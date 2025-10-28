Acasă » Știri » Doctorița Ștefania Szabo a primit un avertisment înfricoșător din partea unei colege înainte de a muri! ”Într-o zi, nu se știe când și în ce context…”

Doctorița Ștefania Szabo a primit un avertisment înfricoșător din partea unei colege înainte de a muri! ”Într-o zi, nu se știe când și în ce context…”

De: Keva Iosif 28/10/2025 | 15:34
Doctorița Ștefania Szabo a primit un avertisment înfricoșător din partea unei colege înainte de a muri! ”Într-o zi, nu se știe când și în ce context...”
Primarul Buzăului, dezvăluiri despre medicul Ștefania Szabo /Foto: Facebook
Moartea subită a Directorului medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău a șocat comunitatea locală și nu numai! Ștefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, a fost găsită fără suflare în camera de gardă, iar polițiștii au deschis un dosar de moarte suspectă!

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, Sorin Pătraşcu, a declarat, referitor la moartea medicului Stefania Szabo, director medical al unităţii, că aceasta era un medic dedicat, cu minimum şapte gărzi pe lună, pe lângă activitatea de pe secţie şi din spital, subliniind că, în urmă cu o zi, atitudinea medicului era normală şi excluzând varianta unui „un gest necugetat”.

Medicii trăiesc o realitate grea, cu oboseală şi un efort constant pentru a avea grijă de pacienţi”, a explicat Pătraşcu pentru news.ro.

Ultimul consult efectuat de ea ar fi avut loc în jurul orei 12–12:30 noaptea, după care s-a retras în camera de gardă.

Ce s-a întâmplat ulterior, nu ştim şi nu avem date în acest moment. Nu cred că poate fi vorba de un gest necugetat. Medicii trăiesc o realitate grea, cu oboseală şi un efort constant pentru a avea grijă de pacienţi”, a adăugat Pătraşcu.

Sursă foto: Facebook

Cu o zi înainte de tragedie, doctorița participase la un eveniment public alături de colegi şi nu a dat niciun semn că s-ar simți rău.

În viață, de obicei se primește ceea ce se oferă

Ștefania Szabo iubea meseria și împărtășea adesea pe rețelele sociale pasiunea ei pentru chirurgie.

Chirurgia înseamnă viață în fiecare clipă.
În sala de operație, secunda are miros de viață – e clipa în care decizi, în care intervii, în care salvezi.
Nu există timp pierdut, nu există „mai târziu”. Fiecare pas contează.
Cum spunea Nichita:
„Să nu vă scape mirosul de viață pe care îl are secunda.”
Pentru noi, chirurgii, această secundă e totul”, a scris doctorița, pe Facebook, înainte de această tragedie.
A primit un răspuns ciudat, încărcat și cu empatie, dar parcă și cu un ”avertisment”.
Aveți dreptate, dar viața unui om nu se petrece doar în sala de operații. De aceea, în afara acestei săli de operații, ar trebui sa vedem și să simțim durerile celor cu care muncim zi de zi, și în sală și în afara ei… pt. că, intr-o zi, nu se știe când și în ce context, aceștia pot deveni cei care vor vedea durerea dvs. Ori în viață, de obicei se primește ceea ce se oferă”, i-a comentat la postare, culmea, chiar o colegă.
Tags:
