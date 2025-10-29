Principala IPOTEZĂ în cazul morții Ștefaniei Szabo. Obiectul găsit lângă trupul neînsuflețit al medicului

Apar noi detalii în cazul morții misterioase a Ștefaniei Szabo (37 de ani), directoarea Spitalului Județean Buzău, găsită fără viață în camera de gardă. Anchetatorii încep să contureze principalele cauze ale decesului, după ce lângă trupul neînsuflețit al femeii au fost găsite o seringă și mai multe cutii cu medicamente.

Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a murit marți dimineață, 28 octombrie, la vârsta de 37 de ani. A fost găsită fără viață cu puțin timp înainte de terminarea gărzii de pe secția de chirurgie a unității sanitare (care a început la ora 14:00 și trebuia să se termine la 08:00 dimineața). Dispariția sa este învăluită în mister, iar anchetatorii conturează acum principalele cauze ale decesului.

Care este principala ipoteză în cazul morții Ștefaniei Szabo

Doctorița ar fi obișnuit să își administreze sedative puternice, motiv pentru care anchetatorii iau în calcul ca decesul să fi fost provocat în urma administrării unei seringi cu propofol. Un anestezic puternic care încetinește ritmul cardiac, iar dacă nu este dozat cum trebuie, poate fi mortal. Aceeași substanță injectabilă i-a adus sfârșitul și lui Michael Jackson.

„Există posibilitatea de a se ajunge la moarte pentru că acționează foarte rapid. Dacă te auto-injectezi, atunci practic nu mai poți să reglezi împingerea seringii și între timp îți pierzi cunoștința”, a explicat Marius Chipurici, toxicolog.

De asemenea, anchetatorii au găsit în camera unde Ștefania Szabo a fost găsită fără viață o seringă goală și câteva cutii ale unor sedative puternice. Procurorii au cerut analiza unui examen toxicologic pentru a stabili dacă medicul și-a administrat sau nu medicamente sau alte substanțe înainte să își dea ultima suflare.

Ștefania Szabo era medic chirurg și director medical la Spitalul Județean din Buzău, funcții care ar fi dus-o în pragul burnout-ului. De asemenea, în viața personală, doctorița se afla în relații tensionate cu fostul soț (cu care era în proces de partaj), de care divorțase în urmă cu un an.

Într-un discurs public, managerul Spitalului Județean din Buzău susține că teoria conform căreia Ștefania Szabo ar fi ajuns la capătul puternilor.

„Se pare că colega noastră, din punct de vedere fizic, nu a mai putut duce aceste lucruri. Eu regret această pierdere. Şi îmi doresc în perioada următoare să fiţi sănătoşi şi să fim, într-adevăr, o echipă aşa cum am fost întotdeauna”, a transmis managerul spitalului judeţean Buzău într-un discurs public.

