orele 09:00-13:00. Începând cu ora 13:00, trupul va fi mutat la Capela Bisericii Eroi. Vineri dimineaţă, drumul spre odihna veşnică va continua, când va fi depusă la Capela Bălăneanu (sector 2, Bucureşti)”, a anunţat Oana Gheorghiu, apropiata regretatului medic.

Ministrul Sănătății, prima REACȚIE după moartea subită a Ștefaniei Szabo: ”Media numărului de gărzi care trebuiau făcute era de 3 gărzi de persoană”

Moartea medicului Ștefania Szabo dă naștere unei ipoteze greu de digerat: „Ai deranjat și, din păcate, cine deranjează este eliminat”