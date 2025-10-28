Cu ce avere a rămas medicul Ștefania Szabo după divorțul cu scandal de fostul soț. O parte era moștenită

Ștefania Szabo a încetat din viață după o tură de noapte, lăsând în urmă multă durere printre colegi, familie și prieteni. Dr. Szabo, în vârstă de 37 de ani, era apreciată de toată lumea pentru profesionalismul, devotamentul și dăruirea cu care își desfășura activitatea în cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău. Din păcate, viața ei s-a terminat mult prea devreme.

Ea a fost găsită moartă în această dimineață, 28 octombrie 2025, în Camera de Gardă a spitalului. În acest moment, nu se cunosc cauzele exacte ale decesului, însă principala ipoteză este epuizarea fizică și stresul acumulat în timp. Femeia făcea multe gărzi, pe lângă îndatoririle pe care le avea deja în cadrul spitalului.

Ștefania Szabo s-a confruntat cu mai multe probleme în viața privată, iar în ultima perioadă s-au amplificat. S-a căsătorit cu L.M, un ofițer de poliție judiciară, iar în luna februarie a acestui an au divorțat. Medicul chirurg l-a dat în judecată pe fostul ei soț, în data de 23 ianuarie 2025, la Judecătoria Buzău, solicitând instanței să revină la numele său de dinainte de divorț.

L.M a dat-o și el în judecată pentru a-și recupera bunurile aflate pe numele său. În dosar se arată că părțile s-au căsătorit la data de 18.05.2019, iar la data de 12.10.2021 s-a încheiat convenţia matrimonială și actul de lichidare a regimului matrimonial al comunității legale. Conform certificatului de divorț din data de 20.02.2025 s-a constatat desfacerea căsătoriei prin acordul părților.

Potrivit declarației de avere, medicul Ștefania Szabo deținea o casă de 135 de metri pătrați și un teren intravilan de 75 de metri pătrați în Buzău, ambele achiziționate în anul 2021. Mai mult decât atât, aceasta avea o cotă de 1/4 dintr-un apartament de 65 de metri pătrați situat în București, moștenit de la familie. În garajul său se află două autoturisme marca BMW, iar în conturi figura o sumă modestă, de doar 3.200 de lei.

