Moartea medicului Ștefania Szabo dă naștere unei ipoteze greu de digerat: „Ai deranjat și, din păcate, cine deranjează este eliminat”

De: Denisa Iordache 29/10/2025 | 11:14
Ștefania Szabo/Foto: Facebook

Moartea șocantă a Ștefaniei Szabo, director medical al Spitalului Județean Buzău, a stârnit un val de controverse. Oamenii vin cu ipoteze greu de digerat ale cauzei acestei tragedii. Ce susține lumea că s-ar fi întâmplat, de fapt, în camera de gardă? Află în articol! 

Ștefania Szabo a lăsat în urmă multă tristețe, dar și multe întrebări fără răspuns. Medicul a fost găsit fără suflare în dimineața zilei de 28 octombrie, cu doar 2 ore înainte de a-și încheia tura de gardă. 

Ipoteze despre moartea medicului Ștefania Szabo

Prima ipoteză a cauzei morții a fost lansată chiar de colegii femeii în vârstă de 37 de ani, care consideră că aceasta s-ar fi stins din cauza epuizării. Momentan, a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Până când se va stabili cauza exactă a morții, oamenii din mediul online care sunt revoltați de acest caz au început să lanseze diferite ipoteze. 

Pe internet, un număr mare de români susțin că Ștefania Szabo nu ar fi murit din cauze naturale. Părerile sunt împărțire: unii cred că medicul ar fi fost otrăvit, în timp ce alții spun că Ștefania ar fi ”deranjat” oameni din sistem. 

„Ai fost în drumul cuiva. Ai deranjat și, din păcate, cine deranjează este eliminat”, a scris un internaut. 

„Da, cu siguranță a fost otrăvită”, mai este părerea altui om.

„Eu cred că ăsta a omorât-o sau cineva care a vrut să îi ia locul de director”, mai susține un alt român.

Ipotezele greu de digerat nu se opresc aici. Alții consideră că tragedia s-ar fi petrecut din cauză că altcineva ar fi vrut să îi ocupe poziția de director sau chiar că Ștefania Szabo ar fi fost ținta unei răzbunări. 

Momentan, cauza exactă a morții nu a fost stabilită, acestea fiind doar supoziții lansate de oameni. Ancheta se află în plină desfășurare. 

„Cauza exactă a morții urmează să fie stabilită după toate analizele. Nu excludem nicio variantă”, au precizat surse din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău.

Medicul Ștefania Szabo și-a strigat nemulțumirea cu o lună înainte de moartea sa. Ce o deranja enorm la gărzile făcute în spital

S-a aflat acum! Cine este medicul care a atacat-o pe Ștefania Szabo în sala de operații a Spitalului Floreasca din București

