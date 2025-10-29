Acasă » Știri » S-a aflat acum! Cine este medicul care a atacat-o pe Ștefania Szabo în sala de operații a Spitalului Floreasca din București

S-a aflat acum! Cine este medicul care a atacat-o pe Ștefania Szabo în sala de operații a Spitalului Floreasca din București

De: Alina Drăgan 29/10/2025 | 10:35
S-a aflat acum! Cine este medicul care a atacat-o pe Ștefania Szabo în sala de operații a Spitalului Floreasca din București
Cine este medicul care a atacat-o pe Ștefania Szabo în sala de operații /Foto: Facebook

Noi detalii ies la iveală despre Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău care s-a stins din viață marți, 28 octombrie. Pe vremea când era rezidentă, femeia a trăit un episod marcant. A fost atacată chiar în sala de operații de un reputat medic. Cine este cel care a făcut-o să trăiască momente de groază?

Când era rezidentă la spitalul Floreasca din București, Ștefania Szabo a trecut printr-un incident deosebit de periculos. Aceasta a fost atacată chiar în sala de operații de către un alt medic. Bărbatul a înțepat-o cu un electrocauter folosit chiar în intervenția care avea loc.

Situația a fost cu atât mai gravă cu cât pacienta, de 86 de ani, care era operată suferea și de hepatita C. În urma celor întâmplate, doctorița Ștefania Szabo a făcut o plângere adresată atât conducerii Spitalului Floreasca, cât și autorităților.

„Într-un moment de nervozitate dus până la extrem, dr. Păun a scos electrocauterul din pacient şi m-a lovit cu acesta peste mâna stângă, provocându-mi o rană sângerândă. În timpul actului operator, dr. Păun m-a lovit atât pe mine, cât şi pe dr. Gaspar de câteva ori şi cu pensa peste mâini”, a scris medicul Ştefania Szabo, în plângerea.

Orașele din România în care NINGE în luna noiembrie, potrivit meteorologilor Accuweather. București nu scapă!
Orașele din România în care NINGE în luna noiembrie, potrivit meteorologilor Accuweather. București...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Cine este medicul care a atacat-o pe Ștefania Szabo în sala de operații

Întreg incidentul în care Ștefania Sazbo a fost atacată în sala de operație a avut loc în luna martie a anului 2020. Iar cel care a atacat-o este un reputat medic chirurg, pe numele său Sorin Păun. Se pare că, pe durata întregii operații, bărbatul ar fi avut un comportament neadecvat, potrivit livetext.ro.

Ba mai mult, medicul ar fi adresat injurii medicilor din cadrul echipei operatorii. Procurorii au deschis atunci o ancheta și un dosar penal pentru purtare abuzivă. Doctorul Sorin Păun este un reputat medic care este și profesor universitar.

Deși a depus o plângere împotriva doctorului, Ștefania Szabo ceruse spitalului și procurorilor să nu fie chemată la audieri și să nu fie martor în dosar. În urma celor întâmplate, femeia a decis atunci să se mute la alt spital, astfel ajungând la spitalul din Buzău.

Adevărul care zguduie toată ancheta: doctorița Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un ofițer extrem de influent și se războiau pentru bani mulți!

Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a ucis pe Michael Jackson!

Tags:
Iți recomandăm
Adriana Bahmuțeanu, plângere penală la adresa lui Honorius Prigoană! Îl acuză de fals în acte pentru a „fura” din averea fraților săi
Știri
Adriana Bahmuțeanu, plângere penală la adresa lui Honorius Prigoană! Îl acuză de fals în acte pentru a „fura”…
Moartea medicului Ștefania Szabo dă naștere unei ipoteze greu de digerat: „Ai deranjat și, din păcate, cine deranjează este eliminat”
Știri
Moartea medicului Ștefania Szabo dă naștere unei ipoteze greu de digerat: „Ai deranjat și, din păcate, cine deranjează este eliminat”
Plângere penală în scandalul legat de moștenirea lui Silviu Prigoană. Adriana Bahmuțeanu îl acuză pe fiul fostului soț că încearcă să „deturneze” 800.000 €
Mediafax
Plângere penală în scandalul legat de moștenirea lui Silviu Prigoană. Adriana Bahmuțeanu îl...
Cât costă mâncarea în Cluj-Napoca, de fapt. Un tânăr a făcut calculul complet: și-a gătit acasă, timp de o săptămână. Câți bani a cheltuit
Gandul.ro
Cât costă mâncarea în Cluj-Napoca, de fapt. Un tânăr a făcut calculul complet:...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut...
„Ruşii îşi omoară propriii soldaţi”. Cum acționează călăii din armata lui Putin
Adevarul
„Ruşii îşi omoară propriii soldaţi”. Cum acționează călăii din armata lui Putin
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt recunoscute ca vechime în muncă
Digi24
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
România, informată oficial de SUA cu privire la retragerea unor trupe americane. Moșteanu: Aș fi vrut să nu fie așa!
Mediafax
România, informată oficial de SUA cu privire la retragerea unor trupe americane. Moșteanu:...
Parteneri
Cum a fost descoperită Ștefania Szabo, doctorița care a murit! Colegii sunt șocați: ce avea pe mână?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a fost descoperită Ștefania Szabo, doctorița care a murit! Colegii sunt șocați: ce avea...
FOTO. Cristina Neagu a plecat din România în SUA pentru a descoperi bucuriile vieții. La 37 de ani, campioana a ales un alt drum
Prosport.ro
FOTO. Cristina Neagu a plecat din România în SUA pentru a descoperi bucuriile vieții. La...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Polițistă din Slatina, păruită în timpul unei intervenții. Sindicatul Europol acuză șefii IPJ Olt de o încercare de mușamalizare
Digi 24
Polițistă din Slatina, păruită în timpul unei intervenții. Sindicatul Europol acuză șefii IPJ Olt de...
Generalul Virgil Bălăceanu, despre retragerea americanilor: Asta era intenția lui Trump. România trebuie să se adapteze
Digi24
Generalul Virgil Bălăceanu, despre retragerea americanilor: Asta era intenția lui Trump. România trebuie să se...
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Tehnologie militară „made in Brașov”. Drone românești cu ADN american
go4it.ro
Tehnologie militară „made in Brașov”. Drone românești cu ADN american
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Descopera.ro
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Cât costă mâncarea în Cluj-Napoca, de fapt. Un tânăr a făcut calculul complet: și-a gătit acasă, timp de o săptămână. Câți bani a cheltuit
Gandul.ro
Cât costă mâncarea în Cluj-Napoca, de fapt. Un tânăr a făcut calculul complet: și-a gătit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Adriana Bahmuțeanu, plângere penală la adresa lui Honorius Prigoană! Îl acuză de fals în acte ...
Adriana Bahmuțeanu, plângere penală la adresa lui Honorius Prigoană! Îl acuză de fals în acte pentru a „fura” din averea fraților săi
Moartea medicului Ștefania Szabo dă naștere unei ipoteze greu de digerat: „Ai deranjat și, din ...
Moartea medicului Ștefania Szabo dă naștere unei ipoteze greu de digerat: „Ai deranjat și, din păcate, cine deranjează este eliminat”
Bianca Comănici a spus adevărul despre relația ei cu Andrei Bănuță! „Nu pot să zic că am fost ...
Bianca Comănici a spus adevărul despre relația ei cu Andrei Bănuță! „Nu pot să zic că am fost neapărat surprinsă”
Medicul Ștefania Szabo și-a strigat nemulțumirea cu o lună înainte de moartea sa. Ce o deranja enorm ...
Medicul Ștefania Szabo și-a strigat nemulțumirea cu o lună înainte de moartea sa. Ce o deranja enorm la gărzile făcute în spital
Adevărul care zguduie toată ancheta: doctorița Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un ofițer ...
Adevărul care zguduie toată ancheta: doctorița Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un ofițer extrem de influent și se războiau pentru bani mulți!
BANCUL ZILEI | „Mănânc și mă gândesc la tine”
BANCUL ZILEI | „Mănânc și mă gândesc la tine”
Vezi toate știrile
×