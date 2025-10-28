Doctorița Ștefania Szabo a primit un avertisment înfricoșător din partea unei colege înainte de a muri! ”Într-o zi, nu se știe când și în ce context...”

Moartea subită a Directorului medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău a șocat comunitatea locală și nu numai! Ștefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, a fost găsită fără suflare în camera de gardă, iar polițiștii au deschis un dosar de moarte suspectă!

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, Sorin Pătraşcu, a declarat, referitor la moartea medicului Stefania Szabo, director medical al unităţii, că aceasta era un medic dedicat, cu minimum şapte gărzi pe lună, pe lângă activitatea de pe secţie şi din spital, subliniind că, în urmă cu o zi, atitudinea medicului era normală şi excluzând varianta unui „un gest necugetat”.

„Medicii trăiesc o realitate grea, cu oboseală şi un efort constant pentru a avea grijă de pacienţi”, a explicat Pătraşcu pentru news.ro.

Ultimul consult efectuat de ea ar fi avut loc în jurul orei 12–12:30 noaptea, după care s-a retras în camera de gardă.

„Ce s-a întâmplat ulterior, nu ştim şi nu avem date în acest moment. Nu cred că poate fi vorba de un gest necugetat. Medicii trăiesc o realitate grea, cu oboseală şi un efort constant pentru a avea grijă de pacienţi”, a adăugat Pătraşcu.

Cu o zi înainte de tragedie, doctorița participase la un eveniment public alături de colegi şi nu a dat niciun semn că s-ar simți rău.

”În viață, de obicei se primește ceea ce se oferă”

Ștefania Szabo iubea meseria și împărtășea adesea pe rețelele sociale pasiunea ei pentru chirurgie.