Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a ucis pe Michael Jackson!

De: Irina Vlad 28/10/2025 | 20:49
Moartea Ștefaniei Szabo (37 de ani), directoarea medicală a Spitalului județean de Urgență Buzău, găsită fără suflare în timpul camerei de gardă, rămâne în continuare învăluită în mister. Colegii medicului au scos la iveală un secret pe care femeia îl ținea acuns de mult timp. Ce a făcut cu o seară înainte de deces, de fapt?

Ștefania Szabo a fost găsită fără viață în dimineața zilei de marți, 28 octombrie 2025, în camera de gardă a Spitalului județean de Urgență Buzău. Alerta a fost dată de o asistentă din secția de chirurgie. Telefonul Ștefaniei suna fără oprire, iar asistenta a decis să intre în camera în care se odihnea medicul. Din păcate, Ștefania a fost găsită fără viață.

Moartea Ștefaniei Szabo este învăluită în mister

Atât colegii din spital, cât și managerul unității medicale dau vina pe epuizarea fizică și psihică a Ștefaniei Szabo.

„Se pare că colega noastră, din punct de vedere fizic, nu a mai putut duce aceste lucruri. Eu regret această pierdere. Şi îmi doresc în perioada următoare să fiţi sănătoşi şi să fim, într-adevăr, o echipă aşa cum am fost întotdeauna”, a transmis managerul spitalului judeţean Buzău într-un discurs public.

Sursă din interiorul spitalului susțin că – pentru a face față epuizării – doctorița și-ar fi administrat de mai multe ori sedative puternice, practică pe care ar fi făcut-o și cu o seară înainte de a fi găsită fără viață. Femeia le-ar fi cerut colegilor propofol, un anestezic care încetinește ritmul cardiac și care, dacă nu este dozat cum trebuie, poate fi mortal.

De asemenea, Dragoș Porumb, președintele Colegiului Medicilor Buzău, susține că indiferent de ce probleme avea în viața personală, Ștefania Szabo nu lipsea niciodată de la spital, existând zile în care a venit la serviciu chiar cu branula în mănă.

„Muncea foarte mult. Nu cred că a avut vreun concediu medical în ultimii trei ani, patru ani de când o ştiu. A venit chiar şi cu branula la serviciu”, a povestit Dragoș Porumb, preşedintele Colegiului Medicilor Buzău.

Ștefania Szabo era chirurg și director medical al Spitalului județean Buzău, iar în dimineața zilei în care a murit a participat la inaugurarea secției de Pneumologie din unitatea medicală. Apoi a intrat în gardă (de ora 14:00 la 08:00). La ora 23:00 a fost ultimul consult pe care medicul l-a efectuat pe secție, tot atunci a fost ultima dată când a fost văzută în viață. La ora 06:00 dimineața a fost găsită fără viață. Colegii acesteia susțin că femeia se plângea constant că este obosită și că ar fi avut de gând chiar să demisioneze.

„Există o presiune enormă și eu vă simt în fiecare zi că sunteți obosiți, că sunteți terminați, că vi se pune o presiune gratuită din partea, și aici nu mă refer la cazul de la pediatrie, ci de la comunitatea în sine, pentru că nu mai există omenie. Nouă ni se cere empatie, dar nu ni se răspunde cu omenie”, a mărturisit Sorin Pătrașcu, managerul spitalului.

 

Ștefania Szabo nu este singurul medic care ar fi murit din cauza epuizării la Spitalul de Urgență Buzău. Clara Anton a murit tot după o noapte de gardă

