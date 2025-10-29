S-a aflat acum! Cine este medicul care a atacat-o pe Ștefania Szabo în sala de operații a Spitalului Floreasca din București

Noi detalii ies la iveală despre Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău care s-a stins din viață marți, 28 octombrie. Pe vremea când era rezidentă, femeia a trăit un episod marcant. A fost atacată chiar în sala de operații de un reputat medic. Cine este cel care a făcut-o să trăiască momente de groază?

Când era rezidentă la spitalul Floreasca din București, Ștefania Szabo a trecut printr-un incident deosebit de periculos. Aceasta a fost atacată chiar în sala de operații de către un alt medic. Bărbatul a înțepat-o cu un electrocauter folosit chiar în intervenția care avea loc.

Situația a fost cu atât mai gravă cu cât pacienta, de 86 de ani, care era operată suferea și de hepatita C. În urma celor întâmplate, doctorița Ștefania Szabo a făcut o plângere adresată atât conducerii Spitalului Floreasca, cât și autorităților.

„Într-un moment de nervozitate dus până la extrem, dr. Păun a scos electrocauterul din pacient şi m-a lovit cu acesta peste mâna stângă, provocându-mi o rană sângerândă. În timpul actului operator, dr. Păun m-a lovit atât pe mine, cât şi pe dr. Gaspar de câteva ori şi cu pensa peste mâini”, a scris medicul Ştefania Szabo, în plângerea.

Cine este medicul care a atacat-o pe Ștefania Szabo în sala de operații

Întreg incidentul în care Ștefania Sazbo a fost atacată în sala de operație a avut loc în luna martie a anului 2020. Iar cel care a atacat-o este un reputat medic chirurg, pe numele său Sorin Păun. Se pare că, pe durata întregii operații, bărbatul ar fi avut un comportament neadecvat, potrivit livetext.ro.

Ba mai mult, medicul ar fi adresat injurii medicilor din cadrul echipei operatorii. Procurorii au deschis atunci o ancheta și un dosar penal pentru purtare abuzivă. Doctorul Sorin Păun este un reputat medic care este și profesor universitar.

Deși a depus o plângere împotriva doctorului, Ștefania Szabo ceruse spitalului și procurorilor să nu fie chemată la audieri și să nu fie martor în dosar. În urma celor întâmplate, femeia a decis atunci să se mute la alt spital, astfel ajungând la spitalul din Buzău.

